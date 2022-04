MacRon Pécresse

sait ! Maisaussi !…

Petit Précis de RIEN pour se défaire du faux dans une version PDF N° 8022022 de 6 pages : 5 de RIEN & je rajoute ma griffe en page 6 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/lascience-chez-maquinesait-de-rien-pagination-jbl.pdf

▼▼▼

Le premier procès d’envergure commence aux États-Unis afin de mettre en accusation les responsables de cette pseudo « «pandémie» ». Vidéo Odysee de 29MN12 de Chris de Vivre Sainement à voir…

▼▼

Pour agir ; ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES voici la 3ème et dernière partie du dernier chapitre 12 du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr ; Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la Santé publique que Résistance71 a traduit par de larges extraits et que j’ai compilé au format PDF au fur et à mesure de leurs traductions que je m’attelle à terminer, ce jour, afin que nous puissions le publier, conjointement et gratuitement, dès demain pour permettre au plus grand nombre de démasquer toutes ces ; ordures de la pseudo-science , politicards, journalopes inféodés au système étatico-marchand qui se meurt et complices de ce crime contre l’humanité en bande organisée. À commencer les dimanche 10 et 24 avril 2022, faisons de cette classique mascarade électorale pseudo démocratique la plus grande victoire du premier parti politique de France, bien réel : celui de l’abstention politique. Refusons de jouer leur jeu truqué et reprenons la barre du bateau ivre pour une société existant pour et par le peuple ! Qu’on se le dise ! R71

▼

1 JOUR = 1 SCANDALE ► AUJOURD’HUI = = 1 SCANDALE ► McKinsey Gate !

Janvier 2022 ► L’agence de presse Reuters, le cabinet McKinsey et Pfizer, l’énorme conflit d’intérêts ! Source Nexus ;

31/01/22 ► Le SCANDALE McKinsey : Macron, politique vaccinale et pognon de dingue par Rémi de Juste Milieu (VIDÉO YT de 23MN16) la meilleure et première vidéo sur le sujet, à voir absolument.



06/04/22 ► Affaire McKinsey : le Parquet national financier a lancé une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale ► https://www.francesoir.fr/politique-france/cabinets-de-conseil-le-parquet-national-financier-lance-une-enquete

▼

L’HEURE DU CHOIX A SONNÉ !

Soit accepter de suivre les cyborgs et c’est fin de partie pour l’Humanité ;

Soit être et incarner la RÉSISTANCE et c’est fin de partie pour l’oligarchie, dès dimanche 10 avril 2022 !

Pour y parvenir ;

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON

+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960

On y est !

Pour bien comprendre que Macron de Rothschild a été mis là pour accélérer le dépeçage en coupe réglée du peuple français pour la mise en place du N.O.M. sous quelques formes que ce soit, et à la schlague. Et comprendre que ce qui est différent avec la mise en place du pur produit Rothschildien Macron dans le fauteuil élyséen, c’est que pour la première fois depuis Pompidou du moins, l’Oligarchie a mis directement un clone de sa Banque, qui plus est, dans la place. Tripatouillant les résultats de l’élection au passage, après avoir éliminé tous ces adversaires, afin que tel le Highlander il n’en reste qu’Un ! Lui…

Alors que Sarkozy, 1ère taupe zunienne, et Hollande, roitelet du Golf, (dont la mission était de s’effacer pour céder sa place au suivant) étaient des politicards issus du sérail, avec tous deux une très très longue carrière politique faite de veulerie, tromperie et trahison usuelles. Ces deux guignols avaient encore de vieux « réflexes » politiques de « parti » et des réseaux impliqués. Macron lui n’est qu’un rond de cuir de la banque formaté (voire pucé) aux diktats du capital et bombardé Grand-prêtre (y’a qu’à revoir les images de son incroyable arrivée et discours au Louvre) de la secte ultralibérale franchouillarde à la botte de la City, le CAC40, tout comme Wall Street n’étant qu’une succursale de la City de Londres, avec pour « mission » de liquider tous les acquis sociaux, et nous avec, et empaqueter le tout pour les Banksters dans une ultime succion de ce qui reste à pomper, la preuve avec la réforme de la retraite par points (par exemple) qui revient, remodéliséé par McKinsey à Mag12 dans nos goules pour la Saison2, si vous laissez faire sans rien faire ! Mais comme le narratif officiel s’est mis à craquer de toutes parts, les mensonges étant prêts d’exploser et les premiers fusibles de protection du système commençant à sauter les uns après les autres ; les Fauci, (Vidéo d’analyse) Bill Gates et consorts aux USA, en France l’AFP et surtout le Pr. Delfraissy, Buzyn, Véran et même Macron et ses Merdias aux ordres qui commençaient à envisager le narratif pourtant il y a 2 ans impossible : celui de la fabrication du virus SRAS-CoV-2 en laboratoire et sa « fuite » éventuelle… Et nous savons aujourd’hui, 7 avril 2022, comme nous le démontrons depuis le début, qu’il ne s’agit pas d’une fuite accidentelle, d’une erreur humaine, mais bien de la création d’une arme biologique VOLONTAIREMENT fabriquée et lâchée pour faire le plus de dégâts possibles !

C’est pourquoi, à la demande de R71, j’avais réalisé au format PDF N° 300 de 27 pages les preuves de la création du SRAS-CoV-2 / COVID-19 à l’Université de Caroline du Nord► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/coronavirus-saga-vt-march-2020-aujourdhui-via-r71-et-jbl-juin-2021.pdf comme fort bien expliqué et démontré dans la vidéo de Chris de Vivre Sainement ET que je vous propose à la (re)lecture aujourd’hui, pour que ; PLUS PERSONNE ne puisse prétendre QU’IL NE SAVAIT PAS… Ou pire QU’IL NE POUVAIT PAS SAVOIR ! Car ces preuves (pour le moins) ont été publiées initialement en MARS 2020 !