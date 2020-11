Zénon, mars 2020 : Reset – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Version PDF de JBL1960 du 20/11/2020

Hier, c’est l’Histoire.

Demain est un mystère.

Et aujourd’hui ?

Aujourd’hui est un cadeau c’est pourquoi on l’appelle le présent…

Incarnation d’Oogway – Tortue taoiste de Kung Fu Panda !

Ce texte qui m’a été offert en mars 2020 par Zénon signant exceptionnellement Société anonyme, figure à la page 47 du tout premier DOSSIER PDF que j’ai constitué dès le mois d’avril sur l’Expérience d’Ingénierie Sociale Planétaire au Coronavirus en cours, dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et à la page 80 de sa mise à jour de mai 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

Et je l’ai republié, en analyse, le 8 novembre dernier, ICI tant notre réalité PLANétaire, un chouïa luciférienne, de ce mois de novembre était entièrement prophétisée dans ces quelques pages…

Pourtant, nulles prophéties mais juste l’analyse de faits et de projets passés, présents et donc en devenir dans les cerveaux malades des zélites mondiales qui ont fait muter ce PLAN en PLANdémie, sous nos yeux, à notre nez et à notre barbàtoustes !

Je vous en propose donc une version PDF au numéro spécial de 201120 de 16 pages ;

Cliquer pour accéder à reset-ou-le-coup-de-grace-de-la-couronne-a-lhumanite-zenon-mars-2020-version-pdf-nov-20.pdf

Nous avons été nombreux, ces dernières années, à pressentir et à analyser combien tout était prévisible !

Et donc, le PROJEEEEET ce déroule, pour le moment, comme prophétisé dès 2009 lors de la 1ère tentative de pandémie au coronavirus H1N1, sous Sarkozy, 1ère taupe zunienne (Ministre de la Santé : Roselyne Bachelot, actuelle Ministre de la Culture sous Macron !) ; par le parrain de notre futur TyranDernier le grand, le très grand NostradAttali (Jacques Attali), qui prédisait qu’une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d’un altruisme, au moins intéressé… Avancer par peur… C’est leur truc, ça et l’Attila Attali, en mai 2010 nous prédisait même ; Tous pauvres dans 10 ans ! ICI ou LÀ…

Si la tentative échoua, l’idée fit son chemin dans les cerveaux totalement déjantés des psychopathes aux manettes, qui cherchaient un moyen de connexion entre la mort du capitalisme (annoncée comme inévitable) et le Nouvel Ordre Mondial oligarchique En Marche sans passer par une guerre thermonucléaire qui les obligeraient à vivre sous terre eux et leurs progénitures et dans le meilleur des cas !

De réunions de moins en moins secrètes (Bilderberg, CFR) en Forums Économiques Mondiaux (Davos, G7/8 puis 20) le projet pris forme, en 2010, sous le N.O.M. de RAPPORT LOCK STEP dans lequel est décrit le PLAN mais surtout comment le faire muter en PLANdémie au coronavirus ou COVID grâce à la 5G, aux cryptomonnaies, etc., pour un GRAND RESET ou réinitialisation ! (VIDÉO de 7 :50 en français du Plan du N.O.M. dévoilé publiquement).

Comme vous y invite Attali, l’homme qui murmure à l’oreille des Zidents, explorez la grande carte, qui ressemble à un virus à couronne en passant, de transformation de réinitialisation ; Comme quoi il n’y a pas de (BIO)-HAZARD !

Depuis 10 ans, pour qui sait voir, lire et entendre, la messe (noire) était dite ! C’est pourquoi, il convient de rappeler, comme je le fais depuis 5 ans via mon blog, ou comme sous-tendu dans ce texte, et dans la dernière analyse de Résistance71 : Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes !

Quand, pour ma part, j’ai toujours eu le sentiment que nous étions dans une expérience de Milgram grandeur nature, comme le relève Zénon à la page 9, et spécifiquement en France, depuis mai 2017, soit l’avènement de Macron (cérémonie du Louvre – décryptage d’une mise en scène par La Vie) comme seconde taupe zunienne qui a été directement pucée par Rothschild cette fois et pour éviter le fiasco de Sarko l’américain. Prouvant ainsi, au passage, que c’est la Couronne, La City de Londres, qui pilote le gouvernement Zunien, et pas l’inverse.

Et qui tire les ficelles de la marionnette Macron, mais aussi celle de Trudeau, qui a été maintenu à sa place et qui, sur demande, a : fait l’éloge de la pandémie mondiale comme une “opportunité d’un reset” pour “accélérer nos efforts pré-pandémiques afin de réimaginer des systèmes économiques qui répondent réellement aux défis mondiaux tels que l’extrême pauvreté, l’inégalité et le changement climatique”. ► (Source AUBE DIGITALE VIA Le Blog à Lupus & OD du 19/11/20) + Reconfinement : la mise en garde du psychologue Stanley Milgram ► (Source The Conversation VIA LME du 20/11/20)

Et du Prince Charles, himself : Le Big Reset (Grand Reset) du World Economic Forum arbore les couleurs du Prince Charles écologiste passionné qui a déclaré : que la pandémie de Covid-19 est une ‘fenêtre’ d’opportunité « pour réinitialiser l’économie pour un avenir plus vert » ; Dans : Dernier pape, dernière reine, dernier prince ? (Source complémentaire : Liliane Held Khawam du 23/09/20) – Le Prince Charles, successeur de la dernière reine, couronné à Davos le 22 janvier 2020… En pleine pandémie démarrée à Wuhan, les cérémonies du Nouvel An chinois ayant été annulées pour la 1ère fois de son histoire moderne !

De Trump hier, de Biden demain, peut-être, la fraude électorale ayant été la plus visible qui soit, qu’on peut raisonnablement se demander si le but n’était pas là de créer toutes les conditions pour qu’une guerre civile éclate le plus rapidement possible et la plus sanglante possible, afin, pour l’exemple, de la réprimer le plus durement possible avec tout l’arsenal technotronique mis à la disposition de l’oligarchie et prendre le contrôle de la population zunienne restante cela à la vue de tous ? (Sur la fraude américaine, lire ce commentaire de Roseau dans mon blog sur : L’implication de Scytl dans les élections américaines de 2020).

Pourtant et comme nous le disons toustes, de manières différentes, rien ne nous empêche de déjouer leur PLAN ! Absolument RIEN !

“Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes !”

Cela aura été rendu possible par toutes ces/nos lectures combinées et parfois reçues comme un cadeau, comme un trésor et j’aurais au moins appris, grâce à toutes ces lectures combinées, offertes le plus souvent, qu’il convient d’apprendre très tôt toute la beauté de la générosité. C’est pourquoi, ne possédant rien, je m’applique à donner ce que j’ai de plus cher afin d’expérimenter jour après jour la joie profonde de donner.

C’est pourquoi et pour y parvenir ; je vous laisse, ci-dessous, en complément de ce texte qui date de mars 2020, je le rappelle, quelques lectures que j’ai mises au format PDF depuis lors, rajoutant des petits bouts de moi, des tous petits suppléments d’âme en filigrane et ma seule et unique richesse, celle du cœur.

JBL1960

20 novembre 2020