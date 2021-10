RETOUR VERS LE FUTUR – Part. 1

NON ! CESSONS DE REPRODUIRE TOUJOURS LES MÊMES ERREURS DU PASSÉ & Remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires par notre complémentarité unificatrice !

PREUVES QUE TOUT ÉTAIT PRÉVISIBLE voir mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et que jusqu’à aujourd’hui, 21 octobre 2021, tout s’est presque passé comme prévu pour les psychopathes aux manettes !



Dossier Spécial Coronarivus/CoV19 de JBL1960 version PDF (avril 2020) ► PDF N° 270420 de 125 pages ► EXPÉRIENCE D’INGÉNIERIE SOCIALE PLANÉTAIRE EN COURS AU SARS-CoV-2 ou COVID-19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf

Cliquer pour accéder à dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (près de 400)

Dès avril 2020, j’ai compilé au format PDF ce que les uns et les autres chacun dans son style nous avions déjà pu analyser et donc démontrer plus que prédire que non seulement le PLAN ou le PROJEEEEEET ou AGENDA21 avait bien été muté en AGENDA30. Mais que, de plus et ce depuis des lustres, l’objectif avait toujours été la réduction programmée de l’Humanité par notre puçage via la vaXXXination obligatoire à nanotech = Injection OGM anticovid & la mise en place de la dictature technotronique mondiale grâce au QRCode et au paSSe-sanitaire OBLIGATOIRES.

EXPOSÉ DES PREUVES PAR CHRONOLOGIE DE PUBLICATION ;

Page 3 ► SOMMAIRE

Page 4 ► Préambule de Jo Busta Lally

Page 7 ► Présentation de ce PDF Spécial Coronavirus par JBL1960

Page 8 ► Psychose à la Coronavirose pour la vaccinose ? (Tony Cartalucci)

Page 12 ► La meilleure défense… C’est l’attaque ! (Veterans Today)

Page 15 ► Alors ? Prêt-e-s pour le Grand « Reset » ? (Kurt Nimmo)

Page 18 ► Sus au Coronavirus ! L’Heure est au déconfinement ! (Vaneigem + Tony Cartalucci)

Page 25 ► Crise Coronavirus… Se morfondre ou se réjouir ? (R71)

Page 29 ► À la rencontre des entreprises pressenties pour mettre en place le « système de surveillance coronavirus » (TLAV)

Page 34 ► Le Temps Zéro Nouveau est arrivé… (James Corbett)

Page 41 ► Évolution du Système de contrôle pyramidal de Mohawk Nation News

Page 47 ► « Reset » – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? de Zénon / Société anonyme – Mars 2020

Page 53 ► France ; MEURTRE PAR DÉCRET N° 2020-360 du 28 mars 2020 (Analyse de l’info par JBL)

Page 56 ► TOUT CE QUE VOUS NE DEVEZ SURTOUT PAS SAVOIR SUR LE CoV19 ! (Gordon Duff)

Page 62 ► France ; 4ème semaine de confinement : Opération COVID19(84) en cours ? (Analyse de l’info par JBL)

Page 66 ► CoV19 Planétaire : Organisation Mondiale de la Sinistrose à la Coronavirose… (James Corbett)

Page 76 ► Coronavirus – Aucun vaccin n’est nécessaire pour guérir (Peter Koenig)

Page 77 ► CoV19 J15 en France ; Coronavirose vers un fiasco planétaire ? (GD pour VT)

Page 86 ► Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot-Aux-Roses (Xochipelli/DG)

Page 89 ► DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE ! (JBL1960)

Page 91 ► CoV19 : Aux Origines… Comme quoi il n’y a pas de (BIO)HAZARD ! (GD/VT)

Page 95 ► CoV19 : À propos d’un Nouveau Pearl-Harbor neurotoxique (Ian Greenhalgh pour VT)

Page 98 ► Le Nouveau Pearl-Harbor est arrivé… (L’équipe éditoriale de Veterans Today)

Page 101 ► CoV19 en Italie : Vaccinose & Pot-Aux-Roses… (Henry Makow traduit par Petrus Lombord pour Alter Info)

Page 103 ► Macron déclare la guerre au « Coronavirus »… (Analyses croisées par JBL de R71/Larry Romanoff & Autres)

Page 111 ► Xochi – le Vendredi 13 mars de l’An 02 des Gilets Jaunes (Xochipelli/DG)

Page 114 ► Les indispensables pour dire NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche… (Analyses JBL)

Page 120 ► PDFs indispensables pour DIRE NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche (Vidéos & PDF) (JBL1960)

Page 125 ► Conclusion de Jo Busta Lally

RETOUR VERS LE FUTUR

21 OCTOBRE 2021 ► PaSSe-sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 ► http://h16free.com/2021/10/20/69715-le-pass-sanitaire-temporaire-faites-moi-rire

TO BE CONTINUED ► Si on les laisse faire sans rien faire !

À SUIVRE ► POUR TRANSFORMER CETTE NOUVELLE NORMALITÉ QUI EST NOTRE NOUVELLE RÉALITÉ JUSQU’À CE QUE NOUS DÉCIDIONS QU’ASSEZ EST ASSEZ ► JBL1960…