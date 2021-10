Analyse critique et conclusive sur le risque de longévité appliqué au COVID-19, auteur anonyme, version PDF complétée et enrichie par JBL1960

Auteur Anonyme, On ne planifie pas un cancer généralisé, 3 octobre 2021 ► Version PDF N° 141021 de 24 pages de JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/10/anonyme-on-ne-planifie-pas-un-cancer-generalise-pagination-de-jbl1960-octobre-2021.pdf

Présenté comme suit ;

Page 4 ► SOMMAIRE

Page 5 ► AVANT-PROPOS

Page 6 ► On ne planifie pas un cancer généralisé, anonyme du 3 octobre

Page 17 ► APRÈS-PROPOS

Page 19 ► ARTICLES MAJEURS COMPLÉMENTAIRES

Page 20 ► LIENS COMPLÉMENTAIRES PDF AD HOC & CONNEXES

Cliquer pour accéder à anonyme-on-ne-planifie-pas-un-cancer-generalise-pagination-de-jbl1960-octobre-2021.pdf

Quand on vit dans une dictature à tendance totalitaire qui décide de la vie et de la mort de sa population, on ne signe pas ses articles…

Du même auteur anonyme par ordre de parution du plus récent au plus ancien ;

3 ► ÉTUDE D’IMPACT DU CONFINEMENT – Version initiale intégrale et originale au format PDF N° 365 de 16 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/impactduconfinement-20210725.pdf ;

2 ► COVID-19 ; Des Statistiques au Scandale, 21 Mars 2021 – Version PDF N° 263 de 26 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/covid-19-des-statistiques-au-scandale-21-mars-2021-suite.pdf ;

1 ► COVID-19 – Du mythe aux statistiques, 9 février 2021 – Version PDF N° 243 de 24 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/stats-covid.pdf ;



C’est parce que de plus en plus nombreux nous sommes arrivés par des chemins différents à la même conclusion que l’avenir de l’Humanité, comme le salut de l’Occident, passent par les peuples occidentaux (vous, moi) et en aucun cas les gouvernements ou toutes représentations étatiques, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout aux côtés (et non pas devant, ou encore moins au-dessus) des peuples autochtones de tous les continents et cela pour instaurer l’harmonie de la Société des sociétés sur Terre.

Que je vous propose la lecture de cette toute dernière analyse critique et conclusive, du même auteur anonyme des 3 études référencées plus haut, sur le risque de la longévité appliqué à la PLANdémie au COVID-19.

Je la complète et l’enrichie, notamment en toute fin, par des liens complémentaires PDFs ad hoc et connexes, qui prolongeront la réflexion, et nous mettrons en capacité de faire foirer le PROJEEEEET de Macron et son monde, car ; Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes… Et ainsi de briser les chaines de la dissonance cognitive !

Car nous avons réuni toutes les preuves qu’il n’y avait pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper encore de tout parti politique et de son petit chef gesticulant est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour construire ou mieux co-construire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées !

Car, en vérité, les psychopathes aux manettes ont juste peur de NOUS = Solidaires – Unis – Persévérants – Réfléchis – Actifs !

Aussi, REFUSONS ENSEMBLE d’avancer plus avant dans cette impaSSe et cette dictature sanitaires (sic) à injections mortifères et PRENONS la TANGENTE !

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES !

LEVONS-NOUS & NE LES LAISSONS PLUS FAIRE !

Et puisque la vie n’est qu’un passage, sur ce passage NOUS avons décidé de semer des fleurs et des graines que vous pouvez cueillir et/ou récolter dans ces pages de mon blog ouvertes comme on ouvre son ♥ …