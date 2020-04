À QUI PROFITE LA PSYCHOSE À LA CORONAVIROSE ?…

POT-AUX-ROSES !

Je vous propose cette vidéo, qui est de loin la meilleure que j’ai vue ces jours-ci, c’est court, concis, clair et précis, et ça ben ça change un peu…

Proposé par CU12 intervenant régulier sur Les Moutons Enragés le 17 avril 2020

Vidéo d’Artistepro du 31/03/2020

Qui est derrière derrière cette apocalypse mondiale du Coronavirus ? Une révélation choc qui va vous faire flipper. C’est presque irréel et gravissime. C’est sidérant. Tout le monde devrait savoir ça…

AYEZ UN REGARD CRITIQUE

NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER

OBSERVEZ…

Ajoutez à cette vidéo la déclaration du prix Nobel, le Pr Luc Montagnier de ce jour (que tout le monde s’acharne à démolir afin d’amoindrir la portée du message, selon la technique éculée mais toujours utilisée par des gens Mossad : pour tuer le message, tuer le messager…) ; Le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde serait un virus manipulé, sorti accidentellement d’un laboratoire chinois à la recherche d’un vaccin contre le SIDA. C’est l’incroyable révélation que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la « découverte » du VIH, fait aujourd’hui à Pourquoi Docteur au micro du Dr Jean-François Lemoine.

https://player.acast.com/frequence-medicale-et-pourquoi-docteur/episodes/journal-du-160420

VIA ► https://lesmoutonsenrages.fr/2020/04/17/exclusif-pour-le-pr-montagnier-sars-cov-2-serait-un-virus-manipule-par-les-chinois-avec-de-ladn-de-vih-podcast/

INFO DU JOUR ► https://www.midilibre.fr/2020/04/17/emergence-du-coronavirus-pointe-du-doigt-le-laboratoire-p4-de-wuhan-fait-lobjet-dune-enquete,8851317.php

+ Mon dossier Coronavirose/CoV19 , qui conduit à une autre conclusion sur la « fabrication » du virus, mais surtout sur la mise en œuvre de sa propagation.

Celui sur l’Horreur Vaccinale, constitué depuis décembre 2015 sur comment et pourquoi refuser l’Obligation Vaccinale et vous comprendrez ainsi, je pense, que l’objectif final de cette expérience d’ingénierie sociale planétaire c’est ; Puçage, eugénisme et Dictature Technotronique POUR TOUS…

Vous pouvez le relier à ma publication d’hier ► Sus au Coronavirus ! L’heure est au déconfinement… Et ainsi vérifier par vous-mêmes, que tous les chiffres de la létalité attribués au CoV19 sont faux ! ICI & LÀ et ne serait-ce qu’en rapportant les 120 000 décès dans le monde attribués au CoV19 (et cela représente des drames absolus) à l’Humanité entière de 7 milliards d’humains !

Et vous serez ainsi en mesure, par vous-même, d’assembler les pièces du puzzle et ainsi de répondre à la seule question qui vaille actuellement ; Cui bono ?

Cette psychose à la coronavirose ayant été plausiblement fabriquée mais surtout totalement récupérée par Macron et ce gouvernement-qui-ment pour nous imposer des LOIS MARTIALES MÉDICALES qui sinon n’avaient aucune chance de passer ;

Dont la distanciation sociale sera la nouvelle norme,

Le confinement strict et le tracking des moyens de nous isoler, de nous contrôler à distance, ad vitam æternam, surtout les personnes âgées, enfin à partir de 60 ans, pour qui le confinement devrait durer jusqu’à la fin de l’année !

Ou pas ► https://www.lefigaro.fr/flash-actu/deconfinement-emmanuel-macron-ne-veut-pas-de-discrimination-des-personnes-agees-20200417

Ce pour nous faire accepter, sans broncher, pour en sortir, un plan de vaccination de masse contre le nCoV19deCdN.

Tous ceux qui refuseront le tracking, l’appli STOP-COVID, le confinement dans un hôtel/hôpital, mais surtout la vaccination seront exclus de la société et n’auront tout simplement plus accès à rien (minimas sociaux, crédits, etc.) et ce tant qu’ils n’auront pas acceptés d’être trackés/tracés, confinés et/ou vaccinés !

NOUS SOMMES À LA CROISÉE DES CHEMINS !

C’est à vous de voir et à vous de décider si vous préférez vous soumettre pour intégrer cette société hyper-connectée et totalement aseptisée ou si vous préférez rejoindre la RÉSISTANCE et l’incarner en co-créant, co-construisant et co-dirigeant une société des sociétés, une Commune des communes, celle des associations libres, volontaires et autogérées…

L’HEURE DU DÉCONFINEMENT EST VENUE !

L’heure est venue de nous abstraire de la marmite qui commence à bouillir à gros bouillons et avant que les carottes soient cuites et nous avec…

Je vous laisse farfouiller dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+de 178) pour aiguiser, affûter, affiner notre réflexion, nous permettre dans un ultime effort de vaincre cette foutue inertie de départ, d’impulser la poussée primordiale qui nous mettra HORS de la marmite afin d’enclencher, ensemble, un nouveau paradigme.

