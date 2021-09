Étude d’Impact Du Confinement – 3ème partie de la même source anonyme – Version PDF

Et de 3 donc du même auteur !

1 ► COVID-19 – Du mythe aux statistiques, 9 février 2021 – Version PDF N° 243 de 24 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/stats-covid.pdf ;

2 ►COVID-19 ; Des Statistiques au Scandale, 21 Mars 2021 – Version PDF N° 263 de 26 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/covid-19-des-statistiques-au-scandale-21-mars-2021-suite.pdf ;

3 ► ÉTUDE D’IMPACT DU CONFINEMENT – Version initiale intégrale et originale au format PDF N° 365 de 16 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/impactduconfinement-20210725.pdf ;

Le même auteur anonyme me confie ce nouveau document au format PDF qui étudie les conséquences des politiques de confinement sur la dynamique épidémique et la mortalité.

Sa conclusion est que les stratégies non-médicamenteuses pour lutter contre la COVID-19 (confinement, couvre-feu, masques, etc.) ont en moyenne multiplié par deux la mortalité dans les pays qui les ont mises en pratique. Dans le pire des cas, ces stratégies ont multiplié par douze la mortalité par COVID-19 (Norvège vs Italie ou même Norvège vs Suède).

Il a beaucoup hésité à diffuser ce travail par manque de relecteurs. Le contenu étant très technique et des erreurs étant toujours possibles, bien que les calculs soient suffisamment robustes pour garantir leur fiabilité : les erreurs ne seraient que formelles et facilement corrigeables.

Mais, comme il le dit lui même, il faut bien que tout cela sorte un jour. Comme de toutes manières, les détracteurs le rejetteront sans même le lire…

Ce document d’analyse tombe à point, au moment où nous apprenons, aujourd’hui même que : La Norvège lève toutes les restrictions, reprend une vie «normale» et dit que le Covid peut être dorénavant comparé à la grippe ► https://exoportail.com/la-norvege-leve-toutes-les-restrictions-reprend-une-vie-normale-et-dit-que-le-covid-peut-etre-dorenavant-compare-a-la-grippe/ dès que tous les citoyens de plus de 18 ans seront vaccinés. Pour l’heure, 87% de la population norvégienne a déjà reçu une dose.

Ce que je trouve particulièrement confondant dans ce modèle épidémiologique de juillet 2021 c’est qu’il entre en résonance avec de nombreux textes, billets d’analyse que j’ai publiés ici-même, et plus particulièrement avec celui de Zénon, Reset – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? produit en mars 2020 et que j’ai publié en exclusivité sur ce blog dans le tout premier document PDF SPÉCIAL CORONAVIRUS et qui annonçait qu’un des objectifs du PLAN qui avait été muté en PLANdémie par les psychopathes aux manettes depuis des lustres, était de faire accepter par le plus grand nombre, et comme nouvelle norme (Nouvelle Normalité/New Normal) de se débarrasser des personnes âgées (les improductifs) et des plus fragiles (les parasites) par défaut/refus de soins ou encore par injection de RIVOTRIL*, pour sauver les plus jeunes (les productifs).

*28000 doses de Rivotril injectées en mars/avril 2020 ! Et c’est Ameli qui le dit ! INFO-Source du presque Dr. T’Ché-RIEN qui confirme l’excellence de cette étude épidémiologique comme des mathématiques utilisées et qui me rappelle que depuis 1830 on sait qu’il ne faut pas confiner ! Sauf à vouloir exterminer… un max de gens !



Page 7 du PDF N° 201120 de 16 pages de Zénon : Mais il s’agit aussi d’une offensive morale, visant à nous faire accepter comme la nouvelle norme sociale de laisser mourir les plus faibles. D’une sur-sollicitation émotionnelle, alimentée par des citoyens eux-mêmes, peu conscients du mécanisme de prédation à l’œuvre, et appelant à toujours plus de contrôle public au lieu d’agir selon leur propre sens de la responsabilité personnelle.

Cette étude montre qu’en France, cela fut rendue possible par un confinement strict et sans doute le plus humiliant et dégradant au monde qui généra une surmortalité des plus âgées par défaut/abandon de soins. Tout comme en Suède (§8 P14 : la Suède a refusé l’accès aux soins à de nombreuses personnes

âgées en les excluant des populations devant avoir un accès prioritaire aux soins) sans confinement ni coercition, mais avec une population beaucoup plus soumise et policée qui n’a vue aucun problème à condamner à mort les plus vieux et les plus fragiles pour donner le même résultat, à savoir une surmortalité des personnes âgées pour “sauver” les jeunes productifs. Population qui n’a émise aucune objection pour se faire injecter : 7 115 096 personnes ont reçu une première dose de vaccin (soit 83,3 % de la population éligible au vaccin) ; 6 452 711 personnes ont reçu la deuxième dose (soit 75,5 %) ; 13 567 807 doses au total ont été administrées sur 14 786 945 doses livrées.

Une fois cette nouvelle normalité acceptée et mise en place les gouvernements pourraient, sans réelle difficultés ni rébellion, remonter le curseur aussi haut que possible. +de65ans, +de60ans, +de55ans… No limits pour une dépopulation tout en douceur et une prise de contrôle totale de la population restante terrifiée, zombifiée, muselée…

Car que constatons-nous 18 mois après ? Que ceux qui ont tout acceptés pour sauver leur VIE et/ou revivre normalement, sont POUR l’obligation vaxxinale et le paSSe-sanitaire ; POUR la suspension sans salaire de ceux qui refusent l’injection génique expérimentale, POUR être QRCodés & Injectés ce POUR se prémunir des non-vaxxinés, POUR toujours plus de contrôle et ceux-là même ne verront aucun inconvénient, à ce que l’on remonte le curseur toujours plus haut et seront POUR l’instauration d’un crédit social à la chinoise !

Sauf que, les gouvernements ont décidés, une fois que les plus âgés ont été éliminés, de cibler les jeunes de moins de 40 ans avec l’injection génique expérimentale des 12ans et plus, et maintenant des moins de 11ans. Même les femmes enceintes sont sommées de se faire injecter dès le 1er trimestre de la grossesse alors qu’elles ont été écartées des essais cliniques, tout comme les jeunes de moins de 18 ans d’ailleurs ! No limits !…

Et toute voix dissonante et critique à l’égard du pouvoir est immédiatement muselée, moquée, étouffée…

Le spectacle est le gardien de ce sommeil ► Guy Debord

Aussi, (r)ÉVEILLONS-NOUS en nombre INVINCIBLE

Sinon c’est fin de partie pour l’Humanité !

