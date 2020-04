France 4ème semaine de confinement : Opération COVID19(84) en cours !

CoV19 = EXPÉRIENCE DE MILGRAM PLANÉTAIRE EN COURS !

OBJECTIF ? Puçage, eugénisme et Dictature Technotronique POUR TOUS ► CoV19 = Expérience de Milgram planétaire en cours ?

France, 7 avril 2020, 4ème semaine de confinement général !

Alors que le coronavirus/CoV19 faisait rage en Chine, en France, Macron et tout son gouvernement-qui-ment voulaient nous imposer une réforme des retraites, plus juste, plus humaine… La retraite universelle par points…

PREUVE DU FOUTAGE DE GUEULE ;

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-site-officiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf

La bataille des Municipales 2020 fut lancée dans ce contexte épidémique qui n’était pas encore planétaire…

Le discours de Macron le 12 mars 2020 appelle les gens à rester chez eux… Mais à aller veauter en masse pour le 1er tour des élections municipales qui a été maintenu ;

AUTRE PREUVE DU FOUTAGE DE GUEULE ;

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/avis-a-la-population-francaise-13-mars-2020.pdf

Et que voter c’est comme pisser dans un violon ► Élections = Piège à ons…

Chaque jour, des masques tombent ;

Le dernier ► https://www.developpez.com/actu/299354/Tracking-contre-le-coronavirus-moins-Christophe-Castaner-le-ministre-de-l-Interieur-francais-confirme-la-piste-C-est-un-outil-qui-sera-retenu-et-soutenu-par-l-ensemble-des-Francais/ ;

https://www.nextinpact.com/brief/tracking-et-coronavirus—castaner-confirme-la-piste-11922.htm ;

Et en même temps, la mise en place d’un nouvel ausweis à QR CODE à télécharger sur Smartphone, et promis, craché, juré, le gouvernement-qui-ment n’utilisera pas vos données numériques ► https://www.numerama.com/tech/615988-attestation-de-deplacement-sur-smartphone-comment-fonctionne-un-code-qr.html ;

Quels risque pour vos données personnelles ► https://www.sudouest.fr/2020/04/06/attestation-de-deplacement-sur-smartphone-quels-risques-pour-les-donnees-personnelles-7391447-5166.php

Boâh, mais on n’a rien à cacher de toutes façons ? On craint rien ?

Vendredi 3 avril 2020 : Didier Lallement, préfet de police de Paris, avait établi un lien direct entre les patients en réanimation et le non-respect des consignes de confinement, suscitant l’indignation de part et d’autre de la classe politique, certains réclamant sa démission. « Les propos du préfet de police étaient inexacts et inopportuns. Il les a regrettés. Il s’en est excusé publiquement au moment où je vous parle et je sais pouvoir compter sur lui », a indiqué lundi 6 avril Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, au sujet des propos de Didier Lallement, préfet de police de Paris, qui avait établi un lien direct entre les patients atteints du coronavirus en réanimation et le non-respect des consignes de confinement. « L’incident est clos« , a ajouté le ministre ► https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/propos-du-prefet-de-police-de-paris-liant-hospitalisation-et-non-confinement-ils-etaient-inexacts-et-inopportuns-il-s-en-est-excuse-l-incident-est-clos-indique-christophe-castaner_3902105.html

Et pour le moins…

TOUS LES CHIFFRES SONT FAUX !

PREUVE EN IMAGE D’UN ÉNIÈME FOUTAGE DE GUEULE ;

EVRARD – 28 mars 2020 VIA Les Moutons Enragés

Derniers chiffres connus au 6 avril 2020, rapportés à la population française de 67 millions de personnes ;

67 000 000 (1)

Cas CoV19 = 74 390 (2)

En réanimation = 7072 (3)

DcD à l’hôpital = 6494 (4)

(1) = 100%

(2) = 0.11%

(3) = 0.010%

(4) = 0.0010%

2417 sont décédés en EHPAD qui recensait une population de 100 000 personnes âgées (chiffre donné par l’institution) soit un ratio de 2.417%

Même en Italie, tous les chiffres sont faux, les victimes sont réelles, la peine est immense, entendons nous bien, mais les chiffres donnés sont faux : Statistiques coronavirus et décès du gouvernement italien (24/03/20) (PDF) :

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

En résumé :

Des gens malheureusement décédés en Italie, dans la vaste majorité en Lombardie, l’âge moyen des personnes décédées et testées positives au CoVD19 est de 78 ans avec un pic de décès dans le groupe d’âge 80-89 ans. 29% était de sexe féminin et donc 71% de sexe masculin. La plupart des personnes décédées étaient en parallèle affectées d’une ou plusieurs maladies chroniques ou non. Les statistiques sont les suivantes:

74% de ces personnes souffraient d’hypertension artérielle

30% souffraient de diabète

47% souffraient de problèmes cardiaques divers

23% souffraient de problèmes rénaux

18% étaient des patients de cancer actif dans les 5 ans

De plus, des facteurs de comorbidité, c’est à dire de plusieurs maladies ayant été causes de décès ne sont pas négligeables chez ces personnes décédées : 51% c’est à dire plus de 1 sur 2 !!… étaient sous un facteur 3 de comorbidité, c’est à dire présentaient 3 maladies avec le coronavirus, 26% en facteur 2 et 21% avait 1 condition supplémentaire de comorbidité. Au total donc, en Italie, des personnes décédées et positives au CoVD19 « Caroline du Nord », 98% présentaient des facteurs de comorbidité allant de 1 à 3 !…

Parce que le monde d’Après-CoV19 commence maintenant !

Les psychopathes aux manettes conduiront leur expérience de Milgram planétaire, jusqu’au bout ► La France soumise à l’Expérience de Milgram grandeur nature…

