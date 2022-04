Pour dire NON à l’instinct de mort de l’État et OUI à une société organique !

ICI ! C’est MAINTENANT ! C’est d’OÙ NOUS SOMMES ► Le radeau du M édusé à la dérive ?… C’estC’estC’est

UN JOUR = UN SCANDALE ► AUJOURD’HUI = LE COVIDGATE

COVID = C omplot O rganisé V isant à I nstaurer la D ictature…

Vidéo d’1H43MN44 ► Lien CROWDBUNKER / ODYSEE / RUMBLE

06/04/22 ► LEMEDIAEN442 : Momotchi a reçu pour cette interview le journaliste et réalisateur, Raphaël Berland, pour nous parler de son documentaire produit avec le magazine Nexus « Effets secondaires : la face cachée des vaccins ». Un documentaire extrêmement poignant, riche en témoignages et intervenants de haut vol. En ces temps de changement brusque d’actualité, ce documentaire met au premier plan des vérités que les coupables aimeraient bien oublier pour se concentrer à l’Est de l’Europe.

« Les victimes du vaccin covid, on ne veut pas les voir, on veut même pas les reconnaître et c’est l’une des grandes violences puisqu’on leur a dit : on ne sait pas d’où ça vient mais ce n’est pas du vaccin. » Raphaël Berland

L’HEURE DU CHOIX A SONNÉ !

Soit accepter de suivre les cyborgs et c’est fin de partie pour l’Humanité ;

Soit être et incarner la RÉSISTANCE et c’est fin de partie pour l’oligarchie, dès dimanche 10 avril 2022 !

Pour y parvenir ;

LES TONTONS FLINGUEURS

CHARGÉS DE FLINGUER L’HÔPITAL PUBLIC POUR NOTRE BIEN !

N’est-il pas clair maintenant pour tout le monde que l’Agenda Oligarchique de Dépopulation ou Agenda21 initié par Sarko l’Américain, (UMP/LR) VIA le déploiement des compteurs communicants, la mobilité électrique VIA la 5G ; Poursuivi et élargi par Hollande grâce à Royal qui a accélérée le tempo du déploiement du Linky et donc de la Smart/City ; Devait être parachever par Macron-le-cyborg, et son monde selon un PLAN (muté en Agenda30) structuré et pensé par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité et donc muté en mars 2020 en PLANdémie PLANétaire PLANifiée ?

Ce PLAN pour un Nouvel Ordre Mondial a été volontairement transformé en PLANdémie grâce ou à la faveur de l’épidémie du coronavirus démarrée officiellement à Wuhan en décembre 2019, et officieusement sous cette forme à Fort Detrick en août 2019 et notez bien les preuves documentaires de la fabrication du CoV19 depuis 2003 dans une Université de Caroline du Nord ICI, qui a permis l’assignation à résidence de 3.5 milliards d’humains, pour leur bien-être, leur santé !

L’objectif initial des zélites mondiales, 0.001%, a toujours été de maintenir la population mondiale à 500 millions d’individu maximum, comme cela a été gravé dans la pierre à Georgia Guidestones ; Aujourd’hui, l’objectif réel et assumé de cette expérience d’ingénierie sociale au coronavirus (ConVide19), par les élites auto-proclamée et leurs Bien-Zélés, les bureaucrates mondialistes et les scientifiques vendus à Big-Pharma est de l’utiliser comme une arme pour asservir la population par la vaxxxination forcée !

La fermeture des grilles totalitaires du N.O.M. est EnMarche, pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities une fois le “nettoyage” de 7 milliards d’humains programmé, terminé, les 500 millions max de ConVidiot(e)s restant seront parqués électroniquement, masqués dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…

Ne consentons plus à rien, solidarisons-nous, plutôt que de nous combattre dans une guerre civile totalement intégrée à leur PLAN pour mieux nous réprimer dans le sang, car vous l’avez compris, nos vies valent moins que leurs profits ! N’oubliez jamais que nous sommes nombreux (99.999%) et qu’ils sont peu (0.001%) et que 10 à 15% d’entre nous est tout ce dont nous avons besoin ! Et gageons qu’ils le savent, sinon pourquoi dépenser autant à nous maintenir diviser pour mieux régner ?

RAPPEL PDF N° 204 de 48 pages ► STOPPONS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES – Septembre 2020 par Jo Busta Lally ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/stoppons-les-delires-technotroniques-sept20.pdf