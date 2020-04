Psychose à la coronavirose pour la vaccinose ? Jusqu’ici, tout va bien !

Ou presque !…

POT-AUX-ROSES dans tous les cas ;

À relier à mon dernier billet ► La meilleure défense… C’est l’attaque !

Et au DOSSIER SPÉCIAL coronavirose/CoV19 ou nCoV19deCdN et bientôt dans une version PDF que je suis en train de finaliser pour stopper net la dictature technotronique en marche…

La massive escroquerie du CoV19

Tony Cartalucci – 19 avril 2020 – URL SOURCE de l’article original ► https://landdestroyer.blogspot.com/2020/04/the-massive-covid-19-hoax.html

Traduit de l’anglais par Résistance 71, dans : Coronavirus, chiffres, gonflage et bidouillage… Routine pour une dictature technotronique

En tous les cas et depuis le départ, il était clair que la maladie provoquée par le nouveau coronavirus CoV19 était au pire un mauvais rhume, un peu plus dangereux que la grippe saisonnière, mais qui fut délibérément sur-gonflée pour piétiner le public et le forcer à accepter de très mauvaises politiques.

Dès le mois dernier, des experts en le domaine à la tête plus froide ont averti que le gonflage des décès mis en place par les politiciens, les merdias occidentaux et autres propagateurs de panique, incluant des fonctionnaires de l’OMS, finiraient par se corriger et à donner un taux de mortalité bien plus bas alors que de plus en plus de personnes étaient testées, prouvées avoir le virus et ne montrant que pas ou très peu de symptômes de la maladie.

Les chiffres de l’infection contre le nombre de morts en Islande où les tests sont quasiment systématiques, montrent un taux de mortalité réel lié au CoV19 de 0,5%, alors que seulement 5% de la population a été testée. 50% de ceux testés ne montraient aucuns symptômes, ce qui veut dire que beaucoup plus d’Islandais ont probablement le virus et en sont porteurs, mais l’ont physiologiquement vaincu avec facilité et ne visitèrent jamais ni docteurs ni hôpitaux pour se faire tester ou pour entrer dans les statistiques nationales du CoV19.

Une autre étude fut menée aux États-Unis par la Stanford Université qui trouva que le ratio de contamination était sûrement de l’ordre de 50 à 85 fois plus important que rapporté, ce qui veut aussi dire que le taux de mortalité devient astronomiquement bien plus bas que celui rapporté à environ 0,2%, voire même aussi bas que 0,12% et non pas les 3 ou 4% affirmés par l’OMS…

En d’autres termes, le CoV19 n’est pas plus dangereux ou mortel que la grippe saisonnière. Mais il a été sur-gonflé en occident par les politiciens, les merdias de masse, et même les institutions internationales telles que l’OMS, un mensonge et une tromperie délibérés accompagnés par une mise en scène théâtrale incluant des gouvernements briefant des journalistes qui étaient espacés de manière comique dans la peur entretenue de contracter le CoV19.

D’autres outils utilisés pour faire paniquer le public afin qu’il s’emprisonne lui-même chez lui et accepte les immenses dégâts socio-économiques que provoquent les “confinements”, incluent également des graphiques exponentiels d’infection montant en flèche sans vouloir semble t’il s’arrêter de grimper…

Si des journalistes raisonnables et responsables mettaient ces graphiques dans leur contexte, disons à côté de ceux d’une infection classique par une grippe saisonnière, ou de simples rhumes, et le CoV19 est lié aux deux, le public remarquerait qu’ils sont en fait identiques et ne font que représenter la manière dont rhumes et grippes se propagent annuellement dans les populations.

Il en va de même pour le nombre total de morts. Si les merdias présentaient les stats officielles même avec celles des morts annuelles de la grippe saisonnière, les Américains verraient par exemple que durant la saison grippale 2019, le CoV19 est en fait quelques 30 à 40 000 morts de moins qu’une grippe normale, rien qu’aux États-Unis. Tout ceci pour créer un surgonflage permettant de justifier les mesures de confinement.

Alors pourquoi donc les gouvernements dans le monde entier ont-ils handicapé leurs économies, mis des millions et des millions de personnes sans travail et mis des mesures draconiennes en place afin d’emprisonner à résidence des populations entières ?…

Ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent cherchent à préserver ce qu’ils ont et à prendre ce qui reste à prendre des mains des autres. Durant la “guerre contre le terrorisme” fabriquée, une hystérie similaire fut étendue délibérément à travers la société pour justifier de nouvelles lois et réglementations liberticides et un accroissement de l’État policier à la maison tandis que la guerre sans fin se propageait à l’étranger, ceci ayant pour effet de verser des milliers de milliards de dollars* dans les coffres du complexe militaro-industriel et de la sécurité, des sous-traitants de la défense (logistiques et mercenaires) et des institutions financières qui investissaient dans ces entités.

