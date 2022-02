Errare humanum est, perseverare autem diabolicum !

Adieu, Monsieur le Professeur, on ne vous oubliera jamais…

Résistance 71 a commencé la traduction du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. : « Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique » en décembre 2021 et j’ai décidé d’en préparer un format PDF au fur et à mesure de leurs traductions. Le 20 janvier dernier, arrivé au Chapitre 6 : Brûler les hérétiques du VIH ; J’ai donc créé cette image, ci-dessus, qui conclue ce chapitre. Le livre pour mémoire en contient 12 et R71 en a déjà traduit huit.

À l’annonce du décès du Pr. Montagnier, hier, dans un silence merdiatique ahurissant, les seuls ayant osés relayer l’info (France Soir dès le 08/02/22 – Le Media en 4-4-2 le 09/02/22) se faisant latter par tout le monde et moi-même lorsqu’une intervenante régulière de mon blog, Roseau, m’a postée l’info, ne trouvant rien nulle part sinon les FACT-CHECKERS prompts à dénoncer des rumeurs infondées, j’ai préféré attendre.

Mais hélas, Alexandra Henrion Caude a confirmé le décès du Pr. Luc Montagnier.

“Son opposition à la vaccination de toute la population contre le covid, à la vaccination des enfants, sa thèse de la fuite d’un virus du laboratoire de Wuhan, lui ont valu le mépris de médecins perclus de conflits d’intérêts et la diffamation de « journalistes ». Peu à peu les faits et les scientifiques honnêtes lui donnent raison. Jusqu’au bout, il a courageusement lutté pour la science et en a payé le prix très cher. Les médias passent d’ailleurs son décès sous silence. De notre côté, nous nous associons à Alexandra Henrion-Caude pour appeler à un deuil national.”

« Les non-vaccinés sauveront l’humanité » Pr Luc Montagnier

J’ai donc immédiatement informé R71 de cette annonce avec cette image et ils ont jugé utile de nous rappeler ceci : Au sujet de la phrase illustrée par Jo ci-dessus, qui est en train de devenir iconique du Professeur Montagnier sur les non injectés géniques à l’ARNm mortel, nous avons fait ce commentaire le 10 février 2022 : « Alors ici il faut rétablir l’aspect anecdotique de l’affaire : dans la vidéo du discours de Montagnier à Milan le 15/1/22 il dit ceci à 10’23 : c’est aux non vaccinés qu’il appartiendra de défendre l’humanité. Et le traducteur italien traduit les non vaccinés sont les gardiens de l’humanité en italien à 12’35 de la vidéo lors d’une récapitulation des propos de Montagnier. Les organisateurs lui demandent en français si c’est bien ce qu’il a voulu dire et Montagnier répond : oui, tout à fait, bravo.

Voilà nous tenions à rétablir ce fait. La phrase qui devient iconique maintenant est dans son phrasé, le fait du traducteur. Montagnier n’a pas employé le mot « gardiens » per se, les traducteurs lui ont demandé si c’était ce qu’il voulait dire, ce à quoi il a acquiescé. Voilà l’affaire… Mais bon nombre dirons dans le futur que Montagnier n’a jamais dit ça et ils auront raison sur la forme mais pas le fond car le professeur a acquiescé à la traduction faite en italien. Restons précis… qu’on ne nous reproche rien…

Luc Montagnier, Milano 15/01/2022 Vidéo de 23:31

Qu’il repose en paix. Il a fait le boulot !

Ce Prix Nobel de Médecine (2008) pour ses travaux sur le VIH sera-t-il encensé ou diabolisé ?

Comment l’État français criminel et larbin reconnaîtra-t-il ce scientifique intègre ?

L’intégrité ne fait pas partie des affaires de pouvoir et de fric

Un résistant anti-tyrannie sanitaire nous quitte

Le peuple reconnaît les siens

Ce fut fait en Italie

Bravissimo !

Aussi, je vous propose de (ré)écouter l’interview exclusive du Pr. Luc Montagnier au micro de Pourquoi Docteur du jeudi 16 avril 2020 ;

EXCLUSIF – Pour le Pr Montagnier, SARS-CoV-2 serait un virus manipulé par les Chinois avec de l’ADN de VIH ! (podcast) – Le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde (16/04/20) serait un virus manipulé, sorti accidentellement d’un laboratoire chinois à la recherche d’un vaccin contre le SIDA. C’est l’incroyable révélation que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la « découverte » du VIH, fait aujourd’hui à Pourquoi Docteur au micro du Dr Jean-François Lemoine.

À retrouver dans mon billet d’analyse du 17 avril 2020 ► À QUI PROFITE LA PSYCHOSE À CORONAVIROSE & le tout premier PDF associé ► Dossier Spécial Coronarivus/CoV19 de JBL1960 version PDF (avril 2020) ► PDF N° 270420 de 125 pages ► EXPÉRIENCE D’INGÉNIERIE SOCIALE PLANÉTAIRE EN COURS AU SARS-CoV-2 ou COVID-19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf ► À retrouver dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS que je tiens à jour en temps réel.

Le Pr. Montagnier terminait son propos par ces mots = errare humanum est, l’erreur est humaine, mais encore faut-il reconnaitre son erreur. Alors qu’il est évident pour tout le monde, aujourd’hui, qu’ILS ne s’arrêteront jamais si nous ne nous levons pas en masse. Persévérer dans cette erreur étant totalement diabolique !

Une erreur répétée plus d’une fois est une décision ► Paulo Coelho ► revisité par RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/erreur.pdf

Pour ne pas répéter les mêmes erreurs qui deviennent des décisions ineptes et afin de porter un cout d’arrêt au COcoRONAcircus, IMMÉDIATEMENT ; Je vous propose ces quelques lectures et vidéos qui démontrent que nous sommes de plus en plus nombreux, par des chemins différents, à arriver aux mêmes conclusions qu’il est temps de se LEVER en masse pour COCONSTRUIRE & CODIRIGER une société des sociétés dans un nouveau paradigme car l’utopie finalement n’est-ce pas de croire, encore, en l’État et en ses institutions ?

C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire une Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées !

George Carlin ► Recueil d’aphorismes de George Carlin glanés au fil de ses livres, spectacles et entretiens de 1978 à 2008 – Traduit de l’anglais par Résistance71 – Version PDF N° 235 de 21 pages de JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/au-fil-de-george-carlin-par-r71-pdf-de-jbl1960-janver-2021.pdf

