Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée (VERSION PDF)

J’ai choisi de vous proposer la relecture du Contre-Rapport à la Commission Vérité et Réconciliation : Meurtre Par Décret – Le Crime de Génocide dans les Pensionnats et Hôpitaux pour Indiens de 1840 à 1996 au Canada que j’ai intégré dans cette compilation d’analyses en liens. Tant il démontre, à mon sens, que l’organisation et la planification qui furent décidées pour exterminer les Indigènes/autochtones de l’île de la Grande Tortue et d’Amérique Latine -le même procédé ayant été utilisé de 1820 à 1980 aux USA- utilisent les mêmes pratiques coloniales qui fondent le Canada Inc. Since 1348 sur lesquelles s’est construit, l’empire Anglo-Américano-Christo-Sioniste ! Car à chaque fois, c’est le même ressort utilisé pour cibler une population donnée et la nier, en l’exterminant par tous moyens à sa convenance, y compris en l’utilisant comme esclave domestique.

Car, en relisant le PLAN en regard de nos différentes analyses, les plus fouillées, que je place à la suite du CR à la CV&R nous avons les preuves de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination. Car il doit être clair, maintenant, pour tout le monde, que l’unique objectif de cette PLANdémie était la vaccination massive à nanotech (ARNm ou Thérapie Génique) des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller.

C’est pourquoi, pour briser les chaines de la dissonance cognitive, ensemble et MAINTENANT, j’ai décidé de vous compiler dans un même document toutes les preuves pour nous permettre ;

D’arrêter de consentir, de dire NON au 3ème emprisonnement qui arrive, en France par exemple ; De nous mutualiser, de nous solidariser TOUSTES, ICI, MAINTENANT et surtout d’OÙ-NOUS SOMMES !

Non pour une énième réforme inutile du système, (en remplaçant Macron le cyborg, par… Asselineau, Mélenchon, un autre Cron, ou Cronne d’ailleurs) ; Mais totalement hors de tout système marchand, monétaire et étatique !

Et au contraire en adoptant en l’adaptant le principe des Peuples Originels, qui eux sont confinés depuis 528 ans, du continent des Amériques qui dit que chaque décision prise doit l’être en considération de ce que pensera de nos actions la 7ème génération à venir. Ainsi, il devient très, très difficile de faire fausse route parce que non seulement l’intérêt commun immédiat est évalué et pris en compte, mais aussi celui d’un lointain futur, éradiquant toute velléité égoïste conjoncturelle.

Ici ou là, nous sommes de plus en plus nombreux à démontrer qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce Système sinon de lâcher-prise à ces derniers scintillements factices d’un système totalement illusoire et mortifère dont il n’y a RIEN à garder, pour nous il convient de TOUT benner ! Tout, absolument TOUT doit partir et OUI, être remplacé par cet élan naturel de l’humanité vers la Vie… Tout simplement.

Pour comprendre et réaliser que l’avenir de l’Humanité et le salut de l’Occident passent par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre ;

Je vous propose donc ces quelques (re)lectures essentielles pour leur dire NON et mettre fin au MEURTRE PAR DÉCRET qui a TOUJOURS cours, AUJOURD’HUI en France…

Jo Busta Lally / JBL1960

Au sommaire de ce tout dernier PDF de l’année 2020 ;

Page 5 à 7 ► Préambule de JBL1960

Page 8 à 89 ► Contre-Rapport à la Commission Vérité & Réconciliation – Meurtre Par Décret

Page 90 ► Lien vers MURDER BY DECREE + Liens complémentaires au CR à la CV&R

Page 91 à 97 ► Reset – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Zénon, mars 2020

Page 98 à 101 ► Le virus de la Couronne (« corona ») et les affaires états-uniennes – Steven Newcomb, avril 2020

Page 102 à 105 ► Dernier Pape, dernière Reine & Dernier Prince ? MNN 02/2014 + JBL 09/2020

Page 106 à 108 ► APOCALYPSE OTTAWA ! MNN 12/2018 ► MàJ 12/2020 VIA R71

Page 109 à 113 ► Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée – Conclusion de JBL1960

Page 114 à 115 ► Lectures complémentaires indispensables pour faire FOIRER leur PLANdémie…

À toutes les petites veilleuses qui illuminent nos vies… Jo