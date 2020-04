FRANCE ; MEURTRE PAR DÉCRET N° 2020-360 du 28 Mars 2020…

…Complétant le Décret N° 2020-293 du 23 Mars 2020

Extrait du Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

« II.-Par dérogation à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l’objet d’une dispensation, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l’état clinique le justifie sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention “ Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ”.

« Lorsqu’il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d’une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d’autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.

À mettre en lien avec cette info, comme le précise le Dr. Nicole Delépine ; Le SAMU ne vient pas tandis que des résidents d’Ehpad meurent dans leurs chambres : Dans les Ehpad, certains résidents contaminés par le coronavirus ne peuvent pas être pris en charge par le SAMU et meurent dans leurs chambres, a indiqué sur BFM TV le premier adjoint à la maire de Paris Emmanuel Grégoire.

Invité mardi 7 avril sur le plateau de BFM TV, le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a déploré avec émotion la situation dans laquelle la pandémie de Covid-19 a placé les Ehpad.

«Il est arrivé que nous soyons confrontés à des appels qui ne puissent pas être pris en charge et donc qui ont conduit à la mort en établissement d’un certain nombre de résidents atteints du Covid-19», a-t-il confié.

Il a indiqué que les résidents d’Ehpad étaient parfois confrontés à «l’impossibilité d’avoir des soins dignes d’une fin de vie».

Des drames communs

«Ce sont des drames communs. Tant de services hospitaliers en connaissent, tant d’établissements en connaissent. Je le dis avec de l’émotion», a-t-il poursuivi ajoutant qu’«on fait ce qu’on peut».

Selon lui, le SAMU ne vient pas parce qu’il ne peut pas et les patients restent dans leurs chambres.

«C’est ça qu’il se passe dans les Ehpad en France», a-t-il témoigné.

Le SAMU n’a pas les capacités

Il a cependant expliqué que les refus occasionnels du SAMU tenaient tout simplement à l’absence de capacités et que «la difficulté de cette épidémie» était «la saturation des lits de réanimation».

«C’est à dire qu’il y a trop de gens gravement malades en même temps, et l’incapacité matérielle de notre système hospitalier à prendre autant de gens», a-t-il résumé.

Selon le dernier bilan officiel de mardi soir, 3.237* résidents des Ehpad en France sont décédés après avoir été contaminés par le coronavirus. Source ► https://fr.sputniknews.com/france/202004081043506718-le-samu-ne-vient-pas-tandis-que-des-residents-dehpad-meurent-dans-leurs-chambres-deplore-la-mairie/

*Au 9 avril, on dénombre 4166 décès en EHPAD attribués au CoV19, sur une population recensée de 100 000 personnes résidents en EHPAD.

Mon dossier Coronavirose/CoV19 – En plus de ce dossier, consultez celui sur l’Horreur Vaccinale, constitué depuis décembre 2015 sur comment et pourquoi refuser l’Obligation Vaccinale parce que l’objectif final de cette psychose à la Coronavirose c’est ; Puçage, eugénisme et Dictature Technotronique POUR TOUS…

Enfin, pour ceux qui survivront…

Car en même temps ;

Un kapo de l’OMS proposer d’aller chercher les gens chez-eux et de les déport… pardon, de les isoler : La semaine dernière, le Dr Michael Ryan, directeur exécutif de l’OMS, a annoncé qu’en réponse à la propagation du virus, les autorités devront peut-être entrer chez les gens et emmener des membres de leur famille, vraisemblablement de force :

« Dans la plupart des régions du monde, en raison du confinement, la plupart des cas de transmission dans de nombreux pays se produisent désormais au sein des foyers, au niveau familial. Dans un certain sens, le risque de transmission a été éliminé des rues, et transféré dans les foyers. Maintenant, nous devons aller voir au sein des familles pour y trouver les personnes potentiellement malades, les retirer du foyer et les isoler en toute sécurité et dans la dignité. »

Commentaire du présentateur Tucker Carlson, sur un ton sarcastique : « Pour votre information, nous allons venir chez vous, saisir vos enfants et – je cite – les isoler « en tout sécurité et dans la dignité ». » Source ► https://fr.sott.net/article/35225-Un-kapo-de-l-OMS-proposer-d-aller-chercher-les-gens-chez-eux-et-de-les-deport-pardon-de-les-isoler-pour-limiter-la-transmission-du-Covid-19

Voilà pourquoi, je pense, vous ne devez pas faire confiance, pour le moins à l’OMS : Peut-on faire confiance à l’OMS ? Par F. William Engdahl – 5 avril 2020 ► https://www.mondialisation.ca/peut-on-faire-confiance-a-loms/5643772

Et je ne saurais trop vous conseiller de (re)lire le Pr. Antony Sutton à ce stade ;



Wall Street et la Révolution Bolchévik ;

Wall Street et la montée en puissance d’Hitler ;

Le meilleur ennemi qu’on puisse acheter ;

Quand assez sera-il assez ?

Le Meurtre Par Décret n’est pas une solution finale nouvelle, il a déjà été décrété pour servir le crime de génocide dans les Pensionnats pour Indiens de 1840 à 1996 au Canada ;

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/cr-a-la-cvetr-meurtre-par-decret-maj-du-8-juin-2019.pdf

Et de 1820 à 1980 aux USA !

MORT SUR ORDONNANCE : Par contre ce qui est nouveau, c’est l’utilisation qui en est faite, aujourd’hui, en France sous Macron grâce à l’État d’Urgence Sanitaire, ce que j’appelle la LOI MARTIALE MÉDICALE, pour prétendument lutter contre la pandémie au coronavirus, en orchestrant la psychose à la coronavirose…

C’est pourquoi face à cet état d’urgence sanitaire et pour faire tomber les LOIS MARTIALES MÉDICALES, ICI & MAINTENANT ;

j’appelle TOUS LES CONFINÉS DE LA TERRE À SE DONNER LA MAIN car je suis bien certaine qu’il n’y aura PAS DE MAINS EN TROP et pour un DÉCONFINEMENT GÉNÉRAL…

