Yahvé n’est le dieu de personne par le Dr. Ashraf Ezzat – Traduction JBL + Version PDF

« Yahvé … quel nom bizarre … surtout aux oreilles d’un public occidental. Est-ce que je veux dire qu’il pourrait ne pas sembler aussi bizarre pour les non-occidentaux… comme les Arabes du Moyen-Orient par exemple ?

Bien sûr que oui.

Par le Dr. Ashraf Ezzat – 15 septembre 2022 – URL de l’article source en anglais ► https://ashraf62.wordpress.com/2022/09/15/yahweh-is-not-your-god/

Traduction Jo Busta Lally avec l’aide de DeepL.com – Complétée & Enrichie par JBL1960

Sur le site du Dr. Ashraf Ezzat, vous devez être prêt à faire des découvertes qui vous laisseront perplexe pendant un certain temps, mais qui, espérons-le, vous réveilleront pour le reste de votre vie.

Sur son site, vous découvrirez que vous avez été trompé & et pris pour un(e) imbécile toute votre vie… car l’histoire biblique qui constitue la plus grande partie de votre vie spirituelle est simplement basée sur un tas colossal de mensonges.

Sur son site Web, on vous aidera à découvrir que l’Égypte ancienne n’a jamais connu ni Pharaon ni Moïse… que l’exode n’a jamais eu lieu en Égypte, et que la Palestine n’est pas la Terre promise des Israélites.

Pourtant, la découverte la plus effrayante que vous ferez avec cette lecture est que toute la Bible, son histoire et ses récits proviennent directement du cœur de l’Arabie ancienne et du Yémen. La Sainte Bible, celle qui est rangée sous votre oreiller, n’est qu’un livre de contes arabes anciens.

Ainsi, que vous vous appeliez David, Paul ou Sarah, sachez que ces bons vieux noms bibliques sont en fait d’anciens noms arabes. Et que vous soyez juif ou chrétien, vous devrez digérer le fait que vous suivez un ancien système de croyance des Arabes. À tel point qu’en théorie, vous n’êtes pas très différent des musulmans.

Il est très difficile d’avaler le fait que les adeptes de la foi judéo-chrétienne croient que leur dieu s’appelle Yahvé … et lorsqu’on leur demande ce que signifie « Yahew/Yahvé », la plupart d’entre eux, avec des regards stupides, tâtonnent pour trouver quelque chose de significatif à dire.

On nous a dit de croire que Yahvé, qui est à l’origine un mot hébreu, signifie « je serai » … celui qui était … ou même celui qui sera toujours … mais c’est faux …

Pour vous aider à réinitialiser votre mentalité, commençons par quelques notions de base. Tout d’abord, vous devez accepter le fait que la langue hébraïque est essentiellement un dialecte de l’ancienne langue arabe… Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le judaïsme est apparu dans l’ancien Proche-Orient (l’actuel Moyen-Orient) et non en Europe, où la majorité des Juifs d’aujourd’hui sont nés ?

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les juifs orthodoxes portent un couvre-chef, la Kippot, très similaire au petit chapeau que portent les Arabes en Arabie saoudite et au Yémen ?

Le judaïsme étant l’épine dorsale du christianisme (la religion actuelle de la majeure partie de l’Europe et de l’hémisphère occidental)… N’était-il pas plus approprié… ou plus logique de faire remonter les racines juives et les récits israélites à une terre géographique d’Europe comme Rome et non au cœur de l’Arabie ancienne ? Oui… le judaïsme est un ancien culte arabe… et les récits israélites qui constituent la majeure partie de l’ancien testament sont des mythologies et des contes arabes anciens, et par arabe ancien, je ne veux pas dire la Palestine, mais plutôt l’Arabie saoudite et le Yémen actuels.

Une fois de plus, je dois attirer votre attention sur le fait que les langues hébraïque et arabe sont similaires à bien des égards, non pas parce qu’elles sont toutes deux sémitiques, une catégorisation à laquelle je ne souscris pas, mais parce que les deux langues sont issues de la même terre et de la même culture.

Dans les temps anciens, l’hébreu et l’arabe utilisaient les mêmes articles indéfinis/définis avec les noms/pronoms. Ya était l’un des articles indéfinis les plus familiers utilisés dans l’Arabie ancienne.

Le pronom He, en arabe ancien et moderne et en hébreu, est appelé » Hweh/ Whoa » et lorsqu’il est combiné avec l’article indéfini … il se prononce Yahweh …..

C’est très simple et évident … Yahvé dans la Bible hébraïque, qui a été mentionné près de 6800 fois, n’est que le pronom pour LUI dans les langues arabe et hébraïque anciennes…..

Ceci est plus logique, car il est presque impossible que le nom du Dieu hébreu, qui est censé être sacré, soit aussi fréquent et redondant, sinon, le mot perdrait sa sainteté.

Dans ce contexte de clarification, le Dieu hébreu n’est pas appelé Yahvé, ni même Hachem (qui est un autre ancien mot arabe, soit dit en passant), mais il est plutôt désigné dans la Torah par HE ou Hweh… comme dans le Coran, le Dieu des musulmans est désigné par Hweh Allah… ce qui signifie qu’il est Allah …. et si vous vous demandez où trouver Allah dans la Bible hébraïque, c’est facile, il vous suffit de repérer et de suivre le mot fréquent Elohim…

Ce n’est que maintenant que les choses commenceront à avoir du sens, car lorsque vous lisez dans la Bible Yahweh Elohim ….. Vous êtes tout comme les musulmans qui disent Il est Allah … et là vous l’avez, la connexion organique entre la Torah et le Coran commence à être révélée. Encore une fois, je n’essaie pas de concocter des racines arabes pour la Bible, mais c’est la vérité toute nue, que cela vous plaise ou non.

Donc, si vous souscrivez à la foi judéo-chrétienne, à David, Paul, Joseph, ou même à Sarah, vous marchez involontairement sur les traces des anciens Arabes et Yéménites … non seulement votre Bible vient de l’Arabie ancienne et du Yémen, mais vos noms aussi.

Yahvé n’est pas votre dieu, vous avez été trompés par une traduction déformée et vous adorez un faux dieu qui n’existe pas … appelé Yahvé.

Yahvé n’est pas votre dieu …

Yahvé n’est le dieu de personne …

Pour en savoir plus sur l’origine arabe de la Bible. Lisez le livre d’Ashraf Ezzat » L’Égypte ne connaissait ni Pharaon ni Moïse » … disponible sur Amazon.

Car c'est précisément grâce aux travaux de recherches et écrits du Dr. Ashraf Ezzat que nous pouvons affirmer et documenter qu'il n'y a pas plus de Nouveau peuple élu d'un Nouveau-Monde, que Jérusalem n'est la capitale de l'Israël Biblique. Ezzat qui ne dit jamais que l'histoire de la bible est une invention cependant que sur le terrain archéologique, tout tend à inverser le récit biblique et à prouver, pour le moins que la location géographique de cette histoire n'est pas la bonne. Et qu'il ne faut pas chercher en Égypte ou en Palestine des traces de l'Exode ou du Palais de Salomon mais dans le Sud de l'Arabie Saoudite et au Yémen.

▼▼▼