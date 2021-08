Décision du Conseil Constitutionnel = SANG DÉCONNER ?

NI MASK – NI PASS – NI VAXXX !

Dernier Instantané du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/sang.pdf

SANG DÉCONNER voici la pub géante affichée ce jour à la Timone !

Surtout si tu survis à une myocardite hein ?

MUTUALISONS-NOUS ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES !

ET LORS DES MANIFESTATIONS PARTOUT EN FRANCE SAMEDI 7 AOÛT 2021 :

Organisons-nous car nous le voyons bien toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre–productive. Ignorons–les !

Reprenons le pouvoir par les Assemblées Populaires et dans le même temps :

• Boycottons les institutions

• Boycottons la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire

• Boycottons la vaxxination ANTICOVID obligatoire & le paSS-sanitaire

• Boycottons la 5G, technologie de la dictature technotronique mortifère et de sa grille de contrôle

• Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

• Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques incluses

• Achetons et promouvons les produits locaux

• Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

• Rassemblons–nous en comités populaires de voisinage, de travail et décidons de tout pour et par nous–mêmes… Ensemble !

• Restons incontrôlables et imprévisibles !

TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf

“Il ne suffit pas d’être libre pour soi, dans le secret d’une mansarde ou d’un ciel sans pareil : la liberté est l’affaire de tous.”

Erich Mühsam

La liberté de chacun par la liberté de tous ► En vous attendant, nous on sème…

JBL1960