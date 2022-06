NOUS, les non-vaxxx, les 0-dosés, SOMMES et DEMEURERONS les SAUVEURS et les GARDIENS de L’HUMANITÉ…

…Comme l’avait exposé le Pr. Luc Montagnier juste avant de partir rejoindre les étoiles…

NOUS sommes ceux que nous attendions, c’est ICI, IMMÉDIATEMENT et d’OÙ-NOUS SOMMES, sinon demain, ce sera trop tard…

RAPPEL de la déclaration de Malthus de sang-froid dans son “Essai sur le principe de la population” de 1798 : “Nous devrions faciliter les opérations de la nature en produisant cette mortalité au lieu d’essayer de stupidement l’enrayer. Si nous avons peur de la trop fréquente visite de la famine, nous devons alors encourager les autres formes de destruction que nous demandons à la nature d’utiliser. Dans nos villes nous devrions faire des rues plus étroites, mettre plus de monde dans les maisons et faire la cour à la peste pour son retour…” MAI 2020 ► CoV19–OGM : Comment le X-Club de Thomas Huxley créa le magazine “Nature” et sabota la science pour 150 ans.

Le combat d’aujourd’hui pour une science des causes

Que le CoV19 soit d’origine naturelle comme en atteste le magazine “Nature” ou qu’il soit né dans des laboratoires comme le pense le Pr. Luc Montagnier, ce qui est certain est que la science peut être retardée momentanément, mais son flot évolutif ne peut pas être retenu pour toujours. […] Décrivant les révolutions scientifiques à venir notamment en biologie, Montagnier a dit : “Le jour où nous admettrons que les signaux peuvent avoir des effets tangibles, nous les utiliserons. À partir de ce moment là, nous seront capables de traiter les patients avec des ondes. Ceci est un nouveau domaine de médecine dont bien entendu les gens ont peur, tout spécialement l’industrie pharmaceutique… un jour nous serons capables de traiter les cancers en utilisant des fréquences ondulatoires.”



C’est pour cela que depuis fin janvier 2020 on nous noie sous des tonnes d’informations contradictoires et/ou paradoxales pour nous mettre sans dessus-dessous.

Mars 2020 ; Nous sommes en guerre/Opération résilience.

Et dans le même temps, Macron et son gouvernement-qui-ment criminalisèrent TOUTES CRITIQUES contre la gestion de la crise, démontrant, pour le moins, de l’utilisation de la crise sanitaire comme d’un outil de notre domestication, de notre domination et de notre soumission. Tant il était clair que l’étape suivante était notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations et de TOUT CE QUI PEUT ÊTRE VAXXINÉ pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ► BIG PHARMA vs Médecine & remèdes naturels…



Puis le même process a été utilisé dès le 24 février 2022 pour faire paSSer les COnVIDiot–e–s du COVIDisme à l’UKRAINISME sans qu’ils se posent aucune question. Et ça a marché… un temps… Mais comme le narratif officiel de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée a pris l’eau de toute part, et que la vérité menace d’éclater aux yeux même des plus endormis, et que la tentative de sauver le soldat Zelensky quoi qu’il nous en coûtera devient de plus en plus improbable. Les zélites sont allées faire la cour à la variole du singe / MON(k)EYPOX ! Mais le flop étant assez retentissant, MacRon-le-2nd-En-Pire, vient de nous déclarer… en situation de guerre économique !

Le Chef Désarmé MacRon nous a, encore, déclaré la guerre !

« Macron annonce l’entrée « dans une économie de guerre » et demande « une réévaluation » de la loi de programmation militaire ».

« Trois mois et demi après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le chef de l’État Emmanuel Macron a souligné lundi les défis posés au secteur de la défense, celui « d’une entrée dans une économie de guerre ». « Nous allons devoir durablement nous organiser », a-t-il déclaré en inaugurant le Eurosatory près de Paris, « aller plus vite, réfléchir différemment sur les rythmes, les montées en charge, les marges pour reconstituer plus rapidement ce qui est indispensable pour nos armées, pour nos alliés, pour celles et ceux que nous voulons aider, une économie où nous ne pouvons plus vivre avec la grammaire d’il y a même un an », a-t-il prévenu. L’industrie de la défense doit se déshabituer au temps de paix pour accroitre ses cadences. La formule est un avertissement. Le gouvernement envisage aussi, selon Le Monde, une modification législative pour pouvoir réquisitionner, dans certaines circonstances, des entreprises civiles à des fins militaires ». Charles Sannat pour Insolentiae VIA Les Moutons Enragés + Le Figaro.



Parce que voter c’est abdiquer et qu’aucun gouvernement n’est un ami et que le gouvernement Mélenchon sera comme tous les autres l’ennemi du peuple – REJOIGNONS-NOUS sans plus attendre, faisons société ensemble et SANS GUERRE leur matrice s’autodétruira d’elle-même !



