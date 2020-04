Le dernier avertissement de Mohawk Nation News du 26 avril 2020 (Complété & Enrichi par JBL1960, 30 avril 2020)

Les Natifs sont confinés depuis… 528 ans !

Débranchons-nous de la Matrix, avant que ce soit notre tour !

En France, pour un autre futur : débranchons Macron le cyborg et son monde

La dernière analyse de MNN figure pages 41 à 46 de mon tout dernier PDF « DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS POUR DIRE NON à la DICTATURE TECHONOTRONIQUE EN MARCHE » ; Évolution du système de contrôle pyramidal de Mohawk Nation News, 9 avril 2020 : Nous devons attraper et jeter les clefs du nouveau royaume, le Nouvel Ordre Mondial ;

Logiquement, la Nation Mohawk adresse un dernier avertissement à la Couronne et un avertissement final au virus à couronne…

Le dernier avertissement / L’avertissement final



Mohawk Nation News – 26 avril 2020 – URL de l’article source en anglais ► https://mohawknationnews.com/blog/2020/04/26/the-final-warning/

Traduit de l’anglais par Résistance 71, dans ; Coronavirus : Regard natif sur le bocal colonialiste infectieux (Mohawk Nation News)

Complété & Enrichi par Jo Busta Lally

Le CoV19 est devenu partie intégrante des 95% de la dépopulation du monde selon l’agenda 21 et 30 de l’ONU.

En 1974, l’ONU a informé le monde que l’État n’avait que faire de “bouches inutiles”. Les maîtres des colons établis sur l’Île de la Grande Tortue mirent en place un système décidant de qui allait vivre ou mourir. Les envahisseurs ont répandu virus et bactéries sur nous et 150 millions d’entre nous, natifs du continent, furent exterminés. Les envahisseurs établirent des lois afin de s’octroyer le droit de nous assassiner sans être accusés ni condamnés pour homicide. Nous fûmes déclarés être des non-personnes [NdJBL : Res Nullus]. Les immigrants [européens chrétiens] reçurent la permission de nous exterminer et de voler notre terre. Ils commencèrent avec les virus qu’ils amenèrent d’Europe, puis mirent nos têtes à prix, puis nos scalps. Maintenant, c’est le CoV19 qui est arrivé, il va se diluer dans l’environnement pour revenir ensuite. Les colons sont conditionnés psychologiquement à obéir à leurs maîtres qui les maintiennent sous un état hypnotique.

Leur homme médecine sans aucune éducation suggère même qu’ils s’injectent des produits de nettoyage pour tuer le virus. Tout le monde est mis en quarantaine à la maison, les gens doivent rester à 2m de distance les uns des autres, porter des masques filtrant, se laver constamment les mains et ne doivent pas aller dans leur résidence secondaire. Ils n’ont plus de travail, plus d’argent. Les commerces sont fermés. Le prix du pétrole s’est effondré à un prix négatif au baril. Les vieilles personnes tombent comme des mouches et maintenant leurs maîtres leur suggèrent de jouer à la roulette russe avec leur santé en retournant au travail et en tentant leur chance de ne pas mourir du virus.

Le gouvernement contrôle la fourchette et donc la population. De plus en plus de personnes constatent à quel point leur existence est inutile. Ils ne font que le sale boulot de leur maître. Ils veulent retourner à ce qui est “normal”, c’est à dire continuer de détruire notre mère nature dans le monde entier.

Leur routine est la suivante : le couple se lève le matin et chacun va son chemin différent. Maintenant, ils sont ensembles tout le temps et les relations s’effondrent. Les crimes venus d’Europe comme l’inceste, la pédophilie et l’abus d’enfants montrent leurs sales têtes maintenant plus que jamais.

Changer leur routine a occasionné une énorme confusion. Leur système éducatif les conditionne à faire exactement la même chose chaque jour et à la même heure. Extinction des feux, dormir, se lever, manger, s’assoir à un bureau des heures durant, ou aller à l’usine, obéir à leurs maîtres.

Ils sont obnubilés par leur salaire et se jalousent les uns les autres au sujet d’une existence matérialiste. Le rêve américain est devenu un cauchemar depuis longtemps. L’industrie du spectacle ne peut plus renforcer leur vie fondée sur l’argent. On leur raconte des mensonges et on les trompe comme nous le fûmes il y a plus de 500 ans. Ils sont terrifiés de la pénurie de travail, de nourriture et d’argent.

Le fondement même de leur vie est contre nature et soit ils ne savent pas quoi faire ou soit ils sont trop fainéants pour le faire.

