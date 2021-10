Columbus Day ou COVIDay en COVID-Land ?

Que commémorent encore tous les colons de papier de la Terre…

Frankistan, 11 octobre 2021, on se pose encore la question : États-Unis : qu’est-ce que le Columbus day, et pourquoi fait-il polémique ?

Une fête inscrite dans le calendrier qui ne fait pas l’unanimité. Ce 11 octobre, comme chaque deuxième lundi du mois d’octobre, les États-Unis célèbrent le «Columbus Day», en hommage à Christophe Colomb, explorateur qui avait découvert le continent.

En place depuis le 19e siècle, cette fête fédérale est largement critiquée, en raison du passé de Christophe Colomb, et les exactions commises par les colons européens envers les peuples indigènes américains. Pour beaucoup, célébrer cette figure historique est une insulte aux natifs américains.

Le mouvement n’est pas récent, mais il prend de plus en plus d’ampleur. À tel point que certains États ne reconnaissent plus Columbus Day. Plus d’une dizaine d’entre eux ont choisi ces dernières années de renommer cette journée spéciale en «Indigenous Peoples’ Day» («Le Jour des Peuples Indigènes», en français).

Une première historique

En 2021, prenant cela en compte, Joe Biden a fait le choix de proclamer les deux journées en même temps pour le 11 octobre. Car s’il a semblé important au démocrate de commémorer la «contribution inestimable et la résilience des peuples indigènes», supprimer Columbus Day purement et simplement n’est pas chose aisée. En effet, la population italienne américaine reste très attachée à cette fête, qui ne célèbre pas uniquement Christophe Colomb, mais la contribution à la nation de tous les migrants en provenance du pays européen.

Reste que la proclamation de l’Indigenous Peoples’ Day* par Joe Biden est une première historique. Jamais un président américain n’avait fait le choix de reconnaître officiellement ce jour. Par le passé, Donald Trump s’y était même violemment opposé. Selon lui, alors que de nombreuses statues de Christophe Colomb avaient été retirées des rues en 2020, des «activistes radicaux» tentaient alors de «diminuer l’héritage» de l’explorateur italien ► https://www.cnews.fr/monde/2021-10-11/etats-unis-quest-ce-que-le-columbus-day-et-pourquoi-fait-il-polemique-1136036 ► On se demande bien pourquoi cela fait encore polémique, hein ?

Alors que les Natifs Amérindiens sont confinés eux depuis 530 ans et furent les premiers cobayes des armes virologiques et biologiques…

Columbus Day à New York est un jour férié que l’on célèbre au mois d’octobre. C’est une journée pour rendre hommage à Christophe Colomb, l’homme qui a découvert l’Amérique. Le Jour de Christophe Colomb, on organise un défilé sur la Fifth Avenue à New York.

Journée Christophe Colomb mythe et réalité de la célébration morbide de l’holocauste du continent américain :

Tous les écoliers d’Amérique du Nord apprennent ce poème qui commence par ces vers devenus forcément célèbres :

“In fourteen hundred ninety-two

Colombus sailed the ocean blue,”

Poème, comptine écrit pour immortaliser auprès de la jeunesse la “découverte” du “nouveau monde” par la chrétienté occidentale au XVe siècle.

Et en même temps ;

Día de la Raza = Jour de la Race en Espagne et dans toute l’Amérique Latine ; Définition Wikipédia ; Le Jour de la Race (Día de la Raza) est le nom donné dans quelques pays hispano-américains aux fêtes du 12 octobre commémorant la découverte de terres émergées par le marin Rodrigo de Triana en 1492, après avoir navigué plus de deux mois à la demande de Christophe Colomb vers ce qui s’appellera plus tard l’Amérique. En Espagne, c’est le jour de l’hispanité qui est fêté, en relation avec la Fête nationale. En Argentine, Chili, Colombie, Équateur, Mexique, Pérou, Salvador, Uruguay et Venezuela, et notez bien qu’en 2002 Hugo Chavez et le Ministre de l’Éducation supérieure d’alors, Samuel Moncada la rebaptisent Jour de la résistance indigène.