Communiqué Résistance71 du 14 juin 2022 – Extraits ; Le temps est venu maintenant de joindre l’action dissidente au refus de jouer le jeu politique de la mascarade qui n’a que trop duré. Il est temps maintenant de nous joindre, de nous unir et de mettre en pratique une alternative populaire, de changer notre relation politique à l’État, à l’ignorer et à construire des zones émancipées, des zones autonomes temporaires à velléité perpétuelles, de mettre en place les cellules de notre société des sociétés, celle qui refuse toute relation à l’État, la hiérarchie, les institutions, la marchandise, l’argent et le salariat. Mettons en place des zones libres, des zones ou règne la libre association entre égaux et la gestion de la société selon le principe du « À chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. » Pour ce faire, nous n’avons pas du tout besoin que tout le monde soit d’accord, une fraction décidée et incorruptible de la population éveillée et réfractaire est suffisante, une solution à 10-15% qui aura un effet boule de neige par la qualité de son travail, de son organisation et de son modèle d’action et de gestion politico-sociale du quotidien de toutes et tous, ensemble, dans l’horizontalité de notre complémentarité dans la diversité. Plus de 53% de la population adulte de ce pays refuse désormais de jouer le jeu politique truqué du mensonge institutionnalisé de la maintenance d’une caste de voyous au pouvoir d’un système criminel de domination et d’oppression perpétuelles. Que quelques millions de personnes de cette nouvelle entité politique créent, partout sur le territoire, des Zones Autonomes d’Associations Libres et ce sera FIN de PARTIE pour la pourriture étatico-marchande en place et ses marionnettes politicardes et bureaucratiques.

Sur le front du COVIDisme, comment dire ?… 2ans plus tard on vous ressort les mêmes études bidons pour justifier toujours plus de restrictions.

COVID FAITS & CHIFFRES : Ivermectine et Together : vers un nouveau LancetGate ? Par ENZOLA pour COVID FACTUEL ► https://www.covid-factuel.fr/2022/06/14/ivermectine-et-together-vers-un-nouveau-lancetgate/

7ème Vague … Et puis quoi encore ?

BULLETIN HEBDO DU RÉSEAU SENTINELLES SEMAINE 23 du 6 au 12 JUIN 2022 ► https://www.sentiweb.fr/5664.pdf – Covid-1984 : les données Sentinelles montrent un taux d’incidence en hausse à 31/100.000 en semaine 23 – 76% des patients âgés de 12 ans ou plus étaient vaccinés contre le Covid-19 ► https://www.lelibrepenseur.org/covid-1984-les-donnees-sentinelles-montrent-un-taux-dincidence-en-hausse-a-31-100-000-en-semaine-23/

Le Re du SARS-CoV-2 est à 1.29, selon le site CovidTracker !

Voici les derniers résultats du réseau Sentinelles (579 généralistes et 42 pédiatres libéraux) : le taux d’incidence du SARS-CoV-2 de la 23e semaine de 2022 est de 31 cas/100.000 hbts, en hausse. Nous sommes très loin du palier des 150 cas/100.000 déclenchant l’alerte épidémique comme cela a toujours été le cas pour la grippe saisonnière. La situation est largement contrôlable surtout si on soigne les malades autrement qu’avec du paracétamol comme c’est toujours le cas malheureusement en France ! 1% seulement d’hospitalisations ont été constatées à la fin des consultations des médecins du réseau Sentinelles, ce qui est assez bas comme pourcentage.

SANG DÉCONNER ???

Sauf que si nous arrêtons de consentir le CoCORONAcircus s’arrête, immédiatement !

C’est entre nos (4)mains ! Précision du Presque Dr. T’Ché-RIEN ;

Page 11 du PDF N°04122020 : Le corps humain c’est 38000 milliards de cellules, nous possédons cent fois plus de bactéries et de virus, le tout baignant dans chaque mètre cube de planète contenant en moyenne plus de 400 milliards de virus et presque autant de bactéries. Pour rester en vie, chaque seconde, notre corps fait des médicaments (les virus ont créé les antibiotiques pour stopper les proliférations bactériennes), des vaccins, nos anticorps… mais tout cela vieillit et nous sommes programmés pour mourir ! Car avec ou sans maladie nous mourons ! Nous avons les connaissances, les technologies pour désormais ne plus mourir prématurément d’un simple microbe.

Aussi, pour y parvenir avec des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ► POUR NOUS LIBÉRER et BRISER NOS CHAINES ;

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+de 500 créations, mises à jour, suppléments et compléments ad hoc et connexes) ;



+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS où vous pourrez lire tous les dessous de cette affaire remontant aux origines du SIDA et du VIH dans les années 1980 avec le livre de Robert F. Kennedy Jr que R71 a en grande partie traduit et que j’ai mis au format PDF N° 08042022 de 154 pages, dans une création originale ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf & dans ma page spéciale RFK Jr. ;

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON avec son tout dernier texte Karmapolis dans une version PDF N° 260522 de 9 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/karmapolis-de-zenon-mai-2022-pagination-jbl-le-260522.pdf ;

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN avec les Derniers contes pour détrôner le Roi des Cas-Nullards ► PDF N° 290522 de 20 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/contes-de-rien-pour-detroner-le-roi-des-cas-nullards-mai-2022-version-pdf-de-jbl1960.pdf ;

+ TOUT LE RESTE & AVEC TOUT NOTRE ♥

JBL1960

PREUVES QUE LE PLAN A BIEN ÉTÉ MUTÉ EN PLANdémie par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité…

NON-VAXX – O-DOSE ► NOUS SOMMES & DEMEURERONS LES SAUVEURS & LES GARDIENS DE L’HUMANITÉ !

NE CÉDONS PAS – JAMAIS – UNISSONS-NOUS ► APPEL AUX VAXXINÉ-E-S DE LA TERRE ► REJOIGNONS-NOUS !