Xochi – Le vendredi 13 mars de l’An 02 des Gilets Jaunes – Complété et Enrichi par JBL

Sur le front du Coronavirus / COVID-19 d’AVANT 1ER TOUR des MUNICIPALES 2020 en France

À relier avec le dernier opus du même auteur ► Xochi : Psychose Pulmonaire sur Mode de Coronavirus au Parfum Chimérique de Chauve-Souris avec un Zeste de VIH… et une Pincée d’Ebola ? (08)

Avant-Propos Espiègle.

Alors que la Macronie déliquescente tente de mettre la population Française à genoux – pour des raisons prétendument sanitaires et anti-coronavirales – qu’en est-il, donc, de la libre circulation des billets de banques et autres pièces métalliques ? En attendant que la Dictature En Marche supprime toute monnaie non virtuelle, les Autorités Sanitaires ont-elles pris en compte le terrible danger de contamination et de contagion “pandémiques” que représentent tous ces billets de banques et autres pièces métalliques ? En effet, dans une seule journée, combien de fois un billet de banque est-il échangé en colportant, très sournoisement, de terribles miasmes potentiellement pathogènes ?

De plus, les Autorités Sanitaires ont-elles pris en compte le terrible danger de contamination et de contagion “pandémiques” que représentent la libre-circulation du courrier postal ? Qu’en est-il de la situation sanitaire de toutes ces poignées de portes ouvertes, en une seule journée, par des milliers de mains coronavirosées à leur insu ? Qu’en est-il de la situation sanitaire des sièges dans les bus, les métros et les trains ? Et qu’en est-il, alors, des fruits, des légumes, des pains, des poissons – non emballés au préalable – qui sont, donc, potentiellement, la cible de toux intempestives, d’éternuements, de manipulations des colporteurs symptomatiques ou asymptomatiques du nouveau coronavirus ?

Dans la continuation logique de la fermeture des écoles, des universités et de l’interdiction des rassemblements, ne faudrait-il pas, purement et simplement, enfermer tous les Français, chez eux – et sous vidéo surveillance – quitte à les affamer ? Pour mieux les sauver de ce terrible coronavirus qui se propage à la vitesse des Vents d’État…

Xochi. Le vendredi 13 mars de l’An 02 des Gilets Jaunes ► http://xochipelli.fr/

NOUS NOUS TROUVONS exactement LÀ où TOUT COMMENCE !

À relier avec mon billet d’hier ► Élections = Piège à ons… dans lequel je présente, au format PDF de 8 pages, les preuves que la votation est aussi dangereuse que la contamination ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/avis-a-la-population-francaise-13-mars-2020.pdf et que c’est bien pour cela que Macron et tout son gouvernement-qui-ment veulent, absolument, que vous alliez veauter !

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a justifié vendredi auprès de l’AFP le maintien des élections municipales dimanche, en pleine épidémie de coronavirus, arguant que selon les scientifiques le déroulement du scrutin ne présentait « pas de risques sanitaires particuliers » VIA Olivier Demeulenaere ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/03/13/pour-castaner-le-scrutin-de-dimanche-ne-pose-pas-de-risques-sanitaires-particuliers/



Car et pour qui cherche, nous avons des doutes raisonnables documentés et vérifiables comme quoi cette pandémie aurait été fabriquée :

RÉSISTANCE 71 : Coronavirus : Que sait-on…. Plus précisément que ne sait-on bizarrement pas sur le CoVD19 ?… Source Veterans Today ► https://www.veteranstoday.com/2020/03/12/neo-covid-19-an-engineered-pandemic/ par Gordon Duff le 12 mars 2020 ;

RÉSEAU INTERNATIONAL : Exclusif ! La sur-mortalité attribuée à la grippe saisonnière de 2018-2019 était due à un coronavirus inconnu ► Source Strategika51 ;

RÉSEAU INTERNATIONAL : En eaux inconnues ► Source Rafael Poch de Feliu – En aguas desconocidas

Naturelle ou fabriquée, malheureusement, on en n’est plus là…

Car ce qui est le plus inquiétant est ceci : il n’est pas impossible que ce ne soit qu’une première vague de la pandémie et que soit le virus mute à un moment donné en un véritable tueur, ou qu’un autre soit relâché et que la fusion des deux en fasse un tueur sans précédent ciblant génétiquement ses victimes.

C’est cela qui est le plus inquiétant, à mon sens, plus que le CoV19 en lui-même et en l’état actuel des choses, si tragique soit-il.

Et il est très clair que, logiquement, la tranche d’âge disons des + de 55 ans, qui est la plus défavorable au système, celle qui a encore une conscience politique, est très difficile à éradiquer à coup de merdasse rezosossio etc…

Les 14/35 ans étant formatés/matrixés pour la plupart et suivent comme des moutons et moutruches, les yeux rivés sur leurs écrans, sans même savoir où ils vont…

Le danger des consciences politiques en éveil provient des post-boomers et en cela on peut dire que NOUS SOMMES LA/LEUR CIBLE…

Depuis le début, depuis toujours !

13 mai 2009 (Nouvelle Solidarité) – Il fallait Jacques Attali pour y penser ! Dans sa rubrique du magazine L’Express du 3 mai, l’ancien sherpa de François Mitterrand dévoile quelques fantasmes intimes du monde oligarchique. En bref : là où le krach financier a jusqu’ici échoué, une bonne petite pandémie pourrait précipiter nos dirigeants à accepter la mise en place d’un gouvernement mondial !

Pour Attali, « La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes », car elle fera surgir, « mieux qu’aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d’un altruisme, au moins intéressé. »

« C’est d’ailleurs par l’hôpital qu’a commencé en France, au XVIIe siècle, la mise en place d’un véritable État », avance-t-il pour conclure. Source Solidarité & Progrès du 13 mai 2009 VIA OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/03/14/attali-2009-pandemie-gouvernement-mondial/

Une autre voie, un autre chemin est possible, hors État et ses institutions ;