*Jour de l’indigène ► Vu par les Natifs eux-même ► https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Indigenous+Day+

Souvenir de l’indestructible indigène

Mohawk Nation News | 11 novembre 2017 | URL de l’article original ► http://mohawknationnews.com/blog/2017/11/11/remembrance-of-indestructable-indigenous/



Traduit de l’anglais par Résistance 71 ► https://resistance71.wordpress.com/2017/11/14/jour-du-souvenir-celui-de-lindestructible-indigene-mohawk-nation-news/



La blancheur est un culte dangereux. Il veut dire la suprématie raciale auto-proclamée, le génocide, la colonisation, l’esclavage, la ségrégation, le ghettoïsme, les frontières militarisées et l’incarcération de masse. Ils essaient maintenant d’apporter toujours plus de chaos dans le monde. Les blancs ne peuvent pas indéfiniment se raccrocher à leur puissance militaire et à leur butin de guerre. Aujourd’hui [11 novembre], ils célèbrent le grand carnage qu’ils ont fabriqué en 1914, tandis que nous continuons à vivre parmi les morts-vivant en décomposition.

Ils cachent le plaisir qu’ils éprouvent à la vue de la souffrance des gens, de la douleur et du sang. C’est pour cela qu’ils créent et invoquent les horribles camps de prisonniers de guerre dans lesquels la plupart d’entre nous vivent. Ils ont besoin d’êtres vivants à torturer.

Nous avons perdu des millions tombés entre leurs mains, des gens qui n’ont jamais fait de mal à leurs enfants, leurs bébés ou quiconque d’autres. L’empire s’effondre. Les prédateurs s’échappent des filets de la justice accompagnés de leurs chiens loyaux alors qu’ils arrivent à la fin de leur héritage psychopathe.

Tout ce qu’ils possèdent est fondé sur notre sang qui a abondamment coulé. Ils refusent de nettoyer leur crasse.

Notre terre est-elle toujours un bon endroit pour vivre ? Toute vie naturelle sur l’île de la Grande Tortue ressent la douleur et le mal qu’ils infligent.

Leur idée d’ordre racial est fondé sur le contrôle des “barbares” qui sont à exterminer, terroriser, emprisonner, ostraciser et formater de force.

La blancheur est l’auto-appropriation de la terre pour l’éternité. Fondée sur la création d’animosités nationales, de guerres étrangères et de construction d’empire. Tout ceci est promu et encouragé par les médias et assisté par la bureaucratie et la technologie.

La morale publique et privée est quasi-inexistante. La “guerre contre le terrorisme” n’est qu’une licence, une autorisation pour torturer et exécuter. La société occidentale repose sur la violence, les guerres non déclarées et les nouvelles batailles à venir.

Pour avancer ils ont besoin de toujours plus tuer. Notre existence leur rappelle quelque chose dont ils ne veulent pas se souvenir.

Ils nous ont tabassé, mais ne peuvent pas nous tuer. Nous sommes indestructibles. Ils ont besoin de victimes. Ils vivent pour la guerre et non pas pour la paix. Ce sont des pleutres et des couards.



La société entrepreneuriale (coloniale) occidentale est bâtie sur une hiérarchie raciale, une force criminelle qui donne du pouvoir et de la puissance à des démagogues volages et inconsistants. La blancheur est la catastrophe qui arrive.

Le jour de l’armistice et du souvenir est une occasion pour eux de célébrer la guerre.

Mohawk Nation News, 3 octobre 2021 ► PANDÉMIE D’AMNÉSIE POLITIQUE À MONTRÉAL ET AU CANADA (extraits choisis) ;



En politique, les dirigeants sont censés montrer l’exemple. La promenade de Trudeau sur la plage lors de la première « Journée de vérité et réconciliation » autochtone fait la promotion des horreurs de 150 ans de génocide. On sent que Trudeau nous a fait un doigt d’honneur et que le génocide va continuer. Son remède est que nous nous réconciliions avec les meurtriers, devenions citoyens canadiens pour achever le génocide de nous-mêmes et de notre culture. Rester onkwehonweh (habitants de l’île de la Grande Tortue) de notre patrie est notre protection.

Il semble que sur tianni tiotiakon, [Montréal] qui est reconnu comme terre mohawk kanienkehaka, il y ait une épidémie de « syndrome de la tourette » parmi les politiciens et les candidats qui se présentent à l’actuelle élection municipale de Montréal. Ils émettent des sons incontrôlés dont ils ne réalisent pas qu’ils sont offensants pour nous. Une victime d’un traumatisme crânien « axonal diffus » a déclaré que « l’amnésie » est la maladie qui connaît la croissance la plus rapide dans le pays. « Personne ne se souvient de rien de rien », à moins que cela ne leur obtienne un vote. […]



Les politiciens au pouvoir, les corporatistes et les médias grand public souffrent du plus haut niveau d’amnésie.

D’un autre côté, les citoyens veulent se souvenir de l’horreur du génocide que l’État a mené sur nous. Ils savent que le Canada est bâti sur le génocide et le meurtre et que tout ce qui est basé sur un mensonge sera toujours un mensonge. Le 29 septembre, ils portaient des chemises, des pantalons, des chaussettes, des chaussures et des chapeaux orange, portaient des pancartes et marchaient pour dire qu’ils n’oublieront pas. Le premier ministre Trudeau tout habillé s’est promené sur la plage, avec sa famille, pour célébrer les horreurs du génocide des Pensionnats. Pour continuer, il devrait travailler sur un vaccin contre la maladie connue sous le nom d’« amnésie du camp de la mort des Pensionnats pour Indiens ». Les dirigeants veulent probablement que tout le monde soit testé pour s’assurer qu’ils ont l’amnésie de ce crime de génocide qu’ils ont plaidé coupable d’avoir commis.

Nous, onkwehonweh, allons préciser les vraies vérités auxquelles les gens seront confrontés.

Le développement de Mont-Royal est situé sur des terres mohawks non cédées. Le Men’s Fire des Six Nations a demandé à être consulté. Le Bureau de Consultation Publique veut que notre mémoire soit affichée sur leur site le 4 Novembre 2021. Le 10 Novembre , nous ferons une déclaration sur Zoom, qui sera enregistré et disponible au public le 11 Novembre.

Des signaux de fumée s’élèveront à nouveau de notre perchoir au sommet du kanienkehaka kanontowano maintenant appelé mont Royal.

URL de l’article source en anglais ► https://mohawknationnews.com/blog/2021/10/03/pandemic-of-political-amnesia-in-montreal-canada-audio/

Le destin chuchote au guerrier « Tu ne peux pas résister à la tempête » et le guerrier lui murmure en retour : « JE suis la tempête »…

Source de l’image Mohawk Nation News

Une autre commémoration arrive bientôt, pire que le Columbus Day ou que le Jour de la Race, car tout l’empire anglo-américano-christo-sioniste failli, s’apprête à célébrer Thanksgiving…

LEVONS-NOUS et retirons-leur notre consentement afin que plus jamais un peuple, une nation ne puissent rendre grâce à un Dieu de leur avoir donné la force et le courage d’avoir tué l’indigène/aborigène pour sauver l’homme blanc…

LEVONS-NOUS en nombre invincible car il devrait être clair pour tout le monde maintenant ; Colonisés / Indigènes / Aborigènes et Non Indigènes que les zélites mondiales ne nous veulent pas GUÉRIS d’une PLANdémie PLANétaire PLANifiée au coronavirus ou virus à couronne fabriqué ; Mais juste QRCodés & Injectés jusqu’aux derniers !

À TOUSTES ► On ne règlera pas les problèmes avec ceux qui les ont créés !