Pendant une crise sanitaire elle-aussi fabriquée, celle de la “grippe porcine” H1N1 de 2009, la peur sans fondement d’un redoutable pathogène ravageant la population aida à justifier un contrôle centralisé sur la santé des gens et les modes de vie tout en siphonnant des milliards de l’argent public dans les coffres de Big Pharma

Et voilà, nous y sommes encore une fois de plus. Avec les mêmes intérêts véreux qui nous ont menti sur tout ce qui précède, toujours aux commandes et cette fois-ci sur une échelle bien plus dévastatrice, à savoir de créer un chaos socio-économique sans précédent duquel personne ne pourra sortir indemne.

Si cette supercherie du CoV19 ne vous convainc pas de vous défier des politiciens et des entreprises qu’ils servent, incluant de vous sortir du gros business des biens et services, alors plus rien ne le fera. Des intérêts spéciaux sortant d’un test bêta qui tournent des nations entières en prisons. Si les gens permettent cela cette fois-ci, alors il est garanti que cela donnera aux oligarques la capacité de le refaire à toujours plus grande échelle et une capacité de destruction et de contrôle.

*Vidéo de […] 3poings2crochets : La Cible : Quand je vois ces milliers de milliards d’€, de $ je me pose la question de la valeur de la monnaie…

C’est plus facile quand la cible ne sait pas qu’elle cible !

Preuves que tous les chiffres sont faux et totalement sur-gonflés ;

L’Europe (et l’UE) face au covid-19 : la cruelle réalité des chiffres ► https://www.breizh-info.com/2020/04/20/141950/covid-coronavirus-europe/ ;

En France, chaque soir, on vous ment en direct-live ; Un premier décès du Covid-19 annoncé par erreur par l’ARS dans le Cantal ► https://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/un-premier-deces-du-covid-19-annonce-par-erreur-par-l-ars-dans-le-cantal_13781008/ ;

Pour comprendre voici les données statistiques de l’INSEE du nombre de décès en 2018, 2019 et jusqu’au 6 avril 2020 ► https://www.insee.fr/fr/information/4470857 ;

Et les statistiques officielles de l’Italie, rapport du 24/03/2020 sur la létalité et les comorbiditées ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf ;

Cui Bono ?

Comprendre à qui profite la psychose à la coronavirose ;

Pandémie : Mais qui sont les supporters ? Par Claude Janvier le 21 avril 2020 sur ► https://lesmoutonsenrages.fr/2020/04/21/pandemie-mais-qui-sont-les-supporters/

Des documents révèlent que les autorités fédérales sont enthousiastes à l’idée de créer un réseau de surveillance généralisée ► https://www.aubedigitale.com/des-documents-revelent-que-les-autorites-federales-sont-enthousiastes-a-lidee-de-creer-un-reseau-de-surveillance-generalisee/ ;

France : Coronavirus : il y aura un vote sur le tracking à l’Assemblée : L’organisation du scrutin a été actée en petit-déjeuner de la majorité, puis annoncée lors de la conférence des présidents à l’Assemblée nationale, ce mardi matin ► http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-il-y-aura-un-vote-sur-le-tracking-a-l-assemblee-21-04-2020-8303094.php et vous voudriez faire confiance à ce gouvernement-qui-vous-ment depuis le début ?…

Que ce virus ait été fabriqué ou pas, la propagation de la psychose est réelle et l’objectif de l’Organisation Mondiale de la Sinistrose est plus que jamais, la vaccination planétaire comme seule solution à cette pandémie planétaire !

La preuve : Coronavirus ; Les 193 pays de l’ONU réclament un « accès équitable » aux «futurs vaccins» : Les membres de l’ONU ont adopté une résolution souhaitant marquer leur volonté de proposer à travers le monde un accès équitable au futur vaccin contre le nouveau coronavirus ► https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-193-pays-de-l-onu-reclament-un-acces-equitable-aux-futurs-vaccins-6813323 ;

Et la preuve que la meilleure défense, c’est l’attaque : COVID-19 : le Missouri porte plainte contre la Chine – WASHINGTON — Le Missouri a porté plainte mardi contre la Chine, accusant Pékin d’avoir dissimulé la gravité de l’épidémie de coronavirus et causé ainsi des «dommages», économiques et humains, «irréparables» dans cet État américain et dans le monde. SOURCE AFP VIA ► https://www.lesoleil.com/actualite/monde/covid-19-le-missouri-porte-plainte-contre-la-chine-8d9b4c7ffaa7b0f7ff0a71c16ac4aa14 ;

Et gageons qu’avec Bill Gates en Dr. Piquouze Spécialiste en (eu)Génisme Civil, à la manœuvre puces et nanoparticules seront de la partie !

Jeu, Set & Match : La légende du tennis russe Marat Safin a suggéré que la pandémie de coronavirus pourrait être un prétexte pour l’implantation massive de micropuces chez l’homme, l’ancien numéro un mondial ayant donné une vision inattendue de la crise ► https://fr.sott.net/article/35390-Marat-Safin-legende-du-tennis-Ils-preparent-les-gens-a-recevoir-des-implants-de-micropuces ;

Prenons-les à revers et gagnons la partie juste en arrêtant de jouer ; STOP !

JBL1960