Okwehonweh, le peuple natif, a été programmé pour suivre la nature. Nous sommes éduqués à ne jamais faire passer l’argent en premier. Faites votre activité du mieux de votre capacité et vos besoins seront assouvis.

Le virus a intensifié leur frustration, leur stress et leur paranoïa. La peur, la perte et un futur inconnu dominent leurs vies. L’industrie pétrolière a fermé parce que plus personne n’achète. On fabrique maintenant des camions sans conducteurs. Il n’y a plus d’immigrants techniquement qualifiés qui sont amenés dans la force de travail.

Pratiquement plus personne ne conduit, les avions ne volent plus, les usines sont fermées, plus personne ou presque ne travaille, tous les commerces sont fermés pour une durée indéterminée.

Leurs maîtres psychopathes veulent qu’ils retournent au boulot et qu’ils “tentent leur chance”.

Onkwehonweh n’écoute pas ces dictateurs étrangers. Nos ancêtres nous ont prévenus de ne jamais faire confiance à l’homme blanc. Ceux qui le peuvent rassemblent de la nourriture tandis que l’infrastructure s’effondre.

Les hommes blancs ont besoin de maîtres qui leur donnent des ordres. Ils vont obéir et retourner au travail parce qu’ils sont absolument désespérés. La société de consommation perd des clients qui achètent des trucs dont ils n’ont pas besoin.

Lectures complémentaires indispensables pour comprendre et transformer cette réalité et faire tomber l’empire en récusation de la doctrine chrétienne de la découverte ;

Steven Newcomb « Pagans in the Promised Land, Decoding the Doctrine of Christian Discovery » Édition Fulcrum, 2008 ► Introduction au livre Païens en Terre Promise, décoder la Doctrine Chrétienne de la Découverte, version PDF N° 4 de 45 pages. Et pour comprendre comment les premiers colons envahisseurs/exterminateurs ont fait croire qu’ils allaient en Terra Nullus peuplée de Res Nullius pour légitimer le vol des terres « à découvrir » pour les siècles et les siècles…

Steven Newcomb ; Il a étudié et écrit au sujet de la loi et de la politique fédérale indienne depuis le début des années 1980, en particulier l’application de la loi internationale aux nations et peuples indigènes. M. Newcomb est le directeur de l’Indigenous Law Institute qu’il a cofondé avec Birgil Kills Straight, un chef traditionnel et ancien de la nation Oglala Lakota. Ensemble, ils ont mené une campagne mondiale pour défier les documents impérialistes du Vatican datant du XVème siècle. Ces documents (bulles) eurent pour résultat la décimation des nations libres et originelles de la Terre-Mère et a ainsi privé la planète de façons de vivre respectueuses des écosystèmes et des enseignements sacrés ► Comprendre le système légal de l’oppression coloniale avec Steven Newcomb (PDF) N° 47 de 106 pages ;

Comme Peter d’Errico, issu de la culture colonialiste ; Professeur en Science Politique de l’université d’Amherst, Massachussetts, prof. Emeritus (retraité) depuis 2002. Doctorat en droit de l’université de Yale (1968). 1er directeur du département de recherches légales de L’université d’Amherst. Spécialiste du droit indigène, de l’auto-détermination et de l’intégrité territoriale face aux doctrines coloniales de l’État-nation telles que “la doctrine chrétienne de la découverte”, “terra nullius” et la “loi fiduciaire”. Grand critique de la Loi Fédérale Indienne des États-Unis qui domine les peuples natifs originels en leur refusant la complète souveraineté. ► Comprendre le système légal de l’oppression coloniale pour mieux le démonter avec Peter d’Errico PDF N° 46 de 29 pages ;

INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE & LA PENSÉE AMÉRINDIENNES (PDF), Russell Means (1939 – 2012) ;



LES CONFESSIONS D’UN ÉVÊQUE JÉSUITE analyse de Jimmy Dalleedoo Source Alter Info à partir du livre du docteur Alberto Rivera, qui avait été prêtre jésuite et évêque de l’église catholique romaine. Il avait des responsabilités à l’intérieur de l’église et il avait effectué des recherches intensives sur l’Église catholique romaine. Dans le cadre de ses responsabilités, il avait été exposé à des situations et informations graves concernant l’Église et qu’il a voulu ensuite dénoncer : atrocités de l’église catholique romaine dénoncés dans son livre « les crimes du Vatican ». Le Dr Alberto Rivera est mort le 20 juin 1997 ► Confessions d’Alberto Rivera (PDF) ;



« La voie Lakota » & « L’aventure Crazy Horse » Traduction par larges extraits de deux livres de Joseph M. Marshall III, historien et conteur Lakota réunifiée en un seul PDF N° 45 de pages ► La Voie Lakota & L’aventure de Crazy Horse (PDF) ;

