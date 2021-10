De l’antagonisme à la complémentarité : Nietzsche et la tradition anarchiste dans une version PDF originale de JBL1960

“La philosophie de Nietzsche tourne certainement autour du problème de la révolte. Exactement, elle commence par être une révolte… La révolte avec lui part du ‘Dieu est mort’, qu’elle considère comme un acquis… Contrairement à ce que pensent certains de ses critiques chrétiens, Nietzsche n’a pas formé le projet de tuer dieu. Il l’a trouvé mort dans l’âme de son temps. Il a compris, le premier, l’immensité de cet évènement et a décidé que cette révolte de l’Homme ne pouvait mener à une renaissance si elle n’était pas dirigée… Nietzsche n’a donc pas formulé une philosophie de la révolte, mais édifié une philosophie sur la révolte. […] Nous n’aurons jamais fini de réparer l’injustice qui lui a été faite. On connaît sans doute des philosophies qui ont été traduites et trahies dans l’histoire ; mais jusqu’à Nietzsche et au national-socialisme, il était sans exemple qu’une pensée entière éclairée par la noblesse et les déchirements d’une âme exceptionnelle ait été illustrée aux yeux du monde par une parade de mensonges et par l’affreux entassement des cadavres concentrationnaires…”

Albert Camus, 1952, “L’homme révolté” ► Analyse et Réflexions sur la Philosophie de Nietzsche : « Nietzsche et le nihilisme » par Albert Camus, 1951 dans « La révolte métaphysique », « L’homme révolté » en version PDF (14 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/analyses-et-reflexions-sur-la-philosophie-de-nietzsche-par-albert-camus-1951.pdf

C’est pourquoi, une dernière fois, j’ai tenté de « féconder le passé en engendrant l’avenir pour donner un sens au présent » pour paraphraser Nietzsche avec ce tout dernier PDF N° 181021 de 49 pages qui est plus la vision de Nietzsche sous le prisme de différents auteurs (Max Leroy, Gustav Landauer, Emma Goldman, Guy A. Aldred, Renzo Novatore, Hakin Bey) que de Nietzsche lui-même, capable de fulgurances comme de déliquescences surtout envers nous, les femmes, raison pour laquelle j’ai choisie cette illustration / citation de Nietzsche la plus féminine qui soit, non par vengeance, mais comme preuve qu’il est temps de nous transcender par-delà le bien et le mal pour remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés ► la société organique ► LA VIE…



Car, comme nous le constatons, jour après jour et partout, la soumission ► C’EST LA MORT… Aussi, et puisque la révolution violente a historiquement montré ses limites. Il conviendra mieux de remplacer les institutions par les associations libres confédérées et créer la base de la société des sociétés, sans haine, ni armes, ni violence ► HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS pour une Société des sociétés façonné PAR & POUR NOUS ► LA VIE !



De l’antagonisme à la complémentarité ; Nietzsche et la tradition anarchiste

Traduction & Compilation Résistance71 – Création originale au format PDF N° 181021 de 49 pages par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/10/de-lantagonisme-a-la-complementarite-nietzsche-et-la-tradition-anarchiste-compilation-r71-pagination-jbl1960-octobre-2021.pdf

Cliquer pour accéder à de-lantagonisme-a-la-complementarite-nietzsche-et-la-tradition-anarchiste-compilation-r71-pagination-jbl1960-octobre-2021.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & L’INTÉGRALE DES TEXTES MAJEURES de NIETZSCHE EN PDF

J’ai conçu ce PDF pour vous permettre de le lire, mais aussi de l’imprimer par centres d’intérêt, il est composé comme suit ;

Page 4 ► 1ère PARTIE ► Présentation R71 ;

Page 8 ► 2ème PARTIE ► La relevance de l’œuvre de Nietzsche avec une pensée philosophique et politique anarchiste – Max Leroy – Extrait du livre “Dionysos au drapeau noir, Nietzsche et les anarchistes” – Éditions Atelier de Création Libertaire, 2014 (p.29 et suivantes) ;



Page 14 ► 3ème PARTIE ► Emma Goldman & Nietzsche ;

Page 24 ► 4ème PARTIE ► Gustav Landauer, la révolte des consciences (1870-1919) ;

Page 30 ► 5ème PARTIE ► Nietzsche par Guy A. Aldred – Extrait du livre “I am not a man, I am dynamite, Friedrich Nietzsche and the anarchist tradition”, 2004 ;



Page 33 ► 6ème PARTIE ► “Détruisons en riant” de Renzo Novatore et véritable découverte pour beaucoup qui nous permet de comprendre que nous devons individuellement et collectivement cesser de penser que l’État et les institutions sont là et existent “pour notre bien”. Ce sont des entités oppressives, répressives n’alimentant que les rouages du pouvoir coercitif qui seul est le moteur étatique. Tout peuple sous contrôle étatique est forcé de suivre un “contrat social” imposé et qu’il n’a en aucun cas choisi. Tout peuple sous contrôle étatique est en état de légitime défense permanente. La crise fabriquée de toute pièce de la “pandémie COVID” est là pour nous le prouver une fois de plus si besoin en était encore ► Résistance 71 ;

Page 40 ► 7ème PARTIE ► « créer une humanité s’auto-dépassant » avec « Nietzsche le fou » par Hakim Bey ;

Page 46 ► 8ème PARTIE ► Très belle conclusion du livre de Max Leroy “Dionysos au drapeau noir, Nietzsche et les anarchistes” (Résistance 71 ) ;

J’ai voulu chaque partie autonome afin que vous puissiez les lire, les télécharger, les imprimer, les diffuser et les partager gratuitement, comme tous les PDFs que je propose sur ce blog. Car j’estime pour ma part, et en cela, nous sommes en parfait accord avec R71 qui de plus avancent quant à eux : qu’il n’y a pas plus de «droits d’auteurs» et de «propriété intellectuelle» que de beurre en branche ! Que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS librement et surtout gratuitement.

Je n’ai jamais cru, ni même prétendu, qu’une seule lecture, qu’un seul livre puissent changer le monde. Mais des lectures combinées, une fois intégrées et conscientisées, changeront notre regard, notre perception des choses, et in fine, nous permettront de nous changer nous-mêmes afin d’être en capacité, tous ensemble, de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité par transmutation de toutes les valeurs…

Et comme aurait pu le dire Nietzsche dans notre réalité d’aujourd’hui : Nous savons depuis un moment ce que veut l’oligarchie pour nous et le monde, toute la dystopie technotronique ambiante en est le signe avant-coureur : Ils veulent un Gattaca planétaire, une énorme Smart-city interconnectée, goulag/ghetto d’écrasement de l’humanité pendant que les parasites du haut s’enfermeront dans des « zones vertes transhumanistes à fontaines de jouvence ». Donc, on ne peut pas se « laisser guider par le chaos » qui ne sera pas libérateur bien au contraire, laissé aux mains des ordures habituelles.

La seule solution est la mise à bas du système et la mise de l’humanité sur la route/chemin de l’émancipation, l’organisation se fera alors en toute logique naturelle. La priorité est la révolution sociale, le grand chambardement du passage de la malfaisance régnante par-dessus bord et des peuples reprenant les commandes des bateaux ivres… La suite coulera essentiellement de source.

Si une seule lecture peut provoquer un petit déclic, faire jaillir une étincelle, votre propre lumière intérieure, quel qu’en soit l’auteur, prenez en soin, nourrissez-là afin qu’elle soit capable un jour et en les mutualisant d’embraser tout l’empire et même tous les empires que nous savons grâce à toutes ces lectures totalement faillis !

ICI & IMMÉDIATEMENT comme Renzo Novatore à la page 36 / 6ème PARTIE du PDF nous appelle à “Détruire en riant” dans cet ICI et ce MAINTENANT : Tandis que les révolutionnaires parient sur le destin, Novatore conjugue sa révolte au présent ; “Vous attendez la révolution ? La mienne a commencé il y a longtemps !” […] Le progrès est le masque de la servitude quand celle-ci se croit libre…

D’OÙ NOUS SOMMES !

JBL1960