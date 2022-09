11 septembre 2001 – 11 septembre 2022 = 21 ans de mensonges du plus grand Empire failli…

Seule la vérité libérera les peuples !

L’idée du 11 septembre est née dans des cerveaux malades… Pourtant ;

« Il y a une chose plus forte que toutes les armées du monde,

c’est une idée dont le temps est venu. » Victor Hugo

Je ne crois pas, cependant, qu’il n’y ait qu’une seule Vérité absolue, mais plutôt plein de petites pépites de vérités historiques, scientifiques, anthropologiques qu’il nous faut découvrir et percer à jour.

Alors, ces vérités conduiront à libérer les peuples = TOUTES LES VÉRITÉS et TOUS LES PEUPLES !

Vous pouvez lire ; À propos d’un 11 septembre nucléaire, la version initiale PDF N° 39 de 34 pages ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/05/addendum-mai-2018-au-sujet-dun-11-septembre-nuclc3a9aire.pdf

Et pour comprendre comment le PLAN initial de Momo-le-barbu a été muté par les mêmes cerveaux malades en Béber-le-corona pour inverser notre réalité en Bébert l’corona + Momo le Barbu = Bébar-le-Beaubar ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/08/27/scientiflics-ou-la-monstrueuse-parade-des-monstres/

« Les Américains sont un peuple libre qui sait que la liberté est le droit de chaque personne, l’avenir de chaque nation. La liberté que nous chérissons n’est pas un don de l’Amérique au monde ; C’est le cadeau que Dieu fait à l’humanité ! »

Discours de George W. Bush en juillet 2003

DOSSIER sur le 11 septembre 2001 & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

C’est pourquoi en septembre 2021 j’avais décidé de compiler dans un même document au format PDF toutes les preuves documentées à propos d’un 11 septembre nucléaire, suivi d’un texte passionnant, qui permettait de comprendre comment les présidents choisis et installés à la tête des pays par les «élites» économiques des zones néolibérales «soutenues par Washington» et pilotées par la City de Londres, étaient fabriqués. Ce qui nous permettait de comprendre comment en France, le même processus plus discret avait été mis en œuvre, dès 2017 avec la mise en place dans le fauteuil élyséen, du cheval de Troie et plus pur produit Rothschildien = Macron qui a été maintenu à son poste par ses maitres en 2022 !



Et pour conclure je vous proposais de prendre connaissance du point de vue des Natifs/Peuples premiers de l’île de la Grande Tortue qui sont confinés depuis 530 ans prisonniers en leur propre Terre, jamais cédée, et qui furent les premiers cobayes des armes virologiques et bactériologiques (couvertures infectées par la variole) de cet Empire que nous savons aujourd’hui failli et qui s’effondre sur lui-même à la vitesse de la chute libre, comme il y a 21ans, 3 Tours s’effondraient aux yeux du monde…

Voilà donc exposé le PLAN et son objectif initial : maintenir la population mondiale à 500 millions d’individus maximum pour un Nouvel Ordre Mondial qui a été sciemment et volontairement transformé en PLANdémie grâce ou à la faveur de l’épidémie du coronavirus démarrée officiellement à Wuhan en décembre 2019, et officieusement sous cette forme à Fort Detrick en août 2019 et notez bien les preuves documentaires de la fabrication du CoV19 depuis 2003 dans une Université de Caroline du Nord ICI, qui a permis l’assignation à résidence de 3.5 milliards d’humains, pour leur bien-être, leur santé !…

Et la mise au grand jour de l’Agenda Oligarchique de Dépopulation ou Agenda21 initié en France par Sarko l’Américain, (UMP/LR) et 1ère taupe zunienne, avec le déploiement des compteurs communicants, la mobilité électrique VIA la 5G ; Pour être poursuivi et élargi par Hollande grâce à Royal qui a accéléré le tempo du déploiement du Linky et donc de la Smart/City ; Devant être parachevé par Macron-le-cyborg et 2nde taupe zunienne & Co selon un PLAN structuré et pensé par les mêmes qui ont PLANifiés les attaques nucléaires du 11 septembre 2001, par ceux-là même qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité !

Or, comme nous l’avons compris maintenant ► Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes !

Et c’est le moment, NOUS Y SOMMES, c’est ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES… OU JAMAIS !

Car nous avons réuni toutes les preuves qu’il n’y avait pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper encore de tout parti politique et de son petit chef gesticulant est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour construire ou mieux co-construire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées !

Nous vous avons démontré que c’est NOUS les peuples qu’ils veulent contrôler par la peur ! Après le 11/09/01 nous devions avoir peur de Momo le Barbu, aujourd’hui en septembre 2022 nous devons avoir peur de Bébert l’Corona ! Peur de l’autre, des non-vaxxinés, des non QRCodés…

Alors qu’en vérité, les psychopathes aux manettes ont juste peur de NOUS = Solidaires – Unis – Persévérants – Réfléchis – Actifs !

+ Dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON avec son tout dernier texte MEKTOUB – De l’obsessionnelle volonté de contrôle au nécessaire lâcher-prise – Zénon, Juillet 2022 ► Version originale PDF N° 020922 de 10 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/09/mektoub-de-lobsessionnelle-volonte-de-controle-au-necessaire-lacher-prise-de-zenon-juillet-2022-version-pdf-de-jbl-septembre-2022.pdf

Le déclin avait commencé sans crier gare par une matinée ensoleillée de septembre 2001. Ivre de son sentiment de toute puissance et d’impunité, faute d’ennemi susceptible de justifier son régime d’exception sur la scène internationale, l’Empire avait perpétré sur son propre sol les attentats que l’on sait, comme un mannequin vieillissant s’automutilant pour toucher la prime d’assurance. Il en résulta deux décennies de représailles aveugles, d’abus de toutes sortes et de renversements de dirigeants non-alignés au projet de dissolution des nations sous la férule d’un ordre mondial hégémonique et unipolaire.

+ Dans ma BIBLIOTHÈQUE de PDFs (+de 500 créations, mises à jour, suppléments et compléments) qui vous sont proposés en lecture, téléchargement, impression, diffusion & partage libres & gratuits, car TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS librement, gratuitement et dans notre langue !

+ tout le reste avec tout notre ♥

JBL1960

Dossier PDF N° 11092001-2021 de 70 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/11-09-2001-11-09-2021-20-ans-de-mensonges-et-dimpostures-du-plus-grand-empire-failli-par-jbl1960.pdf

