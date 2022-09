L’anarcho-mysticisme de Gustav Landauer (1870-1919) par Saul Newman (2020) – Traduction R71 (juillet 2022) – PDF JBL1960 (sept 2022)

Dans le prolongement de mon dernier billet ;

L’anarcho-mysticisme de Gustav Landauer (1870 – 1919) et la critique de la théologie politique * par Saul Newman, 2020

Traduction Résistance71 en juillet 2022 – Création originale du PDF JBL1960 en septembre 2022

*théologie politique : croisée du chemin entre la philosophie politique et la théologie chrétienne, comment des concepts religieux, des croyances peuvent être sous-jacents à des modes d’organisation politiques, économiques et sociaux. Ceci peut également s’appliquer à d’autres religions comme l’Islam par exemple pour qui la théologie politique est inhérente.

Ce superbe essai de Saul Newman traduit en français par Résistance71 que j’ai compilé dans une création PDF originale de 28 pages atteste que la société future sera spirituelle (et non religieuse) ou ne sera pas…

Pour cocréer et codiriger les futures associations libres, volontaires en autogestion et même en autorégulation NOUS devrons opérer un grand retour à la loi naturelle en tant qu’espèce humaine dans cet Esprit/Geist qu’explore la pensée anarcho-mystique de Gustav Landauer comme réponse à la théologie politique centrée sur la souveraineté.

Le système étatico-capitaliste se meurt ?!

Aussi, achevons-le et allons de l’avant… Comment ?

En lisant la suite !… Tout simplement…



Version PDF N° 190922 de 28 pages Made In Jo ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/09/lanarcho-mysticisme-de-gustav-landauer-par-saul-newman-traduction-r71-pdf-jbl1960.pdf

Page 5 ► Présentation

Page 14 ► Esprit / Geist

Page 22 ► Conclusion

Page 24 ► Bibliographie

Page 26 ► Gustav Landauer sur R71

Page 27 ► Comprendre et transformer sa réalité, le texte de Paulo Freire, La pédagogie des opprimés + 4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir ICI – MAINTENANT & D’OÙ – NOUS SOMMES !

Page 28 ► APPEL AU BOYCOTT & À LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE JBL1960 ► ICI – IMMÉDIATEMENT et D’OÙ NOUS SOMMES !

