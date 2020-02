Reconnaissance faciale = NON, NON & 3 x NON !!!

Et NON ça n’a jamais voulu dire OUI !

DOSSIER POUR DIRE NON à la RECONNAISSANCE FACIALE

À relayer avec ce dernier billet ad hoc ► Après Alicem, la Reconnaissance Faciale dans les lieux publics…

▼▼▼

Reconnaissance faciale au lycée à Nice : la justice dit non ! La justice administrative s’est opposée à la mise en œuvre de la reconnaissance faciale dans deux lycées dont un niçois, présentée comme une expérimentation pionnière par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais critiquée par des défenseurs des libertés. Source Nice Matin du 28/02/20 (réservé aux abonnés).

▼▼

Reconnaissance faciale : le tribunal de Marseille vire les portiques virtuels de deux lycées : Victoire pour la Ligue des droits de l’Homme et la Quadrature du Net. Le tribunal administratif de Marseille vient d’annuler pour excès de pouvoir la mise en place d’un système de reconnaissance faciale à l’entrée de deux lycées, l’un à Marseille l’autre à Nice. Source Next-Impact du 27/02/2020 ► https://www.nextinpact.com/news/108738-reconnaissance-faciale-tribunal-marseille-vire-portiques-virtuels-deux-lycees.htm

▼

Reconnaissance faciale : la justice juge contraire au RGPD une expérimentation menée dans deux lycées par Alexandre Boero le 27/02/2020 pour Clubic ► https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-887128-reconnaissance-faciale-justice-juge-contraire-rgpd-experimentation-menee-lycees.html

C’est une première en France en matière de reconnaissance faciale. La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme, à l’origine du recours contre une décision prise par la région PACA, ont obtenu gain de cause à Marseille jeudi.

La reconnaissance faciale vient de subir une première déconvenue judiciaire. La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme avaient déposé, il y a maintenant un an, un recours devant le tribunal administratif de Marseille en demandant l’annulation d’une délibération prise le 14 décembre 2018 par le conseil régional Sud (pour région PACA). Après avoir reconnu la pertinence des requêtes des associations épaulées de la CGT Educ’Action des Alpes-Maritimes et de la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des écoles publiques des Alpes-Maritimes, le tribunal a décidé d’annuler la délibération ce jeudi 27 février.

Une délibération qui ne respecte pas le RGPD*

L’expérimentation fut menée dans deux établissements de la région, le lycée Ampère à Marseille et le lycée des Eucalyptus à Nice. Elle faisait partie d’une démarche de sécurisation des accès aux deux établissements en faisant appel à la reconnaissance faciale, nommée d’ailleurs avec insistance « système de comparaison faciale » par la région Sud. Celle-ci permettait de confirmer l’identité du lycéen en comparant sa photo prise à l’entrée et celle de son badge, prise en début d’année scolaire. Pour lire l’intégralité de l’article et ses commentaires ► https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-887128-reconnaissance-faciale-justice-juge-contraire-rgpd-experimentation-menee-lycees.html

*Guide CNIL de la RGPD pour les TPE/PME ► https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf

Et le Règlement Européen sur la protection des données personnelles, source CNIL, PDF ► https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/pdf_6_etapes_interactifv2.pdf

▲

À vous de juger de l’efficacité, ou pas, de cet énième bidule qui nous a été imposé, après un déréférencement, puis l’atteinte au DDA et autre Droit Voisin(voisine) et qui ont eu pour conséquences immédiates de restreindre l’accès à de nombreux blogs/sites de toutes tailles de l’alterwoueb aux moteurs de recherches, quand ils n’ont pas été carrément supprimés par ces derniers. Réduisant par 2 voire 3 la fréquentation quotidienne… Donc pour les minuscules blog qui proposent tout gratos, comme mézigue, on était déjà rien, on est devenu moins que rien… Comme d’hab !

Raison de plus pour continuer de vous alerter sur les dangers, réels, non pas du Covid-19 mais de la RECONNAISSANCE FACIALE qui s’installe parce que c’est trop cool et super tendance ► https://www.gemalto.com/france/gouv/biometrie/reconnaissance-faciale

Dans les faits c’est pas cool du tout !

La liste complète des clients de Clearview AI a été volée lors d’une violation de données : La violation a touché tous les clients de la société de reconnaissance faciale, dont beaucoup sont des services de police. Clearview AI, un fabricant de logiciels de reconnaissance faciale qui a suscité des inquiétudes quant à la protection de la vie privée, a déclaré mercredi qu’il avait subi une violation de données. Les données volées comprenaient la liste complète de ses clients, le nombre de recherches effectuées par ces clients et le nombre de comptes que chacun d’entre eux avait ouverts.

Les clients de Clearview sont principalement des organismes d’application de la loi, les services de police de Toronto, d’Atlanta et de Floride utilisant tous cette technologie. La société dispose d’une base de données de 3 milliards de photos qu’elle a collectées sur Internet, y compris sur des sites comme YouTube, Facebook, Venmo et LinkedIn.

La société Clearview, basée à New York, a déclaré que la base de données d’images n’avait pas été piratée.

Source en anglais ► https://www.cnet.com/news/clearview-ai-had-entire-client-list-stolen-in-data-breach/ du 26/02/2020 [Traduit avec http://www.DeepL.com/Translator (version gratuite)]

Parce que dans le même temps, voici ce qui arrive : La Gendarmerie nationale peut maintenant utiliser une application de prise de notes pour enregistrer des informations relatives à l’origine raciale ou ethnique, ainsi qu’aux opinions politiques, à l’appartenance syndicale, à la santé et à la vie sexuelle des Français.

