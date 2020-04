Alors ? Prêt-e-s pour le Grand « Reset » ?

Ou alors prêt-e-s pour enfin trouver la force de leur dire NON ? STOP ! ÇA SUFFIT !

C’est pourquoi : ON NE VOUS CROIT PAS/PLUS ! On sait que tous vos chiffres sont faux et que votre seul et unique objectif c’est la vaccination obligatoire et le passeport (santé) biométrique qui est la clé pour nous refermer la grille de contrôle planétaire du Nouvel Ordre Mondial sur la tronche !

NON au N.O.M. – Mille fois noms de nom…



Le CoV19 la parfaite couverture pour l’imposition d’un passeport biométrique obligatoire

Kurt Nimmo – 9 avril 2020 – URL de l’article source en anglais ► https://www.globalresearch.ca/covid-19-perfect-cover-for-mandatory-biometric-id/5709146



Traduit de l’anglais par Résistance 71, dans : Coronavirus et dictature technotronique… La parfaite couverture pour l’imposition d’un passeport biométrique, clef de la grille de contrôle du Nouvel Ordre Mondial

Maintenant que l’État et ses médias ont faussement caractérisé le coronavirus comme une pandémie se rapprochant de celle de la grippe de 1918 (faussement appelée “grippe espagnole”), il est temps pour l’élite mondialiste et ses technocrates à la botte non seulement de faire passer en force un très lucratif vaccin (pour Big Pharma) sur le monde mais aussi une ère de contrôle biométrique au moyen d’un passeport santé.

L’agence Reuter rapporte “Alors que les pays commencent à lever le confinement au coronavirus, l’identification biométrique peut aider à vérifier ceux qui ont déjà été infectés et s’assurer que ceux encore vulnérables soient vaccinés lorsque le vaccin sera disponible, ont dit des experts en santé et en technologie”.

Un système d’identification biométrique peut archiver les gens infectés et ceux devant acquérir le vaccin, a dit Larry Dohrs, patron pour l’Asie du Sud-Est de iRespond, une association à but non lucratif de Seattle qui a lancé sa technologie le mois dernier.

Le prétexte de tout ceci, comme ce fut le cas pour les dévastations de la Libye, de la Syrie et de l’Irak, est “l’humanitarisme” d’après iRespond et Simprints , une ONG britannique associée à la Johns Hopkins University’s Global mHealth Initiative, cette dernière étant connectée avec l’armée américaine et ses scenarios de pandémies “Dark Winter” et “Event 201” (voir Whitney Webb : All Roads Lead to Dark Winter).

Une surveillance totale demande une gestion 24/7 des individus, spécifiquement ceux inclus dans la base de données mère des activistes et des ennemis politiques de l’État et la technologie biométrique introduite durant l’hystérie d’une menace sanitaire exagérée est parfaite pour cet objectif.

ID2020— est un projet initié par la Fondation Rockefeller et la Fondation Bill & Melinda Gates et Microsoft, des entreprises pharmaceutiques transnationales et des firmes de haute technologie, il pousse le concept que chaque être humain sur cette planète doit avoir une vérification biométrique parce que “ prouver qui vous êtes est un droit fondamental et universel” (NdT: Quoi ??……) d’après le site internet ID2020 (website. )

“Ce qu’ils veulent vraiment est une collection de données totalement standardisée ainsi que son format de mise à disposition ainsi qu’un système de partage trans-frontières de l’identité des individus de chaque population de la planète et ce afin qu’un centre de commandement central géré par une IA pouvant travailler sans encombre et pour pouvoir calculer la contribution de chacun au système ainsi que la menace représentée,” explique OffGrid Healthcare.

Si vous croyez que tout ça est bien proche du système de crédit social mis en place par la Chine, vous n’êtes pas loin du compte.

