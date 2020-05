Virus de la peur ou peur du virus ? (Vidéo, PDF & analyse)

Toujours les 2 mon capitaine !

À relier à ce billet de première partie ► Peur du virus ou virus de la peur ? (Vidéo, PDF, liens et analyse)

Et encore merci à fraxi sur Les Moutons Enragés dans la rubrique ; Vos infos, news (et autres) du 3 mai 2020 qui nous refile l’info !



Thana TV – Vidéo mise en ligne le dimanche 3 mai 2020

Interview mené par Pierre Barnérias – Producteur & Réalisateur de Thanatos

Alexandra nous explique comment lutter contre le Covid-19 dans cette seconde vidéo

Alexandra fait bien plus que cela, dans cette partie 2, car elle explique clairement pourquoi il faut refuser d’appliquer la distanciation à l’Autre, car les conséquences psychiques et psychologiques qu’elles ne manqueront pas d’entrainer seront pires que le virus lui-même !

Elle explique pourquoi il faut sortir du TOUT VACCIN, qui est inefficient avec ce type de virus comme ils le savent d’expérience. Et elle explique pourquoi les choix politiques qui ont été faits, en France, notamment, avec un confinement total sont de mauvais choix, là encore aux conséquences multiples qui commencent à déferler : vague de suicides, aggravation des pathologies existantes (arrêt des soins) et donc surmortalité en chaine…

Et elle explique le rapport entre la dangerosité de la 5G (émission d’ondes ‘micros et radios’) et les pathologies connues, elle démontre que les risques sont connus du fait de très nombreuses études, recherches, publications, sur le sujet, in vitro mais également in vivo. Et que les politiques doivent sortir du solutionnisme technologique comme quand Macron, le cyborg, et son monde veulent faire de la France une Start-Up Nation !

Cela entre encore parfaitement en résonance, avec mon « DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS POUR DIRE NON à la DICTATURE TECHONOTRONIQUE EN MARCHE » Coronavirus – Aucun vaccin n’est nécessaire pour guérir à la page 76, ou DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE ! page 89.

Mais plus encore avec mon tout dernier PDF REFUSONS LE TRAQUAGE PAR LINKY & Cie par JBL1960, mai 2020, car tandis qu’on nous impose un confinement strict, nous interdisant de sortir dehors, d’accéder aux plages, aux espaces verts, sous peine d’amande et de respecter les gestes barrières, dont la distanciation sociale, ENEDIS, continue le déploiement de son compteur communicant Linky et que cela vous plaise ou non !

Click to access refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf

À RETROUVER DANS MON DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS & MA BIBLIOTHÈQUE PDF

Ne comptez pas sur les Sénateurs et Tratrices qui examinent le projet de loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire proposé par Édouard Philippe, Premier Ministre du Gouvernement Macron ► https://www.lefigaro.fr/politique/le-projet-de-loi-prolongeant-l-etat-d-urgence-sanitaire-aux-mains-du-senat-tres-critique-20200504 pour débrancher Macron…

Si vous ne voulez pas que demain nous soyons TOUS TRACKÉS ;

Mettons fin, nous-mêmes à la traque…

JBL1960