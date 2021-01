AU FIL DE GEORGE… Recueil d’aphorismes de George Carlin en version PDF gratos à diffuser sans pitié

Au fil de George…

Page 9 : Foutez-nous la paix avec la planète ! La planète va bien, les gens sont tarés, nuance, grosse nuance… La planète va bien, elle est là depuis 4,5 milliards d’années et sera toujours là bien longtemps après que nous n’y soyons plus.

Page 6 : Vous allez tous mourir… Je déteste devoir vous le rappeler, mais désolé c’est dans votre programme.

Les gens n’ont pas de problème à être morts. Être mort est super ! Non, ce qu’ils n’aiment pas c’est le processus de mourir…

Page 18 : Sauver des espèces en voie de disparition… Encore une interférence arrogante de l’humain avec la Nature, c’est ce qui nous a mis dans la merde dès le départ. Plus de 90% des espèces qui ont habité cette planète ne sont plus là, elles ont disparu, extinction. On ne les a pas toutes tuées… Elles ont juste disparu. C’est ce que fait la Nature. Elles disparaissent de nos jours à un rythme de 25 espèces par jour. Ce qui veut dire qu’indépendamment de notre attitude sur cette planète, 25 espèces qui étaient ici aujourd’hui auront disparu demain. Laissez-les partir avec grâce ! Laissez la nature tranquille, n’avons-nous pas assez fait de conneries ? Nous sommes tellement arrogants, tout le monde veut “sauver” quelque chose maintenant. La plus grande de toutes les arrogances : Sauver la planète ! Quoi ? Vous déconnez ou quoi ? On ne sait pas encore nous occuper de nous-même et vous voudriez sauver la putain de planète ? Je suis fatigué de toutes ces conneries, vraiment fatigué !