L’introduction de cette technologie totalitaire sous le couvert d’une supposée pandémie couplée à la spéculation sur un grand nombre de morts est une couverture presque parfaite pour cette “technologie d’identification des patients” produisant des données sur des individus partagées entre l’État et ses associés des entreprises privées.

Un vaccin fabriqué pour “combattre le CoV19” va devenir obligatoire et ceux qui y résisteront seront mis sur liste noire comme des criminels à la santé publique. Ils seront mis à l’écart de la société, comme ces citoyens chinois souffrant sous les affres du système de crédit social instauré par la Chine.

Martin Armstrong pense que le complexe médico-industriel et l’État vont subrepticement introduire une nanotechnologie d’identification et puce de traçage avec un cocktail de toxines dans le vaccin, ou ils vont le vendre au consentement public comme un moyen d’identifier ceux qui sont présumés infectés.

La proposition est celle d’un certificat de conformité numérique qui vérifie si vous avez bien été vacciné ; celui-ci a été développé par le MIT et Microsoft (Bill Gates). Ils cherchent à fusionner cette ID2020 de Bill Gates. Il est très possible qu’en fait cette vaste mise en scène de la peur ait été mise en place pour que les gens acceptent les implants numériques les traçant. Refusez les et vous serez bannis de tous les évènements sociaux. Tout comme le 11 septembre nous a conditionné à accepter d’être passés sous rayons-X dans les aéroports, maintenant la prochaine étape est d’imbriquer des marqueurs numériques qui ont déjà été utilisé pour marquer nos chats et nos chiens.

Le CoV19 est le parfait cheval de Troie pour un État dingo du contrôle à qui cela démange de micro-gérer les vies des citoyens ordinaires mais aussi de traquer ses critiques et ses adversaires potentiels en les punissant comme ennemis de l’État.

Ce dernier élément est en fait l’objectif principal. L’histoire est remplie d’exemples, de Staline à Mao en passant par Hitler et Mussolini, avec toute une ribambelle d’autocrates minables au fil du temps.

STOP ou ENCORE ?

STOP en leur refusant notre consentement, tout simplement en leur disant NON !

Y. Hindi : Le coronavirus est un « accélérateur historique » et un révélateur de l'agenda mondialiste : La pandémie, comme catastrophe facilitatrice, annonciatrice de changement, doit concrétiser le 80/20 annoncé par Brzezinski… Mais les jeux ne sont pas faits. La toute-puissance de l'oligarchie, comme la finance, est virtuelle. Pour peu que les peuples en prennent conscience et se révoltent massivement, grâce à l'union des classes populaires, des classes moyennes et d'une partie de la bourgeoisie, ils balaieront sans difficulté ces pseudo-élites financières illégitimes qui visent à les spolier et à les réduire en esclavage.



Alors que la pandémie du coronavirus ne cesse de se propager, faisant déjà plus de 160.000 morts dans le monde [NdJBL : 160 000 morts dans le monde /7milliards d'humains], un immunologue russe évoque la possibilité d'une nouvelle vague épidémique en raison de l'absence de vaccin préventif. Cependant, selon lui, celle-ci serait plus faible.

"Pour le monde, la normalité ne retournera que lorsque nous aurons largement vacciné toute la population mondiale " —Bill Gates ► Le monde selon la fondation Bill Gates

Back To The Future : Tous les citoyens américains auront un passeport à puce RFID en 2006 – Le département d'État opte pour l'insertion d'une puce à radiofréquences dans les passeports. Raison officielle : renforcer les contrôles aux frontières et lutter contre les faux papiers. Un choix contesté par les défenseurs des libertés individuelles. 2006 !

Passeport biométrique : l'Europe en retard sur le calendrier américain – Technologie : En octobre prochain, les ressortissants des pays de l'UE devront posséder un passeport biométrique pour pénétrer, sans visa, sur le sol américain. Seuls six États seront en mesure de respecter l'échéance. L'UE réclame un délai aux États-Unis. 04/04/2005 !

