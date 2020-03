Xochi : Psychose Pulmonaire sur Mode de Coronavirus au Parfum Chimérique de Chauve-Souris avec un Zeste de VIH… et une Pincée d’Ebola ? (08)

À relier avec ► Xochipelli ; Protocoles de plantes médicinales pour les grippes, Coronavirus et autres SARS, 23/02/20

Vidéos, PDFs, preuves ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/02/pdfs-indispensables-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-pdfs-videos/

Pour STOPPER NET la mise en place de la DICTATURE TECHNOTRONIQUE

Par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité ;

Grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et au biométrique (mesure du vivant) pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et encore pas tous non, après un nettoyage qui vient de commencer de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…



Aujourd’hui, en France, vous avez la preuve que Macron a été placé dans le fauteuil élyséen pour accélérer le dépeçage en coupe réglée du peuple français pour la mise en place du N.O.M. sous quelques formes que ce soit, y compris une pandémie née ou crée en Chine, et à la schlague.

Et sa manière de tirer partie de cette pandémie en faisant monter la psychose, en attisant les peurs et en même temps en mettant en place des mesures barrières totalement illusoires et inefficaces, en ordonnant de rester calme, en appelant au civisme démontrent que cet objectif (la dépopulation) peut-être rempli sur plusieurs niveaux. Car le crash financier annoncé depuis des années comme inévitable, lui aussi, est parfaitement intégré dans ce mauvais scénar de SF, le COVID-19 servant de bouc-émissaire pour faire passer des mesures, lois totalitaires et liberticides au N.O.M. de la Santé publique, que sinon les peuples n’auraient jamais acceptés. En France, remarquez bien que nous n’avons jamais été plus près d’atteindre la masse critique de 10% d’une population debout, consciente, éveillée, opiniâtre et convaincue pour dire NON ! YA BASTA !… Et bim ► Pandémie au Coronavirus, ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, reprenne la main !

Avec la suppression de l’argent liquide, (et vous savez bien que je travaille à une société des sociétés où l’argent n’aura plus cours) qui obligera au tout numérique !

À lire, ailleurs : L’OMS exhorte les gens à se passer de l’argent liquide car les billets de banque sales peuvent propager le coronavirus ► https://exoportail.com/loms-exhorte-les-gens-a-se-passer-de-largent-liquide-car-les-billets-de-banque-sales-peuvent-propager-le-coronavirus/

Et en même temps ► https://exoportail.com/la-suede-revient-a-largent-liquide/

« L’effondrement des marchés ne fait que commencer » – le Covid-19 n’en est pas la cause, c’est le catalyseur ► https://www.aubedigitale.com/leffondrement-des-marches-ne-fait-que-commencer-le-covid-19-nen-est-pas-la-cause-cest-le-catalyseur/

Et parce que les Zuniens font rien comme tout le monde ► https://www.aubedigitale.com/tous-les-lits-dhopitaux-aux-etats-unis-seront-occupes-aux-alentours-du-8-mai-par-des-patients-atteints-de-coronavirus-analyse/

En France, la vaccination obligatoire de masse (pour les gueux et les gueuses) reviendra en force et pour notre bien…

L’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, pour le moment, pourtant mesure totalement ridicule. L’annulation d’évènements et pas d’autres…

La division encore plus profonde de la société en « conseillant » pour aller vers l’interdiction de rendre visite aux personnes âgées en EPHAD, et d’isoler un peu plus ceux qui le sont déjà.

Le cœur de cible de cette dépopulation programmée grâce à cette pandémie sont les 60 ans et plus…

CORONAVIRUS = ICEBERG

Ce que nous voyons et ce qui nous est caché

Dans tous les cas = APPRENEZ À VOIR !

Et pour appuyer la démonstration, je vous propose le point de vue d’EagleFeather (qui figure sous l’article de dernier article consacré à Xochi du 23/02/20) – Source Les Moutons Enragés en commentaire de l’article ; Coronavirus : Armageddon ou Foutaise ? (Dr Ph.Devos) ;

Covid-19 serait-ce un acte délibéré ?

Il semble qu’une info aurait fuité qu’un très court laps de temps, lors d’un échange de données entre un labo étranger et probablement l’OMS.

Ce virus semble avoir été manipulé/modifié génétiquement, peut-être lui aurait-on adjoint une partie d’un ou plusieurs autres, agissant, « en fonction de l’état de l’immunité du porteur »(*) et lui facilitant sa prolifération dans l’organisme, les autres lui permettrait plus aisément, sa dispersion dans l’air. Mais cette modification semble l’avoir affaibli face à certains produits de désinfection courant.

* Donc on peut craindre que certains types de personnes étaient clairement visés, afin de les éliminer, en utilisant une déficience immunitaire acquise ou génétique ?

Acquise ! voir ce qui suit ci-dessous ;

L’immunodéficience est caractérisée par un affaiblissement des défenses immunitaires, qui peut être primitif, présent dès la naissance, comme dans le cas des immunodéficiences d’origine génétique, ou acquis, quand il se déclare à la suite d’un événement pathogène. Ces immunodéficiences acquises peuvent être induites par des médicaments, comme les immunosuppresseurs ou les corticoïdes à forte dose, par des maladies, notamment hématologiques, par des bactéries et surtout par des virus, dont le plus connu est le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable du sida.

On a dit acquise ?

Un nouveau syndrome d’immunodéficience acquise, dont les symptômes sont assez proches de ceux du sida, vient d’être identifié en Asie du Sud-Est. Cependant, contrairement au sida, ce syndrome n’est pas lié à une infection, mais à une réaction auto-immunitaire. Depuis 2004, plusieurs cas ont été décrits dans des revues médicales. Les patients atteints présentent des infections dites opportunistes, car liées à des germes habituellement peu pathogènes chez les personnes non immunodéprimées. Ils sont séronégatifs pour le VIH, mais produisent des auto-anticorps dirigés contre l’interféron gamma. Cette molécule sécrétée par les cellules immunitaires joue un rôle essentiel dans les défenses de l’organisme contre les mycobactéries et d’autres germes comme les salmonelles.

Une étude publiée dans le New England Journal of Medecine (vol. 367, pp. 725-734, 2012) en confirme l’existence en Asie du Sud-Est.

Donc en clair, ce syndrome, agit comme un cheval de Troie en amenant les cellules, à considérer l’interféron comme étant un agresseur et de le détruire, laissant ainsi les cellules sans défense face à l’agression de ce syndrome.

Il fait croire que le protecteur est l’agresseur, laissant ainsi les cellules sans défense…

Source d’info complémentaire donnée par EagleFeather ► https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Dès le départ on pouvait raisonnablement se poser la question si ce Coronavirus était une réelle pandémie ou une hystérie organisée et aujourd’hui, si l’on admet que l’ordre du jour de l’Agenda oligarchique, est la dépopulation de masse, on comprend que ce COVID-19 (naturel ou fabriqué) est le bouc émissaire idéal pour un cover-up parfait !

JBL1960