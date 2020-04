La SOCIÉTÉ du SPECTACLE 2020 – LHDSR – VIDÉO + PDF

Sortie officiellement en décembre 2019 en Chine, bientôt partout dans le monde ; SUPER EXPÉRIENCE D’INGÉNIERIE SOCIALE PLANÉTAIRE ► COVID-19 !

Le spectacle est le gardien de ce sommeil ► Guy Debord

C’est pourquoi ; IL EST L’HEURE DE SE RÉVEILLER !

L’HEURE DE SE RÉVEILLER sur ce blog – Vidéo proposée par Kinafest dans Vos Infos, News (et autres) du 13 avril 2020 Les Moutons Enragés

LHDSR – LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE 2020 [PART 1] Sorti le 12/04/20

Sortie de la version PDF N° 139 de 88 pages le 17 novembre 2019 pour les 1 an de lutte des Gilets Jaunes, dans mon blog en analyse, dans ► NI PAR MACRON – NI PAR PERSONNE : On ne veut pas être gouverné-e-s !

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/11/nvelle-version-pdf-de-la-societe-du-spectacle-de-guy-debord-1967-nov-2019.pdf

Pour se rejoindre sur le chemin de l’émancipation finale ;

Je vous conseille, en complément de lecture, cette Compilation et notes à but éducatif et dans la gratuité prônée par Raoul Vaneigem, réalisées par Résistance71 dans une version PDF N° 154 de 20 pages que j’ai réalisée le 25 janvier 2020, et en pleine représentation de la politique-spectacle française et internationale ; Extraits du livre : APPEL À LA VIE CONTRE LA TYRANNIE ÉTATIQUE & MARCHANDE de Raoul Vaneigem, Publié aux Éditions Libertalia en 2019 ;



https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/raoul-vaneigem-extraits-de-lappel-c3a0-la-vie-contre-la-tyrannie-etatique-et-marchande-2019.pdf

Pour un déconfinement général, solidaire et réfléchi ; Je vous laisse farfouiller dans ma BIBLIOTHÈQUE de PDF (+de 178) tous en lecture, téléchargement, impression libres et gratuits car j’estime que TOUT ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du développement de l’humanité doit être accessible à nous tous gratuitement, et dans notre langue.

Vous pouvez relier cette lecture à ma publication d’hier ► Le Temps Zéro Nouveau est arrivé… Et consulter, également, mon DOSSIER SPÉCIAL CoV19 – En plus de ce dossier, consultez celui sur l’Horreur Vaccinale, constitué depuis décembre 2015 sur comment et pourquoi refuser l’Obligation Vaccinale parce que l’objectif final de cette psychose à la Coronavirose c’est ; Puçage, eugénisme et Dictature Technotronique POUR TOUS…

INTERVIEW EXCEPTIONNELLE CE SOIR À 20:02 à France Télévision par le producteur en France de la marque ; MACRONAVIROSE en cours de dépôt !

Preuve supplémentaire, que vous pourrez retrouver dans le PDF que je suis en train de réaliser actuellement, sur la dernière super production planétaire en cours : PANDÉMIC CoV19 ;

À la rencontre des entreprises pressenties pour mettre en place le “système de surveillance coronavirus” sous la houlette du beau-fils de Trump Jared Kushner

TLAV – 11 avril 2020 – URL de l’article original en anglais ► https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/meet-companies-poised-build-kushner-backed-coronavirus-surveillance-system/



Traduit de l’anglais par Résistance 71 & Publié le 13 avril 2020, dans : Système de surveillance coronavirus… Les vraies fausses entreprises humanitaires derrière la « grille de contrôle corona »

Dans tous les cas il est bien évident qu’on se fout de notre gueule !

Aussi, ouvrons-la, pour dire NON ! STOP & ÇA SUFFIT !



JBL1960