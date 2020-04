France, sous Loi Martiale Médicale ; C’est quoi la prochaine étape ?

Jusqu’où ? Jusqu’à quand ?

Quand assez est-il assez ?

À relier avec mon billet d’hier ► France 4ème semaine de confinement : Opération COVID19(84) en cours ! Puisqu’il est de plus en plus clair que l’objectif de cette PANDÉMIC est : Puçage, eugénisme et Dictature Technotronique POUR TOUS…

Et que les psychopathes aux manettes conduiront leur expérience de Milgram planétaire, jusqu’au bout ► CoV19 = Expérience de Milgram planétaire en cours ?

8 avril 2020, en France ;

Fausse rébellion mais vrai trahison : Tribune de 15 députés : «Nous avons besoin d’un dépistage massif, pas d’un pistage massif» – FIGAROVOX/TRIBUNE – Paula Forteza et plusieurs députés issus principalement des rangs de la majorité s’opposent au projet, envisagé par le gouvernement, de déployer une application retraçant grâce au bluetooth les déplacements des personnes malades du Covid-19 ► https://www.lefigaro.fr/vox/politique/tribune-de-15-deputes-nous-avons-besoin-d-un-depistage-massif-pas-d-un-pistage-massif-20200408

Tracking or not Tracking : Le gouvernement sur la piste d’une application pour lutter contre le Coronavirus – Olivier Véran et Cédric O veulent faire développer une application visant à identifier « les chaînes de transmission du virus ». NB : L’application serait utilisable sur la base du volontariat ► https://www.lefigaro.fr/societes/coronavirus-le-gouvernement-planche-sur-une-application-pour-identifier-les-chaines-de-transmission-20200408

Qui pour les croire ?

Alors que dès aujourd’hui à Paris, jogging et pratiques sportives individuelles sont VERBOTEN de 10 à 19 h ► http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-port-du-masque-horaires-decales-de-jogging-ehpad-anne-hidalgo-fait-le-point-pour-paris-07-04-2020-8295423.php ;

Que l’ausweis, partout en France, est téléchargeable sur Smarphone avec QR Code ► https://factuel.afp.com/attestation-de-deplacement-numerique-quels-risques-pour-les-donnees-personnelles Et l’on se donne beaucoup de mal pour vous convaincre que cela est sans aucun risque pour vous…

Qu’après vous avoir demandé de vous démasquer, parce que cela ne vous servirait à rien (pis surtout qu’on n’en a pas pour tout le monde !), que seuls les soignants, et encore, étaient prioritaires, aujourd’hui à Nice, Cannes, Sceaux, etc, le port du masque est OBLIGATOIRE ► https://www.capital.fr/economie-politique/ces-villes-ou-le-port-du-masque-devient-obligatoire-1366890 ;

Avant que de venir obligatoire ► https://www.sudouest.fr/2020/04/07/le-port-du-masque-bientot-obligatoire-pour-tous-plusieurs-villes-francaises-s-y-mettent-deja-7393284-10861.php et de vous faire raquer pour défaut d’ausweis, de masque, trop de courses, pas assez de courses, trop tôt, trop tard, trop nombreux*, trop vieux…

Le monde d’Après-CoV19 commence maintenant !

Le confinement, utile, est une épreuve en soi, isolant souvent encore plus les personnes.

Pour ceux qui se rêvent les tenants de l’ordre et du pouvoir, les mesures nécessaires pour contrer le virus sont opportunes : difficile de manifester contre cet abus de pouvoir en pleine pandémie !

Rien aujourd’hui ne nécessite la mise en place d’un état d’exception sur le territoire. Tout comme rien ne l’imposait après les attentats de 2015. Pourtant, il a duré jusqu’en 2017. Nous, anarchistes, savons pertinemment quel est le but poursuivi : comme le gouvernement l’a fait en 2017, Macron et ses acolytes rêvent de faire entrer dans la loi courante des mesures censées être exceptionnelles…

Encore une fois ils nous font le coup du « c’est pour votre bien et ces mesures seront levées dès que tout sera revenu à la normale ». Et nous devrions les croire ? Promis, juré mais surtout pas craché en ce moment ! Non, nous ne sommes pas dupes !

À la solidarité ils préfèrent la matraque, à la santé ils préfèrent le profit. Rien de neuf, les États sont pourris. Hier comme aujourd’hui, demain comme dans cent ans, mort aux États, mort aux frontières, vive l’entraide et la liberté !

