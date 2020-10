4G, FO, 5G+ : Nouvelle compilation de données et analyses pour stopper les délires technotroniques (PDF)

N’oubliez jamais que l’objectif initial de ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, selon l’Agenda21/30 est de déplacer les populations vers des « Smart Cities »/Villes Communicantes, comme le Zbig avait prévenu en 1995 ; « On ne peut imposer une mondialisation directe, de façon totale, on doit le faire progressivement et cela se fait grâce à la régionalisation »

Et le David Rockefeller de rajouter « Nous arrivons vers l’émergence d’une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c’est de la crise majeure et le peuple acceptera le Nouvel Ordre Mondial ».

Cette crise majeure est la pandémie au coronavirus ! Et le port obligatoire de la muselière sanitaire un rituel de soumission, donc de passage vers ce Nouvel Ordre Mondial…

Ce tout dernier PDF comme énième preuve qu’en France Macron et tout son orchestre sont là pour parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21/30 initié sous Sarkozy1èretaupeZunienne, VIA la 5G, les compteurs communicants (Linky, Gazpar, Aquarius, Téléo), les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) en utilisant la crise sanitaire PLANÉTAIRE au coronavirus en cours de test final, pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions de ConVidiot(e)s restant seront parqués électroniquement, masqués, en attendant de se faire vacciner, après écouvillonnage profond, dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…



STOPPONS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES – Septembre 2020 par Jo Busta Lally

Version PDF N° 204 de 48 pages

Qui se présente comme suit ;

Citations P. 4

Préambule P. 5

5G, Santé et Dictature Technotronique (Rapport NMRI) P. 8

L’ancien Président de Microsoft Canada s’exprime sur la 5G P. 13

L’indic est dans la place, il s’appelle Linky P. 14

5G, Santé, carence en oxygène… Une piste à suivre ? P. 15

France : Arsenal Technotronique en phase finale d’achèvement… P. 19

La Fibre Optique avance masquée pour mieux vous tromper ! P. 28

Dictature technotronique : Le passage 4G – 5G sera extrêmement énergivore et plombera les budgets en plus de détruire notre peu de liberté et de santé restant… P. 31

STOPPONS LA 5G & LA DICTATURE TECHNOTRONIQUE EnMarche P. 41

CONCLUSION P. 42

GRAND RESET ou GRAND RÉVEIL ? P. 44

LECTURES COMPLÉMENTAIRES AU FORMAT PDF P. 45

Alors ? Prêt(e)s pour le Grand Reset ou pour le Grand Réveil ?

À l’heure où de nombreuses villes se reconfinent, alors que nous avons toutes les preuves que l’épidémie régresse dans le monde, et qu’en France on nous menace d’un Grand Reconfinement, c’est le moment de nous mutualiser, de nous organiser, HORS GAFAM, de nous lever et de l’ouvrir avant qu’on nous la ferme et qu’on nous enferme DÉFINITIVEMENT…

Si c’est encore à notre portée, si nous nous coordonnons dans cet ICI et ce MAINTENANT, c’est aussi le moment de choisir en conscience entre rejoindre les cyborgs et la Dictature Technotronique et tout s’arrête ?

Ou bien, rejoindre et incarner la RÉSISTANCE pour co-créer, et co-diriger une société des sociétés, celle des associations libres, volontaires et autogérées ?

Une société plus juste, plus égalitaire, plus humaine, contre le travail mort, les bullshit jobs et ses lois, sans argent, car tant qu’il y aura de l’argent il n’y en aura pas pour tout le monde.

Une société dans laquelle TOUSTES nous maitriserions les avancées technologiques au lieu de laisser les algorithmes rythmer nos vies jusqu’à nous transhumaniser à la vitesse de la 5G et plus si affinités…

C’est pour y parvenir que j’ai constitué cette dernière compilation de nouvelles données et d’analyses dans l’unique but de nous aider à transformer notre réalité, un chouïa luciférienne, pour nous permettre de reprendre nos vies en mains et ainsi d’être en capacité de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité…

JBL1960