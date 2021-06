SAGA CORONA = ATTENTION LES SECOUSSES dans un DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ !

Pour exploser tous les mensonges & mythos sur le CORONACircus !

Il y a près de 15 mois, le 26 mars 2020 je relayais cette analyse explosive de Gordon Duff dans Veterans Today qu’avait partiellement traduit Résistance71 qui démontrait déjà que : cette pandémie avait bien été fabriquée (par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité) pour nous déclarer la guerre à nous, les peuples et procéder au « nettoyage » d’environ 7 milliards d’humains, afin de maintenir l’humanité sous la barre des 500 millions d’individus, qui terrifiés, pucés, zombifiés, accepteraient d’être parqués, comme hier les indigènes/Natifs dans des REZ, dans des mégalopoles hyper-connectées ; les fameuses SMART-CITIES, quand les élites, plus que jamais auto-proclamées, vivront elles dans des méga-zones-vertes de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/26/cov19-aux-origines-comme-quoi-il-ny-a-pas-de-biohazard/

Et créais un DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS, que je tiens à jour en temps réel, et au format PDF dans lequel vous retrouverez cette analyse à la page 125 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf ;

Je voudrais attirer votre attention, toutefois, sur le fait que dès le 25 février 2020, en appui de l’excellente analyse de Dominique Guillet, l’un des fondateurs des semences Kokopelli ► Protocoles de Plantes Médicinales pour les Grippes, Coronavirus et autres SARS dans ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/25/xochipelli-protocoles-de-plantes-medicinales-pour-les-grippes-coronavirus-et-autres-sars-23-02-20/ je pouvais avancer ceci sur le PLAN (projeeeeeet commun des 3 Bozos ci-dessous) : Qui est la réduction programmée de l’Humanité, et par tous les moyens possibles, y compris une pandémie (25/02/20)

Pour bien comprendre que Macron de Rothschild est là pour accélérer le dépeçage en coupe réglée du peuple français pour la mise en place du N.O.M. sous quelques formes que ce soit, et à la schlague. Et comprendre que ce qui est différent avec la mise en place du pur produit Rothschildien Macron dans le fauteuil élyséen, c’est que pour la première fois depuis Pompidou du moins, l’Oligarchie a mis directement un clone de sa Banque, qui plus est, dans la place. Tripatouillant les résultats de l’élection au passage, après avoir éliminé tous ces adversaires, afin que tel le Highlander il n’en reste qu’Un ! Lui…

Alors que Sarkozy, 1ère taupe zunienne, et Hollande, roitelet du Golf, (dont la mission était de s’effacer pour céder sa place au suivant) étaient des politicards issus du sérail, avec tous deux une très très longue carrière politique faite de veulerie, tromperie et trahison usuelles. Ces deux guignols avaient encore de vieux « réflexes » politiques de « parti » et des réseaux impliqués. Macron lui n’est qu’un rond de cuir de la banque formaté (voire pucé) aux diktats du capital et bombardé Grand-prête (y’a qu’à revoir les images de son incroyable arrivée et discours au Louvre) de la secte ultralibérale franchouillarde à la botte de la City, le CAC40, tout comme Wall Street n’étant qu’une succursale de la City de Londres, avec pour « mission » de liquider tous les acquis sociaux, et nous avec, et empaqueter le tout pour les Banksters dans une ultime succion de ce qui reste à pomper, la preuve avec la réforme de la retraite par points (par exemple).



Le point commun de ces trois bozos, n’est pas leur nez rouge, mais le fait qu’ils ont été mis en place pour un seul mandat et qu’ils doivent donc causer un max de dégâts dans le temps qu’il leur a été imparti pour faciliter le travail du suivant, ou plus vraisemblablement de la suivante, selon le Grand-Maitre NostradAttali…

L’oligarchie place sa clique de réactionnaires un peu partout (Trump, Trudeau & Cie) et l’Agenda oligarchique donne à penser que le successeur du Jupitérien sera une femme, une belle harpie comme seul le système est capable d’en créer.

C’est cela leur Plan : peu de candidates pour le rôle, et ce n’est nullement un hasard si Ségolène Royal opportunément virée par Macron, himself, retrouve sa liberté de parole. Lorsque le passage du flambeau se produira (c’est une supposition, hein ?) tout se calmera pour un temps, histoire de lui laisser sa chance et le réveil n’en sera que plus dur, une Bolsonaro au féminin n’endormira la plèbe qu’un temps…

C’est pourquoi, à ce stade, nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser ouvertement la question, à savoir : combien de temps encore faudra-t-il à la majorité/masse, du moins une minorité suffisante, 10 à 15% de la population mondiale, pour agir dans le sens du véritable bien commun ?

Mais comme le narratif officiel craque de toutes parts, les mensonges sont prêts d’exploser et les premiers fusibles de protection du système commencent à sauter les uns après les autres ; les Fauci, (Vidéo d’analyse) Bill Gates et consorts aux USA, en France l’AFP et surtout le Pr. Delfraissy, Buzyn, Véran et même Macron et ses Merdias aux ordres qui commencent à envisager le narratif pourtant il y a un an impossible : celui de la fabrication du virus SRAS-CoV-2 en laboratoire et sa « fuite » éventuelle…

C’est pourquoi, à la demande de R71, j’ai réalisé au format PDF N° 300 de 27 pages les preuves de la création du SRAS-CoV-2 / COVID-19 à l’Université de Caroline du Nord ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/coronavirus-saga-vt-march-2020-aujourdhui-via-r71-et-jbl-juin-2021.pdf

Tout ce que nous avons publiés, les uns et les autres, il y a près de 15 mois à partir de cette information divulguée par Veterans Today se valide depuis de jour en jour !

Une guerre biologique est menée par l’oligarchie eugéniste contre l’Humanité et nous devons enfin collectivement comprendre qu’il n’y a pas de solution au sein de ce système mortifère. Aussi, c’est le moment de penser de manière critique TOUS ENSEMBLE et HORS du moule… Ou périr.

Nous sommes toutes et tous engagés dans la survie de l’espèce humaine à plus ou moins long terme. Si on les laisse faire, demain sera bien pire, car ils ne s’arrêteront pas !

LEVONS NOUS POUR DIRE :

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES…

JBL1960