Luttons et organisons-nous pour notre idéal ► https://www.monde-libertaire.fr/?article=Sanitaire_ou_pas_non_a_letat_durgence_! VIA https://resistance71.wordpress.com/2020/04/08/coronavirus-communique-de-la-federation-anarchiste-sur-letat-durgence-sanitaire-ou-pas-et-le-confinement-mars-2020/

*Une ville italienne instaure des jours où seules les femmes peuvent faire les courses : Le maire de la ville italienne de Canonica d’Adda a strictement réglementé la visite des commerces en période de confinement. En vertu d’une ordonnance, les hommes et les femmes doivent désormais faire les courses séparément. Quatre jours par semaine ont été réservés aux hommes et trois aux femmes. Depuis le 6 avril, les hommes et les femmes de la ville de Canonica d’Adda, dans la province italienne de Bergame, ne doivent plus aller faire de courses ensemble ► https://fr.sputniknews.com/international/202004071043499644-une-ville-italienne-instaure-des-jours-ou-seules-les-femmes-peuvent-faire-les-courses/

Au Bureau de la Révolte, j’inscris mon nom pour dire STOP ! ÇA SUFFIT ! PAS EN MON NOM ! Ou tout simplement NON !

FRANCE, 8 avril 2020, sous LOI MARTIALE MÉDICALE : Coronavirus – “Les gens confinés se prennent pour des policiers” : les appels au 17 pour délation explosent : C’est l’un des effets pervers du contexte sanitaire et social actuel. Les appels pour dénoncer le non-respect des mesures de confinement sont en recrudescence dans les centres d’appels d’urgence de la police et de la gendarmerie. france3-regions.francetvinfo.fr ► https://planetes360.fr/coronavirus-les-gens-confines-se-prennent-pour-des-policiers-les-appels-au-17-pour-delation-explosent/

CONFINER, utile, ne veut pas dire se transformer en CON-FINIS !!!



J’ai toujours estimé que Sarkozy, en première taupe zunienne, avait été chargé d’initier le Plan ou Agenda21/Agenda oligarchique, qu’Hollande, Roitelet du Golf, avait poursuivi, élargissant même le champ des possibles, avec la complicité active de Ségolène Royal, Reine des Pôles sous Macron, avec le déploiement des compteurs communicants Linky principalement, ouvrant la voie aux GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO des futures villes connectées. Et maintenant des Mini-réseaux Pinky : Énedis prévoit un millier de centrales « Pinky » d’ici 2021 [EUW 2019]

Pour bien comprendre que Macron de Rothschild avait été mis là pour accélérer le dépeçage en coupe réglée du peuple français pour la mise en place du N.O.M. sous quelques formes que ce soit, et à la schlague, y compris avec une pandémie. Et comprendre que ce qui est différent avec la mise en place du pur produit Rothschildien Macron dans le fauteuil élyséen, c’est que pour la première fois depuis Pompidou du moins, l’Oligarchie a mis directement un clone de sa Banque, qui plus est, dans la place. Tripatouillant les résultats de l’élection au passage, après avoir éliminé tous ces adversaires, afin que tel le Highlander il n’en reste qu’Un ! Lui…

Alors que Sarkozy, 1ère taupe zunienne, et Hollande, roitelet du Golf, (dont la mission était de s’effacer pour céder sa place au suivant) étaient des politicards issus du sérail, avec tous deux une très très longue carrière politique faite de veulerie, tromperie et trahison usuelles. Ces deux guignols avaient encore de vieux « réflexes » politiques de « parti » et des réseaux impliqués. Macron lui n’est qu’un rond de cuir de la banque formaté (voire pucé) aux diktats du capital et bombardé Grand-prête (y’a qu’à revoir les images de son incroyable arrivée et discours au Louvre) de la secte ultralibérale franchouillarde à la botte de la City, le CAC40, tout comme Wall Street n’étant qu’une succursale de la City de Londres, avec pour « mission » de liquider tous les acquis sociaux, et nous avec, et empaqueter le tout pour les Banksters dans une ultime succion de ce qui reste à pomper, la preuve avec la réforme de la retraite par points, mise en suspend pour cause d’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE…

C’est pourquoi face à cet état d’urgence sanitaire et pour faire tomber les LOIS MARTIALES MÉDICALES, ICI & MAINTENANT ;

j’appelle TOUS LES CONFINÉS DE LA TERRE À CE DONNER LA MAIN car je suis bien certaine qu’il n’y aura PAS DE MAINS EN TROP et pour un DÉCONFINEMENT GÉNÉRAL…

JBL1960