PAS EN MON NOM / NOT IN MY NAME…

Et en attendant le PDF complet du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. : Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique ; que Résistance 71 est en train de traduire, par de larges extraits et que je compile au fur et à mesure pour vous en permettre la lecture, le téléchargement, l’impression libres et gratuits dès que possible.

Aussi, ne manquez pas le Chapitre 10 – Plus de mal que de bien ;

En exclusivité pour les lecteurs de mon blog et d’ailleurs, l’illustration du chapitre 10 du PDF que vous pourrez retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF dès publication !

Totalement raccord avec l’image ci-dessus : Roxane Chafei (Les Mamans Louves) : « Une société qui laisse des enfants se faire maltraiter est une société malade » ► https://lemediaen442.fr/roxane-chafei-les-mamans-louves-une-societe-qui-laisse-des-enfants-se-faire-maltraiter-est-une-societe-malade/

+ Le dernier excellentissime article de ZOLA pour COVID Faits & Chiffres ► Covid 19 : où en est-on dans le monde ► https://www.covid-factuel.fr/2022/03/07/covid-19-ou-en-est-on-dans-le-monde/

+ Découverte étonnante du Dr Amine Umlil : la composition du vaccin Pfizer a changé (4 formulations en tout) ! Même les souris de laboratoires sont plus protégées que les humains ► https://www.lelibrepenseur.org/decouverte-etonnante-du-dr-amine-umlil-la-composition-du-vaccin-pfizer-a-change-4-formulations-en-tout/

CSI 44 – Dr Amine Umlil – Découverte étonnante : la composition du vaccin Pfizer a changé (4 formulations en tout) !@amine_umlil #CSI https://t.co/aSuM7tWhjk — ReinfoExpress64 (@ReinfoExpress64) March 4, 2022

+ Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS dont je vous rappelle, ci-dessous, le document PDF dans sa dernière mise à jour : Expérience d’Ingénierie Sociale planétaire en cours ► PDF N° 150520 qui est passé de 125 à 159 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf ► PREUVE QUE TOUT ÉTAIT PRÉVISIBLE dès mars 2020 ;



ALORS ? PRÊT POUR LA GRANDE RÉINITIALISATION ?

OU POUR LE GRAND RÉVEIL DES PEUPLES ?

JBL1960

EXPOSÉ DES PREUVES PAR CHRONOLOGIE DE PUBLICATION de la plus récente à la plus ancienne ;



Page 3 ► SOMMAIRE

Page 4 ► Préambule de Jo Busta Lally

Page 7 ► Présentation de ce PDF Spécial Coronavirus par JBL1960

Page 8 ► Présentation de la MISE à JOUR de Mai 2020

Page 9 ► Les Cavaliers de l’Apocalypse Sanitaire (Tony Cartalucci)

Page 17 ► LE DOSSIER ROCKEFELLER / THE ROCKEFELLER’S FILES par Gary Allen version PDF & Gestion de la crise par Macron et son monde

Page 18 ► Ouvrons les grilles virtuelles & sortons de ce verrouillage atroce ! (Peter Koenig)

Page 27 ► Virus de la peur ou Peur du Virus ? Vidéos du Pr. Henrion-Caude + Refusons le traquage par Linky & Cie version PDF

Page 28 ► Le Dernier Avertissement / Avertissement Final de Mohawk Nation News

Page 31 ► Pour un AutreFutur : Débranchons Macron le cyborg et son monde (Autre Futur) de Bernard Gilles

Page 33 ► Prédictions : ce qui arrivera ensuite dans la crise du Coronavirus (James Corbett)

Page 41 ► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS (PDF & LIENS) AVRIL 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf

Page 42 ►Psychose à la Coronavirose pour la vaccinose ? (Tony Cartalucci)

Page 46 ► La meilleure défense… C’est l’attaque ! (Veterans Today)

Page 49 ► Alors ? Prêt-e-s pour le Grand « Reset » ? (Kurt Nimmo)

Page 52 ► Sus au Coronavirus ! L’Heure est au déconfinement ! (Vaneigem + Tony Cartalucci)

Page 59 ► Crise Coronavirus… Se morfondre ou se réjouir ? (R71)

Page 63 ► À la rencontre des entreprises pressenties pour mettre en place le « système de surveillance coronavirus » (TLAV)

Page 68 ► Le Temps Zéro Nouveau est arrivé… (James Corbett)

Page 75 ► Évolution du Système de contrôle pyramidal de Mohawk Nation News

Page 81 ► « Reset » – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Zénon / Société anonyme – Mars 2020

Page 87 ► France ; MEURTRE PAR DÉCRET N° 2020-360 du 28 mars 2020 (Analyse de l’info par JBL)

Page 90 ► TOUT CE QUE VOUS NE DEVEZ SURTOUT PAS SAVOIR SUR LE CoV19 ! (Gordon Duff)

Page 93 ► France sous Loi Martiale Médicale – C’est quoi la prochaine étape ? JBL

Page 96 ► France ; 4ème semaine de confinement : Opération COVID19(84) en cours ? (Analyse de l’info par JBL)

Page 99 ► CoV19 : Expérience de Milgram en cours ? Edward Bernays – PROPAGANDA – Version PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-dedward-bernays-1928-version-pdf-du-5-avril-2020.pdf

Page 100 ► CoV19 Planétaire : Organisation Mondiale de la Sinistrose à la Coronavirose… (James Corbett)

Page 110 ► Coronavirus – Aucun vaccin n’est nécessaire pour guérir (Peter Koenig)

Page 111 ► CoV19 J15 en France ; Coronavirose vers un fiasco planétaire ? (GD pour VT)

Page 120 ► Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot-Aux-Roses (Xochipelli/DG)

Page 123 ► DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE ! (JBL1960)

Page 125 ► CoV19 : Aux Origines… Comme quoi il n’y a pas de (BIO)HAZARD ! (GD/VT)

Page 129 ► CoV19 : À propos d’un Nouveau Pearl-Harbor neurotoxique (Ian Greenhalgh pour VT)

Page 132 ► Le Nouveau Pearl-Harbor est arrivé… (L’équipe éditoriale de Veterans Today)

Page 135 ► CoV19 en Italie : Vaccinose & Pot-Aux-Roses… (Henry Makow traduit par Petrus Lombord pour Alter Info) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

Page 137 ► Macron déclare la guerre au « Coronavirus »… (Analyses croisées par JBL de R71/Larry Romanoff & Autres)

Page 145 ► Xochi – le Vendredi 13 mars de l’An 02 des Gilets Jaunes (Xochipelli/DG)

Page 148 ► Les indispensables pour dire NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche… (Analyses JBL)

Page 154 ► PDFs indispensables pour DIRE NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche (Vidéos & PDF) (JBL1960)

Page 159 ► Conclusion de Jo Busta Lally