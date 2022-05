La véritable Goshen par le Dr. Ashraf Ezzat + Version française PDF

« Souvent considérée comme acquise et tout bonnement oubliée, la terre de Goshen restera une incohérence flagrante dans le récit biblique sur l’Exode ».

Ashraf Ezzat – 9 mai 2022 – URL de l’article source en anglais ► https://ashraf62.wordpress.com/2022/05/09/goshen-of-arabia-delivering-egypt-out-of-the-exodus/

Traduit avec DeepL.com – Complétée & Enrichie par JBL1960

Si l’Exode des Israélites est un récit historique, il ne s’est sûrement pas déroulé dans l’Égypte ancienne…

La Bible hébraïque est un livre de géographie mal interprétée et l’Arabie antique, et non la Palestine actuelle, est la terre biblique perdue. Cela peut être un peu difficile à digérer au début, mais ne vous méprenez pas : l’Arabie antique est la patrie de toutes les histoires israélites, et surtout de l’Exode.

Abrahim ou Ivrahim en arabe et en hébreu, Joseph/Youssef, Moïse/Musa, Salomon, David/Dawood, Néhémie et Zacharie sont tous des noms d’anciens personnages patriarcaux arabes enveloppés dans un mythe lointain plus que dans l’histoire réelle.

Saviez-vous que la reine de Saba qui a vécu l’aventure biblique la plus intrigante avec le roi Salomon était un monarque yéménite ? en d’autres termes, une ancienne reine arabe.

Et si la reine de Saba avait contrôlé la route commerciale de l’encens dans l’Arabie antique, où se situerait le royaume juif, géographiquement parlant ? Il faut cependant garder à l’esprit que la Jérusalem actuelle ne se trouvait pas sur l’ancienne route du commerce de l’encens.

La terre qui s’étend du Sud-Ouest de l’Arabie au Nord du Yémen est la terre biblique perdue de la tribu des Cannan, la vraie Jérusalem (Bet Salem), Gesem (Goshen d’Arabie), et surtout, Mizraim (interprétée à tort comme la terre de l’Égypte ancienne).

Ce que les spécialistes de la Bible ignorent, [NdJBL : volontairement ?] c’est que les histoires bibliques des Israélites ne sont que du folklore et de la mythologie arabes anciens. Il s’agit d’anciennes traditions orales arabes qui n’ont rien à voir avec la Bible ou le Testament, qu’il soit Ancien ou Nouveau. Plus important encore, ces anciens contes arabes n’avaient absolument rien à voir avec l’Égypte ancienne et ses rois.

Lier les histoires des Israélites à l’Égypte ancienne est tout simplement faux et trompeur. Le faux lien entre les deux doit être défait. Toute l’histoire de l’ancien Proche-Orient restera tordue et ambiguë tant que l’Égypte ancienne ne sera pas dissociée des histoires et des fléaux israélites.

L’un des mots-clés de l’histoire de l’Exode est Goshen. Souvent considéré comme acquis et tout simplement négligé, Goshen restera une incohérence flagrante dans le récit biblique de l’Exode.

Le pays de « Goshen » est désigné dans la Bible hébraïque comme le lieu d’Égypte donné aux Israélites par le pharaon Joseph (Genèse 45:9-10), et le pays d’où ils ont ensuite quitté l’Égypte au moment de l’Exode.

Il est réconfortant d’assister récemment à une tendance occidentale croissante qui reconnaît l’Arabie Saoudite et non l’Égypte comme la terre originelle de la montagne de Moïse… Après tout, dans Galates 4:25, l’apôtre Paul avait confirmé que le Sinaï est une montagne de l’Arabie ancienne, et non de l’Égypte. C’est un pas en avant vers la réalisation de la vérité cachée derrière l’histoire de l’Exode. Cependant, d’autres recherches doivent être menées pour que l’histoire de l’Exode puisse enfin sortir de l’Égypte ancienne.

Pour des raisons de commodité, et puisque les biblistes et les historiens ont dû la situer en Égypte, le nom du roi Ramsès II et de sa ville a été l’un des principaux prétendants au titre de terre biblique de Goshen. Une supposition hasardeuse qui s’est également avérée sans fondement archéologique, car la terre de Ramsès dans la Bible hébraïque est simplement une traduction défectueuse.

« Joseph plaça son père et ses frères, et leur donna une possession dans le pays de Mizraïm (Égypte), dans la meilleure partie du pays, dans le pays de Ramsès, comme Pharaon l’avait ordonné » Genèse 47:11.

Heureusement, nous savons beaucoup de choses sur la ville de Ramsès, l’actuelle Tell el-Daba (Avaris), dans le Nord-Est du delta du Nil, puisqu’elle fait l’objet de fouilles presque continues depuis 1966. Quels documents historiques y ont été trouvés pour corroborer l’histoire de l’Exode à l’ancienne Ramsès ? Exactement rien.

Si les Israélites ont vécu en Égypte pendant près de 430 ans, les archéologues auraient dû tomber sur un trésor de pièces israélites dans l’ancienne ville de Ramsès, mais là encore, rien n’a été trouvé.

Il semble que les archéologues bibliques creusent au mauvais endroit. C’est la vérité cachée derrière le silence persistant de l’Égypte au sujet de l’Exode, des dix plaies ou de tout autre Israélite, d’ailleurs.

L’absence de toute découverte archéologique permettant de valider l’historicité de l’Exode est un fardeau si lourd qu’il ne devrait pas reposer exclusivement sur les épaules des archéologues. Les spécialistes de la Bible et la façon dont ils interprètent le langage de la Bible sont à blâmer ici en premier lieu.

Presque tous les biblistes lisent une version traduite et déformée de la Bible hébraïque qui a été soumise à de nombreuses translittérations et variations. Rares sont ceux qui reviennent à l’ancienne version hébraïque/araméenne ou même à la version grecque, appelée la Bible Septante / La Septante, puisqu’elle a été la première et la plus ancienne à être traduite en grec au 3e siècle avant J.-C.. Cela dit, je peux affirmer sans me tromper que toutes les traductions occidentales se sont principalement appuyées sur la Septante comme source principale.

Selon la Septante, Gosen est spécifiquement située non pas en Égypte, ou dans la ville de Ramsès comme le spéculent les biblistes, mais étonnamment au cœur de l’Arabie.

Dans Gen 45:10, Joseph dit à ses frères : « Vous vous installerez dans le pays de Gosen d’Arabie (Gesem dans la Septante), et vous serez près de moi, vous, vos enfants et les enfants de vos enfants, ainsi que vos troupeaux, vos bêtes et tout ce que vous avez. »

Le mot Gosen n’est utilisé que dans les textes massorétiques. Tous les autres textes, comme la Septante et la Vulgate, considèrent ce mot comme une variante du mot arabe « Gesen », comme la région saoudienne de Gizan (au nord-ouest du Yémen) qui porte encore aujourd’hui le même nom biblique.

Pour faciliter la compréhension de mon propos, supposons que ce Goshen soit situé, comme le supposent les biblistes, dans la partie Nord-Est de l’Égypte. Les Israélites ont vécu sous la tyrannie dans ce pays égyptien de Goshen et, lorsque le moment de leur exode miraculeux est arrivé, les Israélites se sont enfuis de Goshen pour ne plus jamais y revenir.

Appliquons ici le bon sens, indépendamment de l’emplacement exact de Gosen sur la carte du monde antique.

Plus de deux millions d’Israélites fuyant pour sauver leur vie n’auraient pas pu retourner sur la terre de leur esclavage et de leur souffrance.

Je veux dire qu’après l’accomplissement du miracle de l’Exode israélite, le mot « Gosen » ne devrait plus apparaître une seule fois dans la Bible hébraïque. Goshen devrait être définitivement enterrée, n’est-ce pas ?

Mais étrangement, ce n’est pas ce que nous rencontrons lorsque nous examinons d’autres livres de la Bible hébraïque. Goshen ne cesse d’apparaître dans le discours, ici et là, tout au long de la Bible hébraïque. La réapparition de Gosen dans les écritures hébraïques indique une autre géographie pour les histoires israélites que l’Égypte ancienne.

L’un des exemples les plus amusants se situe juste après que Moïse ait fui le Gosen égyptien et ait erré dans le Sinaï pendant 40 ans. Peu après la mort de Moïse, Josué prend le commandement et conduit les Israélites dans une série de guerres génocidaires contre les soi-disant Cananéens.

Mais ensuite, dans le livre de Josué, nous rencontrons cet étrange verset ; Selon Josué 10:41 et 11:16, “Josué a conquis tout le pays de Gosen qui était dans la région de Gaza et de Kadeshbarnea”.

Voilà qui laisse un peu perplexe. Si les Israélites avaient miraculeusement fui Gosen, alors comment se fait-il que Josué entre en guerre contre son peuple ? Cela n’a pas de sens. Premièrement, le peuple de Goshen est constitué des Israélites, et deuxièmement, les Israélites avaient déjà fui Goshen et ne devaient pas y revenir une fois de plus.

Un autre détail bizarre est que le livre de Josué décrit Goshen comme étant situé dans le pays de Gaza et un endroit nommé « Kadeshbarnea » … et non dans le delta oriental de l’Égypte. C’est étrange, non ? Plutôt étrange, je suppose.

Cependant, l’étrangeté ne s’arrête pas là. Dans le livre de Néhémie, nous rencontrons à nouveau la mention de Gosen.

« Mais lorsque Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur, l’Ammonite, et Geshem/Goshen, l’Arabe, l’entendirent, ils se moquèrent de nous, nous méprisèrent, et dirent : Quelle est cette chose que vous faites ? vous révolterez-vous contre le roi ? ». Néhémie 2:19

Dans ce livre, Néhémie raconte ses efforts pour reconstruire le temple après son retour à Jérusalem de la captivité babylonienne. Il effectue des travaux de rénovation du temple dont les murs ont été brisés et les portes brûlées.

Néhémie consulte les anciens des clans pour essayer de les persuader de contribuer à la réparation du temple endommagé. Au lieu de cela, ils se sont moqués de lui et sont devenus réticents car ils craignaient que le roi de Babylone ne soit contrarié par cette entreprise de rénovation du temple israélite.

Ce qui est étrange, c’est que l’un des chefs de clans consultés par Néhémie est le chef de Gosen d’Arabie. Une fois de plus et après l’Exode de presque mille ans, nous trouvons la Bible hébraïque parlant de Gosen d’Arabie.

Maintenant, pour résoudre ce dilemme, nous devons cesser de considérer « Goshen » comme une ville ou une terre de l’ancienne Égypte. Il est impossible que des milliers d’Israélites qui viennent de fuir l’Égypte, le pays où ils ont été réduits en esclavage, fassent demi-tour sous la direction de Josué et retournent là où le travail et la tyrannie les attendent à nouveau. Cela défie tout simplement toute logique.

Une fois de plus, et après presque 1000 ans, nous trouvons Néhémie en train de négocier avec le chef du Gosen d’Arabie, le même pays où les anciens Israélites ont été captivés. C’est bizarre, surtout pour ceux qui lisent et essaient d’interpréter la Bible hébraïque.

La réapparition de Goshen dans Néhémie donne lieu à deux options : soit les Juifs avaient envahi l’Égypte ancienne, un scénario très amusant et des plus improbables, soit cette terre de Goshen est située dans une géographie différente comme dans l’Arabie ancienne, en d’autres termes, la terre biblique perdue.

Goshen n’était pas une terre de l’Égypte ancienne mais se trouve au cœur de l’Arabie, où d’autres villages et tribus bibliques, comme les Cananéens, sont situés à proximité les uns des autres et pas très loin du royaume yéménite de Saba et de l’ancienne route commerciale de l’encens.

Cela dit, il ne sera pas si étrange de constater que « le pays de Gosen » refait sans cesse surface dans différents livres de la Bible hébraïque… car il s’agit tout simplement d’un lieu authentique de la géographie biblique arabe (perdue).

Tant que nous n’aurons pas déplacé les récits israélites de l’Égypte ancienne et que nous ne les aurons pas replacés dans leur véritable géographie, le Gosen d’Arabie continuera à intriguer les historiens et les érudits comme l’une des incohérences les plus flagrantes de la Bible.

Ashraf Ezzat

Pour en savoir plus sur l’origine arabe des récits israélites, lisez le livre Kindle d’Ashraf Ezzat « Egypt knew neither Pharaoh nor Moses« / L’Égypte antique n’a jamais connu ni Pharaons ni Israélites… disponible sur Amazon ► https://www.amazon.fr/Egypt-knew-Pharaohs-Israelites-English-ebook/dp/B00U8VK8JE

▼▼▼

La version française au format PDF entièrement consacré aux différents écrits d’Ashraf Ezzat et incluant de larges extraits du livre l’Égypte n’a jamais connu ni Pharaons ni Israélites est le tout premier que j’aie réalisé en décembre 2016 et offert, pour les remercier de toutes leurs traductions, à Résistance71 et tout premier d’une très longue liste tant ce format s’est révélé un formidable et redoutable outil de diffusion et de partage que nous vous proposons en lecture, téléchargement, impression libres et gratuits, tant nous considérons, chacun dans notre style, sans se connaitre, que l’information doit être accessible à tous gratuitement. Dans une même démarche, nous pensons que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’Éveil de nos consciences DOIT nous être accessible à toutes et tous, gratuitement !

Et c’est pour en avoir discuté avec d’autres lanceurs d’alerte, que nous considérons qu’il n’est plus temps d’alerter, mais bien, chacun dans son domaine d’expertises, D’EXPOSER LES PREUVES et ainsi DIRE LES VÉRITÉS et FAIRE TOMBER TOUTES LES MASCARADES toujours en cours.

Car c’est précisément grâce aux travaux de recherches et écrits du Dr. Ashraf Ezzat que nous pouvons affirmer et documenter qu’il n’y a pas plus de Nouveau peuple élu d’un Nouveau-Monde, que Jérusalem n’est la capitale de l’Israël Biblique. Ezzat qui ne dit jamais que l’histoire de la Bible est une invention cependant que sur le terrain archéologique, tout tend à inverser le récit biblique et à prouver, pour le moins que la location géographique de cette histoire n’est pas la bonne. Et qu’il ne faut pas chercher en Égypte ou en Palestine des traces de l’Exode ou du Palais de Salomon mais dans le Sud de l’Arabie Saoudite et au Yémen.

Avec ces preuves supplémentaires en mains : NOUS sommes en capacité de dire et d’exposer au grand jour les mensonges, les méfaits et les crimes des Entreprises, Gouvernements, États et toutes autres entités privées. Nous pouvons aller aussi loin que possible dans la recherche de la vérité sur de nombreux sujets, comme celui, phare de mon blog du génocide des Natifs et Peuples premiers depuis 1492 sur l’île de la Grande Tortue plus spécialement, mais plus largement sur tous les continents et selon la même Doctrine chrétienne de la Découverte, qu’Ezzat démontre comme une falsification biblique.

Qui trouve son pendant, en France ;

Et les uns et les autres, nous avons donné, pour le moins, toutes les preuves de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination, que vous pouvez retrouver dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS que je tiens à jour et en ce moment les révélations s’abattent, pourrait-on dire, comme “les plaies sur l’Égypte”…



Aussi, pour faire exploser les vérités archéologiques, historiques, scientifiques, sociobiologiques, anthropologiques et politiques ; Devenons nous-mêmes ces petits détonateurs pour exploser tous les mythos, les dogmes, les doctrines, la vérité officielle écrite par les vainqueurs, en créant une chaine de diffusion de ces pépites de vérité qui surgissent tant bien que mal du fatras idéologique qu’est devenu la société du spectacle entretenue par les peuples eux-mêmes en acceptant par démission de leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie désormais aux abois, et qui nous le voyons bien, perd totalement les pédales, la preuve avec la réélection-piège-à-cron de MacRon-2nd-en-pire ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2022/05/09/transformons-colere-et-rage-en-courage-pour-nous-lever-ensemble/

Image ci-dessous fournie par RIEN

Frankistan, 10 mai 2022 : Zapping : Spécial investiture d’Emmanuel Macron 2022 (Vidéo) ► https://lemediaen442.fr/zapping-special-investiture-demmanuel-macron-2022/

OFF INVESTIGATION ► Ep. 01 | Affaire Kohler : le scandale qui menace (toujours) Macron (VIDÉO) Conflit d’intérêts, “pantouflage” et optimisation fiscale. Comment Alexis Kohler, actuel secrétaire général de l’Élysée et bras droit d’Emmanuel Macron, a-t-il pu favoriser pendant des années les intérêts de MSC, une compagnie maritime Italo-Suisse contrôlée par une branche de sa famille et dont plusieurs cargos ont été découverts avec d’importantes quantités de cocaïne ?

JBL1960

L’Égypte antique n’a jamais connu ni Pharaons ni Israélites ► Nouvelle version PDF N° 211121 qui passe de 68 à 84 pages N°1 dans ma Bibliothèque de PDF qui en compte plus de 500 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/dr-ashraf-ezzat-traductions-bibliques-et-falsifications-historiques-maj-novembre-2021-jo-busta-lally.pdf