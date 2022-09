INTERLUDE…

Et comme dit la chanson : Des papes ! Des papes ! Oui mais pas des nazis…

À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

Toute dernière chronique ; L’A$CI€NC€ des agneaux – Par Amnésie Internationale ► Version Intégrale PDF N° 050922 de 8 pages – Complétée & Enrichie par mézigue ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/09/lascience-des-agneaux-par-amnesie-internationale-toute-derniere-fois-de-rien-et-la-patounette-de-jo.pdf ;

Tout dernier KHON-te et véritable testament politique et moral ► Histoires d’Oh au Pays des Khons – KHON-te des Mille et Une Vies, KHON-té par RIEN dans une création originale du PDF N° 120822 de 65 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/08/histoires-doh-au-pays-des-khons-khonte-de-mille-et-une-vies-rien-aout-2022.pdf

OFFERT PAR ZÉNON

Avec son tout dernier texte en forme de synthèse testamentaire politique et morale qui nous invite à écrire une nouvelle histoire commune de l’Humanité en mettant un point final à l’ancien monde. Attestant que la société future sera spirituelle (et non pas religieuse) ou ne sera pas…

Mektoub – De l’obsessionnelle volonté de contrôle au nécessaire lâcher-prise – Zénon, juillet 2022 – Version PDF de JBL1960 N° 020922 de 10 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/09/mektoub-de-lobsessionnelle-volonte-de-controle-au-necessaire-lacher-prise-de-zenon-juillet-2022-version-pdf-de-jbl-septembre-2022.pdf

OFFERT PAR MÉZIGUE ;

Car depuis 6 ans, sans relâche et sans compter ma peine, ici-même, j’alerte, je relaie, je compile, j’analyse, je traduis, je sème et essaime pour nous permettre individuellement d’abord, collectivement ensuite de cocréer et codiriger la société des sociétés, celle des associations libres, volontaires et autogérées, qui sera spirituelle, et non religieuse, ou ne sera pas !

Avec, ma toute dernière création originale PDF ;

L’anarcho-mysticisme de Gustav Landauer (1870 – 1919) et la critique de la théologie politique par Saul Newman, 2020 – Traduction Résistance71 en juillet 2022 – Création originale du PDF JBL1960 en septembre 2022 ► PDF N° 190922 de 28 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/09/lanarcho-mysticisme-de-gustav-landauer-par-saul-newman-traduction-r71-pdf-jbl1960.pdf ;

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF de + de 500 créations, mises à jour, suppléments et compléments tant ce format s’est révélé un formidable et redoutable outil de diffusion et de partage que je propose en lecture, téléchargement, impression libres et gratuits, tant les uns et les autres, nous considérons, chacun dans notre style, sans parfois se connaitre, que l’information doit être accessible à tous gratuitement. Dans une même démarche, nous pensons que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’Éveil de nos consciences DOIT être accessible à toutes et tous, gratuitement !

Et mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS que je tiens à jour quasi quotidiennement, ouvert dès avril 2020, et tant il était évident que les zélites déjantées, dégenrées et totalement dégénérées, utiliseraient de manière coordonnée la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication, de notre domination et de notre soumission. Tant il était clair également, comme nous n’avions cesser de le dénoncer depuis des lustres, que l’étape suivante serait notre fichage par traçage, en imposant une injection à nanotech massive des populations pour enrichir, au passage, à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ► BIG PHARMA vs Médecine & remèdes naturels et jusqu’au dernier…

Cet interlude pour me permettre d’apprivoiser l’insupportable décès brutal de notre plus jeune fils, Maxime, résistant guerrier au COVIDUKRAINISME, comme ses parents et qui a succombé à ses propres blessures profondes… de l’âme. Cette mise en retrait pour me donner le temps d’avoir un peu moins mal même si cette douleur, je le sais, m’accompagnera jusqu’à mon dernier souffle…

Vous le savez, ici, la section commentaires vous est ouverte, à part AKISMET qui parfois fait des siennes, je ne modère rien ni personne et il n’y a qu’une seule personne, en 6 ans, que j’ai finie par mettre en liste noire, ainsi que son site ouvert uniquement pour déverser toute sa haine et son mépris à mon encontre et sur R71 mais sans jamais attaquer les psychopathes aux manettes, les Banksters, bref, nos oppresseurs !

À de rares exceptions près, je vais entièrement me consacrer à la création de nouveaux PDF tel ;

Chine, Pentagone et gain de fonction de virus chimériques

Fauci II le retour : Le nouveau livre de Robert F. Kennedy Jr sur l’origine du COVID 19 : « Wuhan, the Cover-up » sortira début octobre 2022… Résistance 71 ayant décidé d’être, à nouveau, sur le coup pour une seconde série de traductions épisodiques. Je suis donc partie prenante également pour cette nouvelle aventure…

Le nouveau livre de Robert F. Kennedy Jr : “The Wuhan Cover-Up, How the US Officials Conspired with the Chinese Military to Hide the Origin of COVID-19” à paraître le 4 octobre 2022.



Les expériences sur le “gain de fonction” de virus sont faites pour développer de manière délibérée, des pathogènes coronavirus très virulents et facilement transmissibles dans le but déclaré de développer des vaccins préventifs pour les virus animaliers avant qu’ils ne passent à l’humain. Plus insidieuse encore est la nature de “double utilisation” de cette recherche, qui est spécifiquement dirigée vers le développement d’armes biologiques.

Le livre de RFK Jr “The Wuhan Cover-up” ou “Le maquillage de l’affaire de Wuhan” lève le rideau sur le comment le gouvernement des États-Unis a augmenté ses dépenses sur la biosécurité après les attaques terroristes de septembre 2001, emmené par son directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), le Dr Anthony Fauci. Celui-ci mit en marche un plan de transformation du NIAID en une de facto Agence du Ministère de la Défense américain.

Alors que le Dr Fauci poursuivit avec zèle la recherche sur le gain de fonction, les préoccupations montèrent chez certains scientifiques et hauts fonctionnaires au sujet de fuites accidentelles ou délibérées de ces virus modifiés en arme biologique de certains laboratoires, pouvant créer des pandémies mondiales.

Un moratoire fut placé sur ces recherches, mais fidèle à lui-même, le Dr Fauci trouva les moyens de continuer ses travaux sans être dérangé, faisant sous-traiter les plus controversées de ses expériences à l’étranger, en Chine, et en fournissant un financement fédéral (étatique) au Wuhan Institute of Virology (WIV) et à ses chercheurs sur le gain de fonction ce, en partenariat avec l’armée chinoise et le Parti Communiste Chinois (PCC).

Robert F. Kennedy Jr dont l’analyse de recherche est méticuleusement et rigoureusement sourcée, mène les lecteurs dans un stupéfiant voyage dans lequel ils apprendront sur :

Les organisateurs clefs et les porte-flingues poussant la recherche du gain de fonction chimérique

La motivation du profit derrière cette recherche de gain de fonction

Les “virus chimériques” qui ont été fabriqués avec succès et qui peuvent infecter et tuer les humains

L’effort coordonné de réduire au silence toute spéculation sur la COVID19 fabriquée en laboratoire

La complicité des journaux et magazines scientifiques et de médecine pour cacher l’origine véritable de la COVID19

Le rôle du Wuhan IV dans le programme chinois de défense et de guerre biologique

Les relations entre les bureaucraties et les scientifiques de la Santé, de l’Armée et du Renseignement avec leurs contre-parties chinoises

Le rôle de Bill Gates et Sir Jeremy Farr pour aider à orchestrer le maquillage de l’information chinoise à l’échelle mondiale

Le livre “The Wuhan Cover-up” révèle une conspiration sino-américaine de proportion épique et aux conséquences particulièrement létales.

Note de Résistance 71 : Ceci confirme ce que nous ressentons et disons depuis bien longtemps déjà, à savoir que la Chine non seulement fait partie du plan de Nouvel Ordre Mondial, mais qu’elle est, comme l’avait déjà plus qu’insinué David Rockefeller dans un éditorial du New York Times de 1971, le MODÈLE systémique à suivre pour le contrôle oligarchique du monde en une tyrannie / goulag planétaire. L’expérience in vivo très récente du confinement total de la ville de Shanghai dans un absurde effort de “zéro COVID”, n’est pas en cela un hasard, c’est une répétition générale et une étude sur ce qui doit être mis en place à l’échelle planétaire. La Chine, depuis les deux guerres de l’opium du XIXe siècle est inféodée à la City de Londres et sa succursale de Wall Street plus récemment. Les flots financiers sont incessants et le grand capital règne en maître dans la plus grande zone de “capitalisme d’État” (en apparence) de la planète. Tout ceci est une mascarade, une illusion, la pseudo-rivalité Chine-Occident n’en est pas une, l’oligarchie anglo-saxonne contrôle la donne et le but est la destruction et la vassalisation, l’absorption de l’Europe et de la Russie, qui si alliées, changeraient la donne capitaliste à jamais. La guerre en Ukraine sert à cela : éloigner la Russie de l’Europe, la rapprocher de la Chine qui alors la tiendra par les couilles pour écluser ses stocks énergétiques. Le contrôle de la Russie ne sera pas militaire, car impossible, mais par la bande, en la rendant hyper dépendante de son commerce avec le voisin chinois qui lui, est tenu en laisse par la City… De plus, Poutine n’est pas éternel, là est le problème de toutes les figures de proue étatiques charismatiques. Comme seul Chavez pouvait faire du Chavez, Ahmadinejad pouvait faire de l’Ahmadinejad, seul Poutine peut faire du Poutine. Ceci n’a rien à voir avec une quelconque idolâtrie, le fait est que Poutine a sauvé la Russie de la destruction eltsienne oligarchique commanditée post-1991 et les Russes le savent fort bien.

Résistance71 se procurera donc ce livre et il y a de très grandes chances que nous procédions à la même opération de traduction / publication par épisodes avec PDF de synthèse, (que je constituerai au fur et à mesure de leurs traductions / publications) à l’issue, que pour son livre “Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique”. Le livre sera à disposition du public début octobre, R71 essaiera de commencer le nouveau feuilleton RFK Jr COVID / Wuhan Chine en novembre courant et je ferai de même.



À suivre