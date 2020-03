Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot Aux Roses… 2ème Partie

À relier à mon appel au déconfinement général ► Le monde d’Après-CoV19 commence maintenant !

Pourquoi tous les chiffres sont faux ;

Statistiques coronavirus et décès du gouvernement italien (PDF)

En résumé :

Des gens malheureusement décédés en Italie, dans la vaste majorité en Lombardie, l’âge moyen des personnes décédées et testées positives au CoVD19 est de 78 ans avec un pic de décès dans le groupe d’âge 80-89 ans. 29% était de sexe féminin et donc 71% de sexe masculin. La plupart des personnes décédées étaient en parallèle affectées d’une ou plusieurs maladies chroniques ou non. Les statistiques sont les suivantes:

74% de ces personnes souffraient d’hypertension artérielle

30% souffraient de diabète

47% souffraient de problèmes cardiaques divers

23% souffraient de problèmes rénaux

18% étaient des patients de cancer actif dans les 5 ans

De plus, des facteurs de comorbidité, c’est à dire de plusieurs maladies ayant été causes de décès ne sont pas négligeables chez ces personnes décédées : 51% c’est à dire plus de 1 sur 2 !!… étaient sous un facteur 3 de comobidité, c’est à dire présentaient 3 maladies avec le coronavirus, 26% en facteur 2 et 21% avait 1 condition supplémentaire de comorbidité. Au total donc, en Italie, des personnes décédées et positives au CoVD19 « Caroline du Nord », 98% présentaient des facteurs de comorbidité allant de 1 à 3 !…

Les Stats Italiennes en PDF ;

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

MaJ R71 : D’après des médecins italiens, les statistiques concernant les décès potentiellement liés au CoVD19 sont « arrangées ». De fait, seuls 12% des décès peuvent être imputés au virus, 88% des autres décès ayant de nombreux facteurs de comorbidités. Info (en anglais) ici.

Vaccinose & Coronavirose ;

Après le confinement : Un programme mondial de vaccination contre le coronavirus…

La tendance est à un verrouillage mondial mené par la peur et la désinformation des médias. Actuellement, des centaines de millions de personnes dans le monde entier sont en état de confinement.

Quelle est la prochaine étape dans l’évolution de la crise de la COVID-19 ?

Un programme de vaccination contre le coronavirus a été annoncé à Davos lors du Forum économique mondial (21-24 janvier), à peine deux semaines après que le coronavirus ait été identifié par les autorités chinoises le 7 janvier.

L’entité responsable de l’initiative pour un nouveau vaccin contre le coronavirus est la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), une organisation parrainée et financée par le Forum économique mondial (WEF) et la Fondation Bill et Melinda Gates.

Notez la chronologie : Le développement du vaccin nCoV 2019 a été annoncé au Forum économique mondial de Davos (WEF) une semaine avant le lancement officiel par l’OMS d’une urgence de santé publique mondiale (30 janvier), alors que le nombre de « cas confirmés » dans le monde (hors Chine) était de 150 (dont 6 aux États-Unis).

Par le Pr. Michel Chossudovsky URL de l’article en français ► https://www.mondialisation.ca/apres-le-confinement-un-programme-mondial-de-vaccination-contre-le-coronavirus/5643302

+ Le coronavirus et la Fondation Gates par F.William Engdhal ► https://www.mondialisation.ca/le-coronavirus-et-la-fondation-gates/5643088

Virus… blocus par Michel Raimbaud ► https://www.mondialisation.ca/virus-blocus/5643403

IN VIVO à l'épicentre de l'épidémie, en France

Dernière Info sur les tests ; Coronavirus. Une entreprise bretonne met au point un test « ultra-rapide » de détection du Covid-19 : NG Biotech, une entreprise bretonne implantée à Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine), a mis au point un test « ultra-rapide » de l’infection de Covid-19, réalisé à partir d’une goutte de sang. Elle espère le commercialiser à grande échelle. Entretien ► https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-une-entreprise-bretonne-met-au-point-un-test-ultra-rapide-de-detection-du-covid-19-6796179

Macronavirose et Pot Aux Roses !

Xochi, 2ème Partie ; En 2009, alors qu’il évoquait, au cours d’un TedShow, que le monde s’en allait vers une population de 9 milliards d’humains, Bill Gates affirma : «Si nous sommes performants avec de nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé reproductrice (l’avortement), nous pourrions la réduire peut-être de 10 ou de 15 %». À savoir réduire la population humaine – l’objectif de tous les eugénistes vaccinalistes.

Aujourd’hui, la course aux vaccins universels, à l’encontre d’un coronavirus inexistant, a été lancée par les diverses multinationales de la Pharmacratie, sur tous les continents… et les trophées vaccinalistes seront attribués aux chercheurs les plus rapides, les plus menteurs et, surtout, les plus génocideurs.

En même temps, en 2009, le parrain de notre futur TyranDernier le grand, le très grand NostradAttali, prédisait qu’une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d’un altruisme, au moins intéressé…

Avancer par peur… Et mieux, en mai 2010 nous prédisait ; Tous pauvres dans 10 ans !

Effectivement ; https://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/faut-il-lire-tous-ruines-dans-dix-78060 & https://blogs.lexpress.fr/attali/2011/08/08/tous-ruines-dans-dix-mois/

C’est son truc ça et on le voit bien, c’est LEUR truc. Bien sûr, nous pouvons nous inscrire en faux aussi bien sur l’escroquerie Malthusienne du ; Nous sommes trop nombreux sur la planète au Avancer par peur, nécessité d’un altruisme, au moins intéressé.

Cette psychose à la coronavirose se désintègre entièrement à la lecture de l’œuvre phare de Pierre Kropotkine : L’Entraide, un facteur de l’évolution en analyse le 12 mars dernier dans L’ENTRAIDE, comme seul véritable facteur de (r)ÉVOLUTION ! ou plus récemment l’un des derniers textes de Zénon « Inversion – Ou la nécessité de relire 1984, le Prince et l’Art de la guerre, en version PDF ICI, à retrouver dans Les Chroniques de Zénon.

Entre autres lectures ; Aussi, je vous laisse farfouiller librement et gratuitement par vous-même au gré de vos envies dans ma mini-bibliothèque de PDFs (+de 177 quand même) pour vous permettre de comprendre qu’il est temps pour nous d’agir de manière concertée et réfléchie, si nous ne voulons pas disparaitre, purement et simplement, parce que le 0.0001% aura décidé de notre élimination, alors que 10 à 15% seulement d’entre-nous est tout ce dont nous avons besoin :

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf

