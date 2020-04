Dossier Spécial Coronarivus/CoV19 de JBL1960 version PDF (avril 2020)

Gratos et à relayer sans pitié pour STOPPER NET ;

L’expérience d’Ingénierie sociale planétaire au Coronavirus SRAS-CoV-2 ou CoV19 en cours !

Je vous propose cette compilation d’articles, d’analyses, texte d’auteur, de billets, d’infos et de liens, vidéos, PDFs et tout ce qui aidera à l’éveil de nos consciences, dans une version PDF de 125 pages que j’ai présentée comme suit pour en permettre l’impression par centre d’intérêt jusqu’à détenir un dossier complet de 125 pages ;

SOMMAIRE P. 3

Préambule de Jo Busta Lally P. 4

Présentation de ce PDF Spécial Coronavirus par JBL1960 P. 7

Psychose à la Coronavirose pour la vaccinose ? (Tony Cartalucci) P. 8

La meilleure défense… C’est l’attaque ! (Veterans Today) P. 12

Alors ? Prêt-e-s pour le Grand « Reset » ? (Kurt Nimmo) P. 15

Sus au Coronavirus ! L’Heure est au déconfinement ! (Vaneigem + Tony Cartalucci) P. 18

Crise Coronavirus… Se morfondre ou se réjouir ? (R71) P. 25

À la rencontre des entreprises pressenties pour mettre en place le « système de surveillance coronavirus » (TLAV) P. 29

Le Temps Zéro Nouveau est arrivé… (James Corbett) P. 34

Évolution du Système de contrôle pyramidale de Mohawk Nation News P. 41

« Reset » – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Société anonyme – Mars 2020 P. 47

France ; MEURTRE PAR DÉCRET N° 2020-360 du 28 mars 2020 (Analyse de l’info par JBL) P. 53

TOUT CE QUE VOUS NE DEVEZ SURTOUT PAS SAVOIR SUR LE CoV19 ! (Gordon Duff) P. 56

France ; 4ème semaine de confinement : Opération COVID129(84) en cours ? (Analyse de l’info par JBL) P. 62

CoV19 Planétaire : Organisation Mondiale de la Sinistrose à la Coronavirose… (James Corbett) P. 66

Coronavirus – Aucun vaccin n’est nécessaire pour guérir P. 76

CoV19 J15 en France ; Coronavirose vers un fiasco planétaire ? (GD pour VT) P. 77

Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot-Aux-Roses (Xochipelli/DG) P. 86

DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE ! (JBL1960) P. 89

CoV19 : Aux Origines… Comme quoi il n’y a pas de (BIO)HAZARD ! (GD/VT) P. 91

CoV19 : À propos d’un Nouveau Pearl-Harbor neurotoxique (Ian Greenhalgh pour VT) P. 95

Le Nouveau Pearl-Harbor est arrivé… (L’équipe éditoriale de Veterans Today) P. 98

CoV19 en Italie : Vaccinose & Pot-Aux-Roses… (Henry Makow traduit par Petrus Lombord pour Alter Info) P. 101

Macron déclare la guerre au « Coronavirus »… (Analyses croisées par JBL de R71/Larry Romanoff & Autres) P. 103

Xochi – le Vendredi 13 mars de l’An 02 des Gilets Jaunes (Xochipelli/DG) P. 111

Les indispensables pour dire NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche… (Analyses JBL) P. 114

PDFs indispensables pour DIRE NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche (Vidéos & PDF) (JBL1960) P. 120

Conclusion de Jo Busta Lally P. 125

Version PDF de 125 pages

À retrouver dans cette toute nouvelle page de mon blog ► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ;

Et également dans ma mini-BIBLIOTHÈQUE de PDFs, il y en à près de 180, qui sont tous en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage totalement libres et gratuits, car j'estime, et très souvent en parfaite coopération avec d'autres blogs amis, que nous les peuples qui voulons vivre en paix et en harmonie avec la Nature disposons de plusieurs armes non létales, comme la GRATUITÉ, car TOUT ce qui participe de l'éveil de nos consciences et du développement de l'humanité doit être accessible à tous gratuitement, et dans notre langue.

Éteignons les écrans et rallumons les cerveaux… MAINTENANT !

Éducation, connaissance, diffusion, intégration, action => BOYCOTT & DÉCONFINEMENT !



Et le BOYCOTT c’est ;

Boycott des institutions

Boycott de l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

Boycott des entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles

Achetons et promouvons les produits locaux (plus que jamais)

Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

Rassemblons-nous en comités populaires de voisinage, de travail…

Et notre déconfinement général coordonné et réfléchi coulera de source…

JBL1960