Dr. Ashraf Ezzat : Traductions Bibliques et Falsifications Historiques, Nouvelle version PDF de Jo Busta Lally, Novembre 2021

L’Égypte antique n’a jamais connu ni Pharaons ni Israélites

Dr. Ashraf Ezzat ► https://ashraf62.wordpress.com/ancient-egypt-knew-no-pharaohs/

Dr. Ashraf Ezzat en français sur ce blog

Nouvelle version PDF N° 211121 qui passe de 68 à 84 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/dr-ashraf-ezzat-traductions-bibliques-et-falsifications-historiques-maj-novembre-2021-jo-busta-lally.pdf

Cliquer pour accéder à dr-ashraf-ezzat-traductions-bibliques-et-falsifications-historiques-maj-novembre-2021-jo-busta-lally.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

NOUVELLE PRÉSENTATION ;

P. 3 ► SOMMAIRE

P. 4 ► Les raisons de ce PDF pour et par JBL1960, hier… (2016)

P. 5 ► Les raisons de cette MàJ par JBL1960 aujourd’hui, Novembre 2021

P. 6 ► Tradition orale vs Tradition écrite… Vérité vs Mensonge, Présentation R71

P. 8 ► L’Égypte antique n’a jamais connu de Pharaons

P. 14 ► Les racines juives de la culture takfirie

P. 20 ► Le Messie arabe

P. 27 ► La résolution de l’UNESCO sur Jérusalem : la vérité cachée

P. 32 ► Pourquoi ne trouve-t-on aucune mention des pyramides d’Égypte dans la Bible ?

P. 35 ► Jérusalem rien de saint à propos de la ville sainte

P. 42 ► La fuite de la Sainte-Famille en Égypte est-elle un mythe ?

P. 46 ► L’esclavage n’était pas une pratique fréquente en Égypte

P. 50 ► L’histoire biblique de Joseph coule comme le Titanic

P. 56 ► L’histoire de Joseph est un ancien conte populaire arabe

P. 59 ► Dans quelle langue Dieu a-t-il écrit les 10 commandements ?

P. 61 ► Pourquoi les égyptiens ne se convertirent pas en masse après les 10 plaies bibliques ?

P. 64 ► La conversion à l’Islam de Muhamad Ali était-elle fondée ?

P. 68 ► NON ! M. Trump, Jérusalem n’est pas la capitale de l’Israël biblique

P. 72 ► Pourquoi Dieu n’a-t-il pas fait naitre son fils à Rome ?

P. 76 ► Le texte original de l’histoire de l’Exode est écrit en hébreu et il raconte une tout autre histoire

P. 80 ► CONCLUSION

P. 82 ► Vidéos complémentaires à voir

P. 83 ► Liens complémentaires PDF

À LA LUMIÈRE D’UN NOUVEAU JOUR

Ce document PDF est le tout premier que j’aie réalisé en décembre 2016 et offert, pour les remercier de toutes leurs traductions, à Résistance71 et tout premier d’une très longue liste tant ce format s’est révélé un formidable et redoutable outil de diffusion et de partage que nous vous proposons en lecture, téléchargement, impression libres et gratuits, tant nous considérons, chacun dans notre style, sans se connaitre, que l’information doit être accessible à tous gratuitement. Dans une même démarche, nous pensons que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’Éveil de nos consciences DOIT être accessible à toutes et tous, gratuitement !

Et c’est pour en avoir discuté avec d’autres lanceurs d’alerte, que nous considérons qu’il n’est plus temps d’alerter, mais bien, chacun dans son domaine d’expertises, D’EXPOSER LES PREUVES et ainsi DIRE LES VÉRITÉS et FAIRE TOMBER TOUTES LES MASCARADES en cours.

Car c’est précisément grâce aux travaux de recherches et écrits du Dr. Ashraf Ezzat que nous pouvons affirmer et documenter qu’il n’y a pas plus de Nouveau peuple élu d’un Nouveau-Monde, que Jérusalem n’est la capitale de l’Israël Biblique. Ezzat qui ne dit jamais que l’histoire de la bible est une invention cependant que sur le terrain archéologique, tout tend à inverser le récit biblique et à prouver, pour le moins que la location géographique de cette histoire n’est pas la bonne. Et qu’il ne faut pas chercher en Égypte ou en Palestine des traces de l’Exode ou du Palais de Salomon mais dans le Sud de l’Arabie Saoudite et au Yémen.

Avec ces preuves supplémentaires en mains : NOUS sommes en capacité de dire et d’exposer au grand jour les mensonges, les méfaits et les crimes des Entreprises, Gouvernements, États et toutes autres entités privées. Nous pouvons aller aussi loin que possible dans la recherche de la vérité sur de nombreux sujets, comme celui, phare de mon blog du génocide des Natifs et Peuples premiers depuis 1492 sur l’île de la Grande Tortue plus spécialement, mais plus largement sur tous les continents et selon la même Doctrine chrétienne de la Découverte, qu’Ezzat démontre comme une falsification biblique.

Qui trouve son pendant, en France ;

Et les uns et les autres, nous avons donné, pour le moins, toutes les preuves de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination, que vous pouvez retrouver dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS.

Aussi, pour faire exploser les vérités archéologiques, historiques, scientifiques, sociobiologiques, anthropologiques et politiques ; Devenons nous-mêmes ces petits détonateurs pour exploser tous les mythos, les dogmes, les doctrines, la vérité officielle écrite par les vainqueurs, en créant une chaine de diffusion de ces pépites de vérité qui surgissent tant bien que mal du fatras idéologique qu’est devenu la société du spectacle entretenue par les peuples eux-mêmes en acceptant par démission de leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie désormais aux abois, et qui nous le voyons bien, perd totalement les pédales !

Pourtant, je le redis, je n’ai jamais cru, ni même prétendu, qu’une seule lecture, qu’un seul livre puissent changer le monde. Mais des lectures combinées, une fois intégrées et conscientisées, changeront notre regard, notre perception des choses, et in fine, nous permettront de nous changer nous-mêmes afin d’être en capacité, tous ensemble, de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité par transmutation de toutes les valeurs…

Le Dr. A. Ezzat nous offre des clés pour ouvrir en grand les portes de la perception et pour nous permettre, d’enfin oser faire ce saut quantique indispensable et, de plus, nous permet de comprendre que l’Universel est absolument partout en partage au-delà des « Nations », des cultures, des religions et/ou croyances et que l’Harmonie est dans notre diversité et qu’elle fait partie du Grand Tout.

Si une seule lecture peut provoquer un petit déclic, faire jaillir une étincelle, votre propre lumière intérieure, quel qu’en soit l’auteur, prenez en soin, nourrissez-là afin qu’elle soit capable un jour et en les mutualisant d’embraser tout l’empire et même tous les empires que nous savons grâce à toutes ces lectures totalement faillis !

Comme les présocratiques, les taoïstes, certains philosophes occidentaux trop rares ; Les cultures ancestrales celtes, amérindiennes, africaines, flottent dans le même éther, le même Esprit/Spirit/Geist si cher à Landauer et sa vision la plus anarcho-indigénisme qui soit, à mon sens. Nous comprenons ainsi que nous devons remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires (10/12000ans) par notre complémentarité unificatrice et lâcher-prise de la division « démocratique » et marchande qui nous a fourvoyée et conduite tout droit vers ce chaos organisé au profit du plus petit nombre !

Nous sommes arrivés à la croisée des chemins et il est temps de choisir mais sans entrer en conflit, en guerre, comme on nous fait croire qu’il en a toujours été ainsi, depuis que le monde est monde, et que l’homme n’a jamais su faire autrement, alors qu’au lieu d’antagoniser les choses, nous pouvons agir en complémentarité !

C’est cela sortir de l’antagonisme, c’est prendre la tangente de l’harmonie. Et en prenant la tangente, si chère à Zénon l’Ailé, en passant par cette lumière qui s’allumera dans les esprits, les uns après les autres, nous atteindrons la masse critique de la solution à 10%, véritable point de bascule vers la société des sociétés, libre, volontaire, autogérée en harmonie dans la diversité et non plus en antagonisme…

En attendant de se retrouver pour exploser les mensonges et faire jaillir les vérités qui libèreront les peuples, NOUS on sème…

JBL1960