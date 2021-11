GREAT RESET ? NON ! GREAT RESIST !!!

ALORS ? GREAT RESET POUR FAIRE PLAISIR À SCHWABIE…

COVID-19 La Grande Réinitialisation de Klaus Schawb et Thierry Malleret date de publication originale le 25 septembre 2020 ► http://reparti.free.fr/schwab2020fr.pdf ► Pour que plus personne ne puisse dire qu’il savait pas, ou pire qu’il pouvait pas savoir !!!



En Autriche la Nuit de Cristal a commencé le 15 novembre 2021 à minuit pour exterminer les NON-VAXINÉS et apparemment ; faire le tri entre les enfants pour interdire ceux des non-vaxinés à faire des photos avec le Père Nono et interdire aux parents non-vaxxinés tout achat NON-ESSENTIEL ; ça ne suffit pas !

Autriche : interdiction aux non-vaccinés d’acheter des cadeaux de Noël aux enfants ► https://lemediaen442.fr/autriche-les-non-vaccinees-ont-interdiction-dacheter-des-cadeaux-de-noel-pour-les-enfants/

La police autrichienne patrouille dans les boutiques à la recherche des non-vaccinés ► https://lemediaen442.fr/la-police-autrichienne-patrouille-dans-les-boutiques-a-la-recherche-des-non-vaccines/

Covid-19 : une maison close autrichienne offre une séance de 30 minutes en échange d’un vaccin ANTICOVID ► https://www.ladepeche.fr/2021/11/12/covid-19-une-maison-close-autrichienne-offre-une-seance-de-30-minutes-en-echange-dun-vaccin-9923198.php ; Ils ont osé. Le « Funpalast » entend jouer son rôle dans la lutte contre le Covid-19 : cette maison close de Vienne, en Autriche, propose ainsi depuis le 1er novembre d’offrir quelques minutes de sexe aux personnes qui acceptent de se faire vacciner sur place. BFMTWC

En Suisse aussi : Suisse : grande promo dans une maison close « Un vaccin anti-covid = une pipe offerte » ► https://lemediaen442.fr/suisse-grande-promo-dans-une-maison-close-un-vaccin-anti-covid-une-pipe-offerte/

NeonMag a repéré une… initiative d’un tout autre genre. Une maison close, en Suisse, propose à ses clients vaccinés contre le Covid-19 de recevoir une fellation gratuite. « Un vaccin anti-covid = une pipe offerte. Pour remercier les personnes vaccinées de contribuer à la reprise d’une vie normale, le CLUB DELICIOUS offre à chaque personne vaccinée de moins de 3 jours une PIPE, sur présentation d’un justificatif ! Validité 30.11.2021 », est-il écrit sur son site internet.

NON MAIS ÇA PAS NON ???

ON SE LÈVE TOUSTES POUR LE GREAT RESIST !

SINON ?

ANUS HORRIBILIS POUR TOUT LE MONDE ► SANG DÉCONNER ► Anus Horribilis de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/anus.pdf

18/11/21 ► FRANKISTAN : Robert Ménard est pour un confinement des Français non-vaccinés : Le maire de Béziers, Robert Ménard, était l’invité de Jean-Jacques Bourdin jeudi 18 novembre sur BFMTV et RMC. À la question du présentateur concernant le confinement des non-vaccinés, le cofondateur de l’association Reporters sans frontières se dit favorable : « Confiner les non-vaccinés, moi je ne suis pas forcément contre. L’objectif c’est quoi ? l’objectif c’est qu’il faut que les gens se vaccinent. Le pass sanitaire est un moyen de pression et quand le chef de l’État l’a proposé, j’ai applaudi des deux mains. Donc s’il faut prendre des mesures de ce type là [confiner les non-vaccinés] pour faire en sorte que les Français se vaccinent… si on ne se vaccine pas, on n’en sortira pas, c’est aussi bête que ça ! » ► https://lemediaen442.fr/robert-menard-est-pour-un-confinement-des-francais-non-vaccines/

Pour la première fois, dans toute l’Histoire Humaine, on vous fait croire que vous pouvez transmettre une maladie que vous n’avez pas à quelqu’un qui a été vaxxxiné CONTRE elle !!!

Si ça ne vous fait pas comprendre qu’il y a un truc qui cloche, c’est vous la cloche qui est prête pour faire RESET avec Schwabie !

FRANKISTAN encore : selon Attal la 5ème vague et là ! Il faut remettre le masque en attendant de prendre la 3ème dose prévient le Général Delfraissy ► https://www.charentelibre.fr/sante/coronavirus/tout-le-monde-en-a-marre-mais-il-faut-remettre-le-masque-conseille-le-pr-delfraissy-face-a-la-5e-vague-6969290.php

Le gouvernement-qui-ment dix-vagues !

En effet, selon le dernier et très OFFICIEL Bulletin Hebdomadaire du Réseau Sentinelles (INSERM/Sorbonne Université/Santé Publique France/Ministère de la Santé) pour la semaine 45 du 8 au 14 novembre 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5459.pdf

Càd, que pour la S45, le taux d’incidence des cas d’Infections Respiratoires Aigües a été estimé à 112 cas pour 100 000 Habitants. N.B. : S44 données corrigées = 90/100 000.

S45 = 1patient sur 46 était POSITIF (COVID+) au SARS-CoV-2 / COVID-19

S44 = Données corrigées 6/43

S45 = Le taux d’incidence des IRA dues au SARS-CoV-2 / COVID-19 vues en consultation de Médecine Générale a été ESTIMÉ à 11 cas pour 100 000 Habitants !

18/11/21 ► RAPPEL : « Un PCR+ n’est pas un cas de Covid » : le Dr Gérald Kierzek jette un pavé dans la mare ► https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/un-pcr-nest-pas-un-cas-de-covid-le-dr-gerald-kierzek-jette-un-pave-dans-la-mare_480961 aux konnards…

RAPPEL+ ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf



ALORS PRÊTS POUR LE GRAND RESET OU POUR ÊTRE & INCARNER LA RÉSISTANCE ?

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES

Car, désormais, en ABSURDISTAN vous avez toutes les preuves que Macron et sa bande iront jusqu’au bout de notre réinitialisation totale si nous ne les arrêtons pas IMMÉDIATEMENT !