PAGE KAIANEREKOWA ou La Grande Loi de la Paix ;

BIBLIOTHÈQUE PDF ;

Pour que le monde d’Après-CoV19, qui redémarre censément à partir du 11 mai en France, ne soit pas la perpétuation des valeurs étatico-capitalistes, mises sous cloche depuis le 17 mars 2020 12 heures, précisément parce que rien ne sera plus comme avant et qu’il n’y a aucun retour en arrière possible ;

Crise artificielle du coronavirus : quand la cible est l’humanité et surtout ses réfractaires au Nouvel Ordre Mondial – L’État Masqué de Miquel Amoros le 25 avril 2020 ;

SINON ;

OMS, Chine, cercles mondialistes et multinationales… MÊME COMBAT ! Contre les nations, les peuples et leurs libertés. OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/30/le-veritable-programme-de-oms-un-nouvel-ordre-mondial-inspire-de-la-chine/ Source Nicolas Bonnal ► https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/04/30/modele-de-loms-et-de-gates-les-portes-du-diable-symbole-du-shiva-nataraj-de-la-danse-de-la-destruction-present-aussi-au-cern-de-geneve-la-chine-comme-nouveau-modele-pour-le-monde-chaotique-au/ ; non, nein, no, nee, na, não, pù shi, en Zoulou même ; cha ! Ou en Mohawk si vous préférez : Iáhten…

Covid-19 : Bruno Le Maire appelle «un maximum de Français» à reprendre le travail – Mon message est très simple : il faut que nous nous retroussions les manches tous ensemble, a par ailleurs déclaré le ministre de l’Économie ► http://www.leparisien.fr/economie/covid-19-bruno-le-maire-appelle-un-maximum-de-francais-a-reprendre-le-travail-29-04-2020-8307888.php ; NON !

Et en même temps : Coronavirus : pas de chômage partiel si vous refusez d’envoyer vos enfants à l’école ! La mesure prendra effet à partir du 1er juin, et ne concernera que les parents dont les enfants peuvent être accueillis à l’école. Les règles vont changer pour l’attribution du chômage partiel pour les parents d’élèves. À partir du 1er juin, les parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école alors que celle-ci peut les accueillir ne pourront plus bénéficier du dispositif de chômage partiel ► https://exoportail.com/coronavirus-pas-de-chomage-partiel-si-vous-refusez-denvoyer-vos-enfants-a-lecole/ ; ENCORE NON !



Relance économique post Covid-19 : une micro taxe pour un maxi effet ► https://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2020-04-30/relance-economique-post-covid-19-une-micro-taxe-pour-un-maxi-effet-846494.html ; TOUJOURS NON !

Déconfinement : Estrosi veut des passeports sanitaires pour entrer ou sortir de France – Le maire (LR) de Nice, Christian Estrosi a écrit au Premier ministre pour lui demander que le droit d’entrer ou de sortir du territoire national soit soumis à la mise en place d’un passeport sanitaire permettant de justifier d’un test PCR négatif au Covid-19, a appris l’AFP jeudi ►https://www.europe1.fr/politique/deconfinement-estrosi-veut-des-passeports-sanitaires-pour-entrer-ou-sortir-de-france-3965361 ; SUREMENT PAS, C’est NON !

Deux experts de la santé au travail ont publié une tribune dans le journal Le Monde, reprochant au ministre de la Santé de délaisser les salariés contaminés par le coronavirus ► https://fr.sputniknews.com/france/202004291043680077-olivier-veran-adresse-un-bras-dhonneur-aux-salaries-contamines-accuse-une-tribune-dans-le-monde/ ; Y a pas de petit profit pour l’oligarchie ! STOP !

Après le scandale du sang contaminé, celui des soignants infectés ? Des médecins dénoncent : 21 médecins libéraux sont décédés des suites du Covid-19 : c’est davantage que les médecins hospitaliers. Furieux de n’avoir pu disposer des protections nécessaires, des praticiens interrogés par RT France s’indignent de la gestion du gouvernement ► RT France : Des médecins dénoncent : 21 médecins libéraux sont décédés des suites du Covid-19 : c’est davantage que les médecins hospitaliers. Furieux de n’avoir pu disposer des protections nécessaires, des praticiens interrogés par RT France s’indignent de la gestion du gouvernement ► RT France : https://francais.rt.com/france/74639-apres-scandale-sang-contamine-soignants-infectes-medecins-denoncent ; Euh ? ÇA SUFFIT, peut-être ?

