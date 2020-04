La meilleure défense… C’est l’attaque !

Voici une preuve supplémentaire pour vous permettre de dire NON au grand « reset » planétaire en cours ;

Université de Caroline du Nord : preuve documentaire de la fabrication du CoV19 depuis 2003

Veterans Today – 17 avril 2020 – URL de l’article source en anglais ► https://www.veteranstoday.com/2020/04/17/university-of-north-carolina-evidence-cv19-in-design-since-2003-2006-paper-precursor-to-2017-creation/

Traduit de l’anglais par R71 dans : Coronavirus CoV19 = SARS-CoV-2, créé à l’ Université de Caroline du Nord (Résistance 71 et Veterans Today)

Complété et enrichi par mézigue !

VT : En 2017, une recherche financée par une vitrine de la CIA, a créé le virus CoV19 à l’Université de Caroline du Nord ; il fut créé depuis un échantillon de virus reçu de la ville de Wuhan en Chine. En remontant la filière, nous avons trouvé cette recherche datant de 2006 sur le comment recréer le plus mortel mais moins efficace virus du SRAS en quelque chose d’exactement comme le CoV19, la recherche fut publié sous forme d’articles scientifiques par l’Université de Caroline du Nord en 2006. Il y a d’autres choses remontant à 2006, choses qui firent parties d’un programme secret de l’ère Bush, visant à renouveler la capacité de guerre biologique de l’Amérique.

Résistance 71 : Ci-dessous, l’article de VT contenant la documentation photographique (pas en pdf) de l’article de recherche scientifique sur la création génétique en laboratoire du CoV19 en passant par un virus SARS-CoV de chauve-souris chinoise. Nous avons récupéré l’article en format PDF que nous publions aussi ci-dessous, cliquez sur le lien (article en anglais) pour téléchargement.

Il est à noter que depuis quelques semaines où VT a commencé à sortir cette documentation en recherche génétique militaro-universitaire, des membres clés de VT ont été directement menacés. C’est du lourd et la vérité a pointé le bout de son nez il y a déjà un petit moment pour qui désire rechercher en dehors du carcan de la pensée propagandiste.

Alors que dire de l’intervention très récente du Professeur Luc Montagnier, [NdJBL : podcast ICI et en analyse dans ce billet : À qui profite la psychose à la coronavirose] prix Nobel de médecine 2008, impliquant une fabrication en labo d’un virus CoV contenant une séquence ARN du virus VIH qu’il connait si bien, confirmant ainsi une étude préalable indienne sur le sujet et accusant le labo P4 de Wuhan d’être à l’origine de la « fuite accidentelle » de la bestiole dans la nature ? Nous pensons que ce n’est absolument pas incompatible avec cette confirmation de la création du CoV19 au labo de l’UNC, elle est en fait une parfaite couverture…. Un excellent pare-feu, qui jette le discrédit sur la Chine et le labo de Wuhan (dont la France* est partenaire ne l’oublions pas…) et pendant que les chiens des merdias se jettent là-dessus, personne ne vérifiera plus la piste yankee de Caroline du Nord et des labos du Pentagone d’Ukraine et de République de Géorgie qui auraient mis ce nouveau virus sous forme d’arme biologique pour être dispersé… en Chine, à Wuhan par une équipe militaire participant aux Jeux Sportifs inter-armés en octobre 2019 dans cette même ville de Wuhan, comme par hasard…. [NdJBL ► ICI & LÀ]

La crise mondiale du coronavirus CoV19 ou plus exactement :

SARS-CoV-2 « Caroline du Nord » est ni plus ni moins que la 3ème guerre mondiale déclenchée entre l’oligarchie et l’humanité. Il est très important, vital même d’en prendre conscience et d’agir en conséquence tant qu’il en est encore temps… Nous sommes en état de légitime défense ! Nous sommes 99,9% ils ne sont que 0,1% ! Nous ne sommes le pot de terre que par notre consentement… Il suffit de retirer notre consentement massivement et à tout jamais et le système s’écroule une bonne fois pour toute pour que nous le remplacions par cette coopération et entraide profondément ancrées dans notre nature, c’est à dire RADICALES, formant le socle fondamental d’une société des sociétés universelle menant l’humanité à sa réalisation définitive. Qu’on se le dise !

L’article original de VT : https://www.veteranstoday.com/2020/04/17/university-of-north-carolina-evidence-cv19-in-design-since-2003-2006-paper-precursor-to-2017-creation/

L’article scientifique dans son format PDF, cliquez ici…

[NDJBL : que j’intègre ci-dessous ▼ LIEN]

Titre de l’article en français : « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant »

Article soumis pour révision et publication le 15 mai 2006 par B. Yount, R. Roberts, L. Lindesmith et R. Baric du Département d’épidémiologie, programme des maladies infectieuses, École de Santé Publique, Département de microbiologie et d’immunologie, École de Médecine, Centre de Vaccination de l’État de Caroline, Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, NC 27599.

À noter pour l’anecdote qui n’en est peut-être pas une… en page 2 de l’article scientifique dont nous fournissons le PDF ci-dessus, un gène du nouveau virus y est appelé « Remilla luciferase ». On ne peut pas inventer des trucs pareils !… Allez le lire par vous-même.

*C/le labo de Wuhan : Je vous colle ci-dessous le PDF du discours officiel prononcé le 25 février 2017 par le Premier Ministre de l’époque, Bernard Cazeneuve, à la cérémonie d’accréditation du laboratoire de haute sécurité biologique P4 – Wuhan (Chine) : « La France est fière et heureuse d’avoir contribué à la construction du premier laboratoire de haute sécurité biologique P4 en Chine. Conçu par des experts français, puis mis en chantier à WUHAN en 2011, cet outil de pointe constitue un élément central de la réalisation de l’accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. »

Voilà bien la preuve que Macron et tout son gouvernement-ment en affirmant, laissant entendre qu’en Chine : « Des choses se sont passées qu’on ne sait pas » : voici exactement ce qu’a dit Macron ► https://www.franceinter.fr/monde/des-choses-se-sont-passees-qu-on-ne-sait-pas-voici-exactement-ce-qu-a-dit-macron

PREUVE QUE TOUS LES CHIFFRES SONT FAUX et que ce virus est moins létal que prévu ; 162 000 décès dans le monde ÷ 7 milliards d’humains…

Au fond, la question est assez simple :

Hong Kong, 7,5 millions d’habitants, 4 morts.

Suisse : 8,5 millions d’habitants, 1’327 morts.

On essaye de nous faire croire que nous avons fait tout juste et que si nous avions fait autre chose, les choses auraient été bien pires.