DIX-VAGUES-SAINTS PLUS TARD…

LES NON-VAXINÉS ÉTAIENT TOUJOURS VIVANTS…

VOTRE GOUVERNEMENT DI-VAGUE EN ZIG & EN ZAG

ALORS VOUS METTEZ UN PULL ou VOUS ÔTEZ LE VOILE DEVANT VOS YEUX ?

Vous vous mettez à genoux pour prier les VAGUESAINTS ou vous vous mettez debout pour stopper TOUTES les mascarades en cours ?

UNISSONS-NOUS & TRANSFORMONS-NOUS en petite aiguille qui fera EXPLOSER toutes les VÉRITÉS qui libèreront TOUS les PEUPLES !

REFUSONS LA NOUVELLE NORMALITÉ / NEW NORMAL qu’on essaye de nous imposer depuis 2 ans à la schlague !

Nous n’avons plus de temps, l’heure est à l’UNION non à la DIVISION ► La guerre nous a été déclarée, à NOUS les peuples !

21/11/21 : R71 ► Entretien traduit et résumé entre James Corbett et Robert F. Kennedy Jr : COVID19, Big Pharma et la guerre globale contre les peuples et la santé publique + vidéo en anglais de 63 minutes ;

Traduction R71 des points clefs de l’entretien de 63 minutes entre Corbett et Kennedy (19/11/21)

Complétée & Enrichie par Jo Busta Lally

Nous résumerons ici l’entretien au fil de ses points importants dans l’ordre chronologique du déroulement de la discussion. À noter que James Corbett pose peu de questions, mais elles sont précises, et qu’il laisse RFK Jr parler sans jamais l’interrompre.

Il est précisé au cours de l’entretien que le livre de RFK se fonde sur 2200 références scientifiques et gouvernementales, toutes listés en appendix/annexe, faisant de cet ouvrage une source analytique majeure. Le livre sera t’il traduit en français et une maison d’édition aura t’elle le courage de le publier ? Rien n’est moins sûr. En moins d’une semaine de parution, le livre est déjà classé #2 des ventes aux États-Unis, ce qui confirme le gigantesque mouvement de réveil des populations dans le sillage d’initiative telle celle du “I will not comply !” / Je ne me conformerai pas, qui s’étend à travers le pays.

La Food and Drug Administration ou FDA , l’Agence Fédérale américaine régulatrice des licences pour nourriture et médicaments (NdT : “drug” en anglais dans ce contexte veut dire “médicament” et non pas “drogue”, les américains utilisent souvent le terme “narcotic” quand ils se réfèrent aux drogues) reçoit 45% de son budget annuel de l’industrie pharmaceutique !

, l’Agence Fédérale américaine régulatrice des licences pour nourriture et médicaments (NdT : “drug” en anglais dans ce contexte veut dire “médicament” et non pas “drogue”, les américains utilisent souvent le terme “narcotic” quand ils se réfèrent aux drogues) reçoit 45% de son budget annuel de l’industrie pharmaceutique ! Le National Institute of Health (NIH) dont Anthony Fauci est le patron depuis plus de 40 ans, détient de nombreuses patentes pharmaceutiques

dont Anthony Fauci est le patron depuis plus de 40 ans, détient de nombreuses patentes pharmaceutiques Le Center for Disease Control (CDC, Agence Fédérale de Contrôle des Maladies) dépense environ 40% de son budget annuel soient 3,9 milliards de dollars dans la distribution de vaccins, ce qui fait de cette agence fédérale américaine la plus grosse entreprise de vaccins au monde

dépense environ 40% de son budget annuel soient 3,9 milliards de dollars dans la distribution de vaccins, ce qui fait de cette agence fédérale américaine la plus grosse entreprise de vaccins au monde Les personnels qui travaillent pour ces agences reçoivent des primes annuelles dont la valeur dépend de la qualité de leur promotion des vaccins

Le NIH possède 50% de la patente du vaccin ARNm anti-COVID de Moderna

Ces agences ne sont plus des agences régulatrices, mais des agences, des postes avancés, de Big Pharma

Quand Fauci est arrivé en fonction il y a 40 ans, 6% des Américains étaient atteints de maladies chroniques ( NdT : maladies non contagieuses de longue durée, telles que les allergies, diabète, arthrose inflammatoire, cancer, altzheimer, scléroses, syndromes variés, pour lesquelles il n’y a ni vaccins, ni médicaments…), i ls sont 54% aujourd’hui… Tout cela n’est pas le fruit du hasard, la génétique n’est pas impliquée dans ces maladies ni la contagion, il faut un facteur environnemental toxique

des Américains étaient atteints de maladies chroniques ( maladies non contagieuses de longue durée, telles que les allergies, diabète, arthrose inflammatoire, cancer, altzheimer, scléroses, syndromes variés, pour lesquelles il n’y a ni vaccins, ni médicaments…), i Tout cela n’est pas le fruit du hasard, la génétique n’est pas impliquée dans ces maladies ni la contagion, il faut un facteur environnemental toxique Sous Fauci, les États-Unis sont tombés au 79ème rang mondial concernant la Santé publique

Les États-Unis consomment trois fois plus de médicaments que le reste des pays occidentaux et les Américains sont les plus malades de tous devant aussi couvrir des coûts de soins toujours plus chers

68% du salaire personnel de Fauci proviennent de la recherche sur les armes biologiques. De fait, le développement de vaccins fait partie intégrante du développement d’armes biologiques. La recherche sur les vaccins cautionne la recherche sur les armes biologiques et la manipulation virale et bactériologique en laboratoire. De fait, la recherche sur les “vaccins” masque la recherche principale sur l’armement biologique en en contournant les interdictions par les agences internationales

De fait, le développement de vaccins fait partie intégrante du développement d’armes biologiques. La recherche sur les vaccins cautionne la recherche sur les armes biologiques et la manipulation virale et bactériologique en laboratoire. De fait, la recherche sur les “vaccins” masque la recherche principale sur l’armement biologique en en contournant les interdictions par les agences internationales Fauci a été l’intermédiaire entre la CIA et les laboratoires chinois comme celui de Wuhan afin de développer des armes biologiques sous couvert de “recherche vaccinale” . L’argent de la CIA pour le financement de la recherche de Wuhan sur le virus SRAS-CoV-2 est passé par les mains de Fauci et de ses agences du NIH et NIAID

. L’argent de la CIA pour le financement de la recherche de Wuhan sur le virus SRAS-CoV-2 est passé par les mains de Fauci et de ses agences du NIH et NIAID L’agence de programmes de recherche avancée de la défense (la DARPA de Pentagone) a fourni 40 millions de dollars pour la recherche

Le virus à couronne SRAS-CoV-2 donnant la COVID19 est réel , mais est un virus mineur, c’est la réponse à ce virus qui a été fabriquée, planifiée, militarisée et produite pour faire engranger des milliards de dollars et instaurer un régime de contrôle totalitaire planétaire

, mais est un virus mineur, Les agences de Fauci ont participé à l’élimination de l’information, sa mise sous le boisseau, sur les médicaments efficaces et bon marché pour vaincre la maladie et pour ne faire que la promotion de la “seule solution” valide : celle des vaccins

Fauci a rempli sa mission de fermer toute discussion et débat scientifique sur le sujet

Dans le passé, les agences de Fauci (essentiellement la NIAID) ont utilisé des enfants défavorisés, placés en familles d’accueil (pour la plupart de groupes ethniques afro-américain et hispanique), pour des tests sur les médicaments contre le SIDA. Des enfants furent pharmaceutiquement/chimiquement torturés à mort et au moins 85 enfants ( NdT : dont les corps furent retrouvés) sont morts durant ces expériences

( dont les corps furent retrouvés) Les agences de Fauci ont aussi mené des expériences en Afrique, qui ont vu périr bon nombre de femmes enceintes

L’Event 201 de 2019 (NdT : simulation planétaire de la “réponse” à une pandémie mondiale) ne fut rien d’autre qu’un protocole de répétition générale sur le “ comment utiliser une pandémie pour mettre en place une emprise et un contrôle totalitaires sur le monde”

La mise en place des confinements a eu bien plus d’effets désastreux que la maladie elle-même, spécifiquement pour les catégories de personnes défavorisées

Nous sommes dans une période sans précédent dans l’histoire, une période de totalitarisme à haute capacité scientifique et technologique

Nous sommes aujourd’hui dans une situation qui voit la CIA et le Pentagone être de mèche avec leurs contre-parties chinoises afin de mettre en place un état totalitaire planétaire

Toute une série de courriels ont exposé le fait que Fauci était parfaitement au courant du travail entrepris à Wuhan sur le “gain de fonction” du virus..

Nous sommes aujourd’hui tous dans le même bateau, celui de combattre les force de l’Armageddon

NOUS SOMMES TOUS ARRIVÉS À LA MÊME CONCLUSION de la Mise en place d’une unique ligne de fracture planétaire pour la division sur fond de pandémie fabriquée COVID-19 et de « vaccination »

Résistance 71 – 5 mai 2020 : Aujourd’hui, et pour la première fois dans le monde moderne, nous voyons émerger sous nos yeux et grâce à une nouvelle idéologie de la peur, le covidisme, la création d’une ligne de fracture qui, si nous laissons le processus se dérouler, va devenir une ligne de fracture planétaire si pas « universelle », au-delà des guéguerres habituelles induites et factices entre races, religions et classes sociales : la ligne de fracture planétaire qui est en train d’être fabriquée par l’oligarchie entre d’un côté les « vaccinés » contre la COVID-19 (elle même une « pandémie » fabriqué de toute pièce) et de l’autre les « non-vaccinés »… Le but est de dresser les uns contre les autres, à l’échelle planétaire, les bons « vaccinés » contre les méchants et dangereux « non-vaccinés »... Ceci est le projet en marche, comme tout projet, il est soumis à des aléas, l’un de ceux-ci et non des moindres est la capacité des peuples à la lutte, à la résistance, à la résilience contre l’adversité, ici issue d’un non-sens total. Un projet peut avoir du succès ou échouer et il ne tient qu’à nous en fait de faire échouer celui-là (comme les autres du reste…) en simplement articulant individuellement et collectivement un retentissant NON ! À cette vaste supercherie de vouloir vacciner la planète entière contre un virus dont le taux de mortalité chez les gens infectés est, selon l’OMS (financée par l’eugéniste criminel Bill Gates ne l’oublions pas et dont les chiffres furent en première lieu falsifiés à dessein pour générer la peur nécessaire…), de 0,03%, ce qui veut dire que 99,97% des malades guérissent de la maladie et que les fatalités de la maladie ont impliqué essentiellement des personnes de plus de 80 ans et déjà affectées de multiples facteurs pathologiques…

Le problème est le suivant : au plus de gens se laissent fallacieusement convaincre de se faire piquouzer (cessons aussi d’appeler ce cocktail ARNm mortifère « vaccin », ça n’en est pas un, c’est une thérapie génique) et plus la division va grandir et le déséquilibre se créer entre les deux camps que l’oligarchie veut monter l’un contre l’autre.

Nous vivons aujourd’hui des moments cruciaux pour l’humanité. Tout le monde est concerné. Et le but est de mener ce que les oligarques considèrent « le troupeau » à l’abattoir du Nouvel Ordre Mondial et écraser toute résistance. Pour ce faire, une fois de plus, ils utilisent la « peur », non plus du boche casque à pointe, du communiste couteau entre les dents ou du barbu islamiste planqué sous nos lits, mais d’une menace invisible, sournoise et mortelle, celle d’un virus (préalablement fabriqué en laboratoire) se répandant partout, faisant « des millions de morts », grâce à des chiffres bidouillés, pour lequel il n’y a pas de médicaments (à la trappe hydroxychloroquine, azithromicine et autre ivermectine) et dont seul un vaccin OGM, fabriqué en moins d’un an et mis sur le marché à titre expérimental en ayant court-circuité les mesures requise de tests et de sécurité, par quelques entreprises pharmaceutiques au passé plus que douteux (Pfizer and co…), serait la balle d’argent venant à bout de Bébert Corona, nouveau croquemitaine loup-garou de l’escroquerie systémique dominante.

Devant cette nouvelle imposture étatico-capitaliste, allons-nous les laisser faire ? Allons-nous nous laisser mener à l’abattoir et contrôler nos vies puis nos morts ? Et surtout allons-nous nous laisser enfermer une fois de plus dans une dichotomie fabriquée servant une fois de plus le sempiternel agenda du toujours diviser pour mieux régner ?

Réfléchissez bien avant de vous faire piquer avec cette merde transgénique, parce qu’une fois injectée, c’est fini, vous ne pourrez plus retirer le produit injecté de votre corps.

Nous avons encore et toujours le pouvoir de dire NON ! Cessons d’obéir, arrêtons de volontairement servir le système et la clique de psychos qui le dirige.

Contre tous les mensonges et impostures d’un système à la dérive totale dans son désir de contrôle et de puissance, l’heure est venue de nous unir et de foutre toute cette ineptie meurtrière par dessus-bord.

Oligarques, rendez-vous vous êtes cernés !…

POUR REMONTER AUX ORIGINES DE LA PLANdémie PLANétaire PLANifiée à l’instant / moment / Temps 0 / TEP ZEPI / ZEP TEPI !

Lorsque le PLAN avait déjà été muté en PLANdémie à la variole par les mêmes qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité aujourd’hui et qui ont confinés les Natifs de l’île de la Grande Tortue / premiers cobayes des armes virologiques et biologiques, dès 1492 au N.O.M. du Fric, du Flouze et de la Sainte-Ozeille pour les siècles et les siècles… Si nous les laissons faire aujourd’hui encore !

Ensemble, afin de ne pas reproduire les mêmes FATALERROR / erreurs fatales du passé qui nous ont conduites exactement où nous sommes ; Remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires par notre complémentarité unificatrice !

Déclaration de Robert Mc Namara, à la presse française en 1996 : On doit prendre des mesures draconiennes pour la réduction démographique contre la volonté de certaines populations. Réduire le taux de natalité s’est avéré quasiment impossible. On doit dès lors augmenter le taux de mortalité. Comment ? Par des moyens naturels : la famine et la maladie. [NdJBL : y compris par pandémie au coronavirus ou CoV19, et jusqu’au vaccin…]

RETOUR AU RÉEL ! LEVONS-NOUS sinon ILS ne s’arrêteront JAMAIS…

22/11/21 ► Le Pr Perronne sur CNews : « En Grande-Bretagne les vaccinés meurent 4 fois plus que les non-vaccinés »

L'archevêque Carlo Maria Vigano appelle à une alliance anti-mondialiste internationale : Dans une vidéo envoyée à plusieurs médias, Mgr Carlo Maria Viganò appelle les croyants à s'unir dans une alliance anti-mondialiste pour libérer l'humanité du régime totalitaire. Un message fort est envoyé aux croyants du monde entier, afin de lutter et vaincre les élites maléfiques, ces conspirateurs qui souhaitent réduire en esclavage des hommes et des femmes libres. « Face à ce coup d'État mondial, il est nécessaire de former une alliance anti-mondialiste internationale qui rassemble tous ceux qui veulent s'opposer à la dictature. »

POURQUOI ÇA URGE !

Viktor Orban (Hongrie) : « Le vaccin ou la mort » pour les antivax. La seule chose qui nous protège du virus est la vaccination. Et nous constatons aujourd'hui également, du moins les experts sont unanimes, que quatre à six mois après la deuxième vaccination, le pouvoir protecteur du vaccin s'affaiblit. Par conséquent, une troisième vaccination est justifiée », a-t-il déclaré. Eh bien, si le vaccin ne fonctionne que pendant quatre mois, cela signifie que vous devrez vous faire vacciner trois fois par an.

22/11/21 ► Covid-19 : l'Autriche se confine, la colère gronde en Europe. Depuis minuit, lundi, l'Autriche est officiellement confinée, une mesure radicale qui a réveillé la colère dans le pays alpin, tout comme en Belgique ou aux Pays-Bas où le retour des restrictions anti-Covid 19 a provoqué des heurts. Vienne, de nouveau ville morte. Commerces, restaurants, marchés de Noël, concerts ou coiffeurs baissent le rideau : à l'exception des écoles, la capitale et le reste du territoire se réveillent lundi dans le silence.

Depuis la mise à disposition des vaccins au plus grand nombre, aucun pays de l’Union européenne n’avait osé franchir le pas… de l’Oie !

Soyez comme l’eau, camarades ! Soyez comme l’eau, joyeuse, libre et indépendante, qui dévale les pentes sans se retourner, contournant et ignorant les cailloux, les pierres et les rochers qui ont pour destin de rester sur place !

En attendant de se retrouver TOUSTES dehors à l’air libre sans haine ni violence ► NOUS on sème…

