RETOUR VERS LE FUTUR – Part. 2

NON ! CESSONS DE REPRODUIRE TOUJOURS LES MÊMES ERREURS DU PASSÉ & Remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires par notre complémentarité unificatrice !

PREUVES QUE TOUT ÉTAIT PRÉVISIBLE – voir mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS – jusqu’à aujourd’hui, 23 octobre 2021, tout s’est presque passé comme prévu pour les psychopathes aux manettes !

Dossier Spécial Coronavirus / COVID-19 au format PDF N° 150520 qui passe donc de 125 à 159 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

Cliquer pour accéder à dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (près de 400)

Dès le 15 mai 2020, j’ai apporté de nombreuses et capitales mises à jour à mon dossier initial estimant, déjà, qu’il n’était plus temps d’alerter tant l’amoncellement de preuves que cette pandémie à coronavirus, naturelle ou bien plutôt fabriquée, était totalement récupérée pour le seul profit d’une mini–élite qui ne cachait même plus ses velléités eugénistes comme sa volonté profonde de refermer définitivement sur nous, les peuples, les grilles totalitaires d’un Nouvel Ordre Mondial auquel personne, je dis bien personne, ne pouvait plus s’opposer comme nous l’avait martelé Nicolas Sarkozy dans son discours le 16 Janvier 2009. Suivi par Gordon Brown le 26 janvier 2009 : La crise (de 2008) doit « accoucher d’un nouvel ordre mondial » qui réitéra le 26 mars 2020 dans The Guardian. Henry Kissinger enfonçant le clou dans le cercueil de nos libertés déjà moribondes le 19 avril 2020 en affirmant que ; « L’ordre mondial ne sera plus jamais le même »…

Les uns et les autres, chacun dans son style avions prévenu qu’il n’y aurait pas de retour en arrière possible ! Le monde d’Après–CoV19 ne pourrait de toute façon pas être le même que celui d’avant, et c’était heureux si nous nous souvenions bien que nous étions toustes déjà dans la survie. D’autant que nous pouvions comprendre que pour cette mini–élite le monde d’après COVID19 devrait reprendre mais en pire uniquement pour nous, les peuples, obligés d’accepter traçage, puçage, et surtout de se plier à la nouvelle norme/ New Normal de DISTANCIATION SOCIALE, avant injection finale…

EXPOSÉ DES PREUVES PAR CHRONOLOGIE DE PUBLICATION de la plus récente à la plus ancienne ► logique puisqu’on retourne vers le futur…



Page 3 ► SOMMAIRE

Page 4 ► Préambule de Jo Busta Lally

Page 7 ► Présentation de ce PDF Spécial Coronavirus par JBL1960

Page 8 ► Présentation de la MISE à JOUR de Mai 2020

Page 9 ► Les Cavaliers de l’Apocalypse Sanitaire (Tony Cartalucci)

Page 17 ► LE DOSSIER ROCKEFELLER / THE ROCKEFELLER’S FILES par Gary Allen version PDF & Gestion de la crise par Macron et son monde

Page 18 ► Ouvrons les grilles virtuelles & sortons de ce verrouillage atroce ! (Peter Koenig)

Page 27 ► Virus de la peur ou Peur du Virus ? Vidéos du Pr. Henrion-Caude + Refusons le traquage par Linky & Cie version PDF

Page 28 ► Le Dernier Avertissement / Avertissement Final de Mohawk Nation News

Page 31 ► Pour un AutreFutur : Débranchons Macron le cyborg et son monde (Autre Futur) de Bernard Gilles

Page 33 ► Prédictions : ce qui arrivera ensuite dans la crise du Coronavirus (James Corbett)

Page 41 ► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS (PDF & LIENS) AVRIL 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf

Page 42 ►Psychose à la Coronavirose pour la vaccinose ? (Tony Cartalucci)

Page 46 ► La meilleure défense… C’est l’attaque ! (Veterans Today)