Un décret récemment publié au Journal officiel autorise la Gendarmerie nationale à se doter d’une application numérique de prise de notes dénommée GendNotes. L’initiative, destinée à «faciliter le recueil et la conservation d’informations», ainsi que «la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires», suscite des inquiétudes quant à la perspective de voir la création de «fichiers de police politique» pour l’ensemble de la population.

Selon Checknews, l’application sera utilisée pour enregistrer des informations dites «sensibles», donc relatives «à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l’appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle».

Les données récoltées pourront être mises à disposition des autorités judiciaires, du préfet, du sous-préfet, du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et le maire de la commune concernée pourra lui aussi y avoir accès.

La gendarmerie se veut rassurante : Le décret précise que la collecte et le traitement de ces données sensibles «ne sont possibles qu’en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées». Le texte souligne également qu’il est «interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations».

Un porte-parole de la Gendarmerie nationale contacté par CheckNews affirme pour sa part que les informations portant sur la prétendue origine raciale, les opinions politiques, religieuses ou syndicales, la santé et la vie sexuelle «ne sont transférées dans aucun autre fichier» et «ne peuvent être automatiquement transposées ailleurs». Source Sputnik news du 27/02/20 ► https://fr.sputniknews.com/france/202002271043137683-la-gendarmerie-peut-desormais-ficher-ethniquement-et-politiquement-les-francais/

Vous les croyez-vous ? Hein ? Vous n’avez rien à cacher !…

Vous inquiétez pas, y vont trouver !

Et au besoin, ils vont en inventer, ou grâce au piratage et aux vols des données, en créer de toutes pièces !

Sachez, et notez bien, que c’est grâce à Sarkozy, 1ère taupe zunienne placée dans le fauteuil élyséen grâce à son beau-papa Wysner, et 1er Champion de la dépopulation, ICI, que tout aura été rendu possible ;

En tant que Ministre de l’intérieur, déjà, (2002 à 2007) ; « La France aurait certainement, sous Nicolas Sarkozy, un des plus beaux réseaux de surveillance du monde. Le maillage serait très fin. Les enfants qui font l’école buissonnière seront déjà répertoriés dans les mairies (loi sur la prévention de la délinquance). On saurait enfin grâce aux fichage ethnique hitlérien… On saurait aussi qui a été hospitalisé en psychiatrie grâce au fichier des hospitalisations d’office écarté provisoirement de la loi sur la “prévention de la délinquance” devant les protestations du monde de la psychiatrie. Les Renseignements généraux pourraient continuer à surveiller les déviants politiques. Les 800.000 fiches et dossiers que reconnaît aujourd’hui détenir le directeur central de ce service, proche de Nicolas Sarkozy, devraient être rapidement dépassés. Avec comme critère de surveillance et de fichage cette notion plus qu’élastique de “trouble à l’ordre public” qui permet toutes les dérives et tous les abus récemment constatés. » Serge Portelli « Ruptures » VIA Alter Info

Un anti OGM fiché sous Sarkozy : Depuis les lois dites Sarkozy en 2003 (texte de loi) « Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende », et le nombre de crimes et surtout de délits pour lesquels sont réalisés les prélèvements a tout bonnement explosé. Lire ► https://rebellyon.info/Prelevement-des-empreintes

Puis dès son accession au trône élyséen en 2007 ; le projeeeet ou la mission dont l’avait chargé, ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, avec le déploiement des compteurs communicants VIA la 5G sur tout le territoire national, ainsi que le développement du tout électrique, VIA Linky et surtout de la voiture électrique, que j’ai argumentée, documentée et prouvée dans ce PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

Puisque la question, aujourd’hui est clairement : Le gouvernement va-t-il rendre « obligatoire » l’identification numérique par reconnaissance faciale ?

Oui, la réponse est dans la question ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/10/12/contre-la-tyrannie-technotronique-non-a-la-puce-rfid-a-la-reconnaissance-faciale-aux-empreintes-biometriques/

Pour mettre un coup d’arrêt définitif aux délires des transhumanistes et psychopathes aux manettes avec le déploiement EnMarche forcée de cet arsenal technotronique, outre le dénoncer, de manière documentée et vérifiable, sachant que vous ne risquez pas de voir ces infos dénoncées par les chaines d’infos merdiatiques en continue à la téloche ou à la radio, je ne vois pas d’autres moyens, que de se lever, ensemble, et dire NON en masse !

Pour vous faire votre propre opinion, je vous propose de lire, télécharger, imprimer, voire diffuser ou partager, librement et gratuitement, tous les PDFs que j’ai réalisés sur le sujet + les compléments d’infos connexes que je liste ci-dessous, du plus récent au plus ancien. Car si on laisse faire Macron & tout son orchestre, sans (ré)agir, c’est prendre un très très grand risque, auquel personnellement je me refuse en résistant avec mes tous petits moyens de diffusion et la seule force de toute ma conviction. Car pour ma part ;

Il n’est plus que temps de choisir ; Rejoindre les cyborgs et leurs délires et finir pucés (pas tous, le grand nettoyage au COVID-19 a commencé) dans une Smart-City ? Ou rejoindre la résistance pour co-créer et co-diriger la société des sociétés, celle des associations libres, volontaires et autogérées ?



JBL1960