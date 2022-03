Ceux qui appellent à ré-élire Macron ne sont pas victimes… mais complices !

À METTRE EN LIEN À

À l’instar d’un NostradAttali qui prédisait l’élection d’une femme après celle de MacRon, mais qui aujourd’hui à plus à perdre qu’à gagner en jouant les Cassandre et donc soutien le Chef-Désarmé MacRon à fond les ballons…



Tous ceux qui appellent à (ré)élire avec les règles du système, des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traitres ne sont pas victimes mais complices !

Placard anti-électoral, 1er mars 1906.

Publié par l’anarchie n°47 et signé Albert Libertad

Source INFO-KIOSQUE 19/01/2007

C’est toi le criminel, ô Peuple, puisque c’est toi le Souverain. Tu es, il est vrai, le criminel inconscient et naïf. Tu votes et tu ne vois pas que tu es ta propre victime.

Pourtant n’as-tu pas encore assez expérimenté que les députés, qui promettent de te défendre, comme tous les gouvernements du monde présent et passé, sont des menteurs et des impuissants ?

Tu le sais et tu t’en plains ! Tu le sais et tu les nommes ! Les gouvernants quels qu’ils soient, ont travaillé, travaillent et travailleront pour leurs intérêts, pour ceux de leurs castes et de leurs coteries.

Où en a-t-il été et comment pourrait-il en être autrement ? Les gouvernés sont des subalternes et des exploités : en connais-tu qui ne le soient pas ?

Tant que tu n’as pas compris que c’est à toi seul qu’il appartient de produire et de vivre à ta guise, tant que tu supporteras, – par crainte,- et que tu fabriqueras toi-même, – par croyance à l’autorité nécessaire,- des chefs et des directeurs, sache-le bien aussi, tes délégués et tes maîtres vivront de ton labeur et de ta niaiserie. Tu te plains de tout ! Mais n’est-ce pas toi l’auteur des mille plaies qui te dévorent ?

Tu te plains de la police, de l’armée, de la justice, des casernes, des prisons, des administrations, des lois, des ministres, du gouvernement, des financiers, des spéculateurs, des fonctionnaires, des patrons, des prêtres, des proprios, des salaires, des chômages, du parlement, des impôts, des gabelous, des rentiers, de la cherté des vivres, des fermages et des loyers, des longues journées d’atelier et d’usine, de la maigre pitance, des privations sans nombre et de la masse infinie des iniquités sociales.

Tu te plains ; mais tu veux le maintien du système où tu végètes. Tu te révoltes parfois, mais pour recommencer toujours. C’est toi qui produis tout, qui laboures et sèmes, qui forges et tisses, qui pétris et transformes, qui construis et fabriques, qui alimentes et fécondes !

Pourquoi donc ne consommes-tu pas à ta faim ? Pourquoi es-tu le mal vêtu, le mal nourri, le mal abrité ? Oui, pourquoi le sans pain, le sans souliers, le sans demeure ? Pourquoi n’es-tu pas ton maître ? Pourquoi te courbes-tu, obéis-tu, sers-tu ? Pourquoi es-tu l’inférieur, l’humilié, l’offensé, le serviteur, l’esclave ?

Tu élabores tout et tu ne possèdes rien ? Tout est par toi et tu n’es rien.

Je me trompe. Tu es l’électeur, le votard, celui qui accepte ce qui est ; celui qui, par le bulletin de vote, sanctionne toutes ses misères ; celui qui, en votant, consacre toutes ses servitudes.

Tu es le volontaire valet, le domestique aimable, le laquais, le larbin, le chien léchant le fouet, rampant devant la poigne du maître. Tu es le sergot, le geôlier et le mouchard. Tu es le bon soldat, le portier modèle, le locataire bénévole. Tu es l’employé fidèle, le serviteur dévoué, le paysan sobre, l’ouvrier résigné de ton propre esclavage. Tu es toi-même ton bourreau. De quoi te plains-tu ?

Tu es un danger pour nous, hommes libres, pour nous, anarchistes. Tu es un danger à l’égal des tyrans, des maîtres que tu te donnes, que tu nommes, que tu soutiens, que tu nourris, que tu protèges de tes baïonnettes, que tu défends de ta force de brute, que tu exaltes de ton ignorance, que tu légalises par tes bulletins de vote, – et que tu nous imposes par ton imbécillité.

C’est bien toi le Souverain, que l’on flagorne et que l’on dupe. Les discours t’encensent. Les affiches te raccrochent ; tu aimes les âneries et les courtisaneries : sois satisfait, en attendant d’être fusillé aux colonies, d’être massacré aux frontières, à l’ombre de ton drapeau.

Si des langues intéressées pourlèchent ta fiente royale, ô Souverain ! Si des candidats affamés de commandements et bourrés de platitudes, brossent l’échine et la croupe de ton autocratie de papier ; Si tu te grises de l’encens et des promesses que te déversent ceux qui t’ont toujours trahi, te trompent et te vendront demain : c’est que toi-même tu leur ressembles. C’est que tu ne vaux pas mieux que la horde de tes faméliques adulateurs. C’est que n’ayant pu t’élever à la conscience de ton individualité et de ton indépendance, tu es incapable de t’affranchir par toi-même. Tu ne veux, donc tu ne peux être libre.

Allons, vote bien ! Aies confiance en tes mandataires, crois en tes élus.

Mais cesse de te plaindre. Les jougs que tu subis, c’est toi-même qui te les imposes. Les crimes dont tu souffres, c’est toi qui les commets. C’est toi le maître, c’est toi le criminel, et, ironie, c’est toi l’esclave, c’est toi la victime.

Nous autres, las de l’oppression des maîtres que tu nous donnes, las de supporter leur arrogance, las de supporter ta passivité, nous venons t’appeler à la réflexion, à l’action.

Allons, un bon mouvement : quitte l’habit étroit de la législation, lave ton corps rudement, afin que crèvent les parasites et la vermine qui te dévorent. Alors seulement du pourras vivre pleinement.

LE CRIMINEL, c’est l’Électeur !

“Vous voulez savoir ce que sera le monde de demain ?… Imaginez une botte écrasant un visage humain… pour toujours.”

~ George Orwell ~

COVIDISME Sur le front du

Mise en danger de la vie d’autrui : ils savaient et pourtant ils ont même piqué des enfants et des femmes enceintes – 09/03/22 ► https://pgibertie.com/2022/03/09/mise-en-danger-de-la-vie-dautrui-ils-savaient-et-pourtant-ils-ont-meme-pique-des-enfants-et-des-femmes-enceintes/

Les documents parlent, Pfizer et les autres n’ignoraient rien des risques des injections, les dernières études expliquent les mécanismes du COVID vaccinal plus dangereux que la contamination ; QU’EST CE QUI PEUT BIEN DIFFÉRENCIER UNE DOSE DE PFIZER D’UNE CONTAMINATION COVID ?

Le vaccin ARNm produit plus de Spike qu’une grosse infection et on a plus de mal à soigner les effets secondaires graves (très nombreux) que le COVID, même avancé.Le scandale : les effets secondaires sont connus depuis longtemps, les risques pour l’ADN, les risques pour les enfants, tout était connu et ils ont recommandé les injections.

Vous avez eu trois doses, pour de toutes nouvelles études les mécanismes de la protéine Spike injectée sont en pire ceux de la maladie contractée, certains ont même contracté un COVID vaccinal symptomatique avec des formes aussi graves que la maladie ;

1 – MACRON A BIEN FAIT INJECTER DES PRODUITS DANGEREUX ET INEFFICACES ► Lire l’intégralité de l’article ► https://pgibertie.com/2022/03/09/mise-en-danger-de-la-vie-dautrui-ils-savaient-et-pourtant-ils-ont-meme-pique-des-enfants-et-des-femmes-enceintes/

ICI, nous alertons depuis plus de 2 ans sur les objectifs réels du PLAN (Obligation vaxxxinale, Biométrie & Identité Numérique, généralisation du Crédit social, puçage) qui a donc été muté en PLANdémie ► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS – Et grâce à l’expertise du Presque Dr. T’Ché-RIEN, depuis juin 2021 nous vous avons démontrés que TOUS LES SCIENTIFRICS savaient ce qu’ils faisaient avec la Chronique-PDF N° 305 de 4 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/proteine-spike-les-scientifrics-savaient-par-rien-le-23-juin-2021-enrichie-par-jbl.pdfdans France – COcoRONA-CIRCUS ; Restons Incontrôlables & Imprévisibles…

Mais comme le narratif officiel du COVIDISME prenait l’eau de toutes parts, le virus a été recombiné en 2/2 en virRUSSE mutant de l’UKRAINISME ;

Sur le Front de l’ UKRAINISME

À lire : Le même jour où Poutine lançait l’offensive contre l’Ukraine, le 24 février 2022, Israël bombardait Damas, Les États-Unis la Somalie et l’Arabie Saoudite le Yémen… Qui en a parlé ? Qui en parle maintenant ? Deux poids deux mesures ?… Résistance 71 – 9 mars 2022 – Guerre en Ukraine, guerre de partout… L’aveuglant et routinier deux poids deux mesures ► Hassan Nasrallah sur la guerre en Ukraine – Source en français ► Le cri des peuples ;

+ Ukraine, tout était écrit dans le plan de la Rand Corp – Manlio Dinucci – 08/03/22 ► https://www.mondialisation.ca/ukraine-tout-etait-ecrit-dans-le-plan-de-la-rand-corp/5666020

+ Le gouvernement chinois monte au créneau et déclare : « Les États-Unis ont 336 laboratoires dans 30 pays sous leur contrôle, dont 26 rien qu’en Ukraine. Les américains devraient rendre compte des activités militaires biologiques sur son territoire et à l’étranger et se soumettre à une vérification multilatérale. » Source ► https://t.me/Salim_Laibi_LLP/6788 & La Chine remercie l’UE pour ses sanctions, les banques russes se tournent vers le CIPS – Le système SWIFT est en train de se faire remplacer par le CIPS chinois ► https://www.lelibrepenseur.org/la-chine-remercie-lue-pour-ses-sanctions-les-banques-russes-se-tournent-vers-le-cips/

► Énième preuve que le cœur de l’Empire se transfère dans une plus grande « coquille » ; Celle offerte par l’embryon de l’Empire sino-russe ou russo-chinois latent… En effet, le Bernard l’Hermite au cours des siècles derniers, a régulièrement changé de coquille pour une plus grande et il est devenu au fil du temps cette Bête fourbe, hideuse que l’on nomme l’Empire anglo-américano-christo-sioniste. Les marionnettistes de l’Empire, glissant d’une réalité à une autre, nous ont donc faits paSSer du COVIDISME au MILITARISME VIA l’Ukraine. En faisant muter le PLAN en PLANdémie au CORONAVIRUS dès janvier 2020 avec la fusion de la haute finance impérialiste totalitaire et eugéniste occidentale avec son homologue chinoise, qui elle possède une infrastructure coercitive couplée à un arsenal TECHNOTRONIQUE bien plus dévouée que celle de l’occident. C’est parce que nous arrivions à un point de bascule, NOUS LES PEUPLES, et pour garder la main, qu’il leur fallait exploser le narratif du COcoRONAcircus et ainsi nous faire glisser d’une réalité terrifiante à une autre réalité encore plus terrifiante, la guerre… Et pour terrifier les population on affirme qu’elle pourrait être thermonucléaire ce coup-ci…

Les COVIDiots qui ont totalement adhérés au narratif officiel du RESTEZ CHEZ VOUS SAUVEZ DES VIES – RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES – MASQUEZ-VOUS ► VAXXXINEZ-VOUS ► RÉ-ÉLYSÉE-MACRON… ont immédiatement intégré, sans se poser aucune question, le nouveau narratif officiel du SAUVONS L’UKRAINE… NOUS SOMMES TOUS DES UKRAINIENS… Matraqués par tous les Merdias Mainstream Presse/Télé/Radio/GAFAM et Ripoulitiques de tous bords !

Sans dédouaner Vlad de ses propres objectifs et sans ignorer le fait qu’il fait partie du jeu et en fin stratège pour imposer, in fine, ses propres règles ; faites vos propres recherches sur la réalité de terrain, qu’aucun Merdia aux ordres ne vous donnera ;

Israël abasourdi par les néo-nazis-ukrainiens – Thierry Meyssan – 09/03/22 ► https://www.voltairenet.org/article215880.html

La présence organisée par l’État de néo-nazis au sein de l’armée ukrainienne n’est pas anecdotique, même s’il n’est pas possible de la quantifier de manière certaine. Il est par contre aisé de dénombrer leurs victimes. Dans l’indifférence générale, ils ont tué 14 000 Ukrainiens en huit ans. Cette situation est l’une des causes de l’intervention militaire russe en Ukraine. Israël se trouve confronté pour la première fois à ce qu’il n’a jamais pu imaginer : le soutien de son protecteur US à son ennemi historique, le nazisme.

Ce, même si en Occident ; On commence à comprendre la vérité du Nouvel Ordre Mondial… après 12 jours de conflit sur le territoire ukrainien – 09/03/22 – Bertrand Hedouin ► https://reseauinternational.net/en-occident-on-commence-a-comprendre-la-verite-du-nouvel-ordre-mondial-apres-12-jours-de-conflit-sur-le-territoire-ukrainien/

+ Médias mainstream : Comment développer l’hystérie russophobe en diffusant des Fakes News tout en pratiquant la censure – 09/03/22 – Dominique Delawarde ► https://reseauinternational.net/medias-mainstream-comment-developper-lhysterie-russophobe-en-diffusant-des-fakes-news-tout-en-pratiquant-la-censure/

+ Agenda du chaos : pourquoi et comment effacer la mémoire des peuples – par Éric Verhaeghe sur Le Courrier des Stratèges VIA Olivier Demeulenaere qui précise : Excellente analyse ! Même si personnellement j’ai de sérieux doutes sur la volonté de Moscou de sauvegarder à la fois l’identité nationale et l’identité individuelle des Russes face à la Remise à zéro et à la “Quatrième révolution industrielle” des mondialistes de Davos… La complaisance, pour ne pas dire la collaboration des dirigeants russes avec la gigantesque arnaque du Covid en témoigne amplement. OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/03/09/agenda-du-chaos-pourquoi-et-comment-effacer-la-memoire-des-peuples/

C’est pourquoi et toujours plus nombreux ; nous pensons que c’est l’État et ses institutions qui doivent dégager et faire place nette pour laisser le peuple se gérer en confédération de communes libres, autogérées et autonomes.

L’État n’est en rien la société, il n’en est, au mieux, qu’une caricature. La société, elle, n’a aucun besoin de l’État pour exister, à l’inverse ?… Nous voyons bien que rien n’est moins sûr…

Une chose essentielle à rappeler, une fois de plus : arrêtons de se préoccuper de choses auxquelles on ne peut rien changer, ignorons-les et concentrons-nous sur les SOLUTIONS. Actuellement, la grande purge de l’Internet bat son plein, Gogole, YT, Facebook qui a été mutée en Méta & Cie sont manipulables et totalement manipulés. Aussi, mutualisons nos compétences, coordonnons nos énergies, dans le réel, hors GAFAM : hors d’atteinte…

Le choix de la désobéissance civile a sonné, et constatant que la masse des ConVidiot(e)s est prête à sacrifier sa liberté pour plus de protection sanitaire, que nous savons totalement illusoire, de l’État. C’est un fait, aussi pathétique soit-il, nous constatons que c’est partout pareil. Reste que la majorité n’est plus à convaincre, car elle suit. Aussi, il est temps de nous organiser, nous la minorité, en associations libres œuvrant solidairement. Et lorsqu’une société organique parallèle fonctionnera, la masse suivra, comme elle suit actuellement le système institutionnalisé, cette masse allant, toujours, dans le sens du meilleur courant, comme un banc de poissons…

À charge, à chacun d’entre-nous puis aux générations futures, de démontrer que c’est la masse pacifique des peuples refusant d’obéir à la fange étatico-entrepreneuriale et ses institutions obsolètes et criminelles qui aura fait tomber l’empire et ses oligarques eugénistes…

Comme je l’ai déjà dit et maintes fois, aucun politicard ne changera rien au système, jamais, le système est verrouillé et au-delà de toute rédemption. Voilà pourquoi, j’affirme qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système = LA PREUVE PAR MACRON !

CONCLUSION : Il nous faut sortir de ce système et initier un changement de paradigme, ICI – IMMÉDIATEMENT et d’OÙ-NOUS SOMMES !

POUR UN AUTRE FUTUR SIMPLE & IMMÉDIAT

POUR DÉBRANCHER MACRON ET SON MONDE

Sans armes, ni haine, ni violence !