Page 49 ► Alors ? Prêt-e-s pour le Grand « Reset » ? (Kurt Nimmo)

Page 52 ► Sus au Coronavirus ! L’Heure est au déconfinement ! (Vaneigem + Tony Cartalucci)

Page 59 ► Crise Coronavirus… Se morfondre ou se réjouir ? (R71)

Page 63 ► À la rencontre des entreprises pressenties pour mettre en place le « système de surveillance coronavirus » (TLAV)

Page 68 ► Le Temps Zéro Nouveau est arrivé… (James Corbett)

Page 75 ► Évolution du Système de contrôle pyramidal de Mohawk Nation News

Page 81 ► « Reset » – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Zénon / Société anonyme – Mars 2020

Page 87 ► France ; MEURTRE PAR DÉCRET N° 2020-360 du 28 mars 2020 (Analyse de l’info par JBL)

Page 90 ► TOUT CE QUE VOUS NE DEVEZ SURTOUT PAS SAVOIR SUR LE CoV19 ! (Gordon Duff)

Page 93 ► France sous Loi Martiale Médicale – C’est quoi la prochaine étape ? JBL

Page 96 ► France ; 4ème semaine de confinement : Opération COVID19(84) en cours ? (Analyse de l’info par JBL)

Page 99 ► CoV19 : Expérience de Milgram en cours ? Edward Bernays – PROPAGANDA – Version PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-dedward-bernays-1928-version-pdf-du-5-avril-2020.pdf

Page 100 ► CoV19 Planétaire : Organisation Mondiale de la Sinistrose à la Coronavirose… (James Corbett)

Page 110 ► Coronavirus – Aucun vaccin n’est nécessaire pour guérir (Peter Koenig)

Page 111 ► CoV19 J15 en France ; Coronavirose vers un fiasco planétaire ? (GD pour VT)

Page 120 ► Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot-Aux-Roses (Xochipelli/DG)

Page 123 ► DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE ! (JBL1960)

Page 125 ► CoV19 : Aux Origines… Comme quoi il n’y a pas de (BIO)HAZARD ! (GD/VT)

Page 129 ► CoV19 : À propos d’un Nouveau Pearl-Harbor neurotoxique (Ian Greenhalgh pour VT)

Page 132 ► Le Nouveau Pearl-Harbor est arrivé… (L’équipe éditoriale de Veterans Today)

Page 135 ► CoV19 en Italie : Vaccinose & Pot-Aux-Roses… (Henry Makow traduit par Petrus Lombord pour Alter Info) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

Page 137 ► Macron déclare la guerre au « Coronavirus »… (Analyses croisées par JBL de R71/Larry Romanoff & Autres)

Page 145 ► Xochi – le Vendredi 13 mars de l’An 02 des Gilets Jaunes (Xochipelli/DG)

Page 148 ► Les indispensables pour dire NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche… (Analyses JBL)

Page 154 ► PDFs indispensables pour DIRE NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche (Vidéos & PDF) (JBL1960)

Page 159 ► Conclusion de Jo Busta Lally



RETOUR VERS LE FUTUR

22 OCTOBRE 2021 ► Les dirigeants européens veulent une gouvernance mondiale de la santé ► https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/22/les-dirigeants-europeens-veulent-une-gouvernance-mondiale-de-la-sante/

23/10/21 ► Karine Lacombe devient l’experte « santé et recherche » du think tank présidentiel de L’Express ► https://lemediaen442.fr/karine-lacombe-devient-lexperte-sante-et-recherche-du-think-tank-presidentiel-de-lexpress/

TO BE CONTINUED ► Si on les laisse faire sans rien faire !

À SUIVRE ► POUR TRANSFORMER CETTE NOUVELLE NORMALITÉ QUI EST NOTRE NOUVELLE RÉALITÉ JUSQU’À CE QUE NOUS DÉCIDIONS QU’ASSEZ EST ASSEZ ► JBL1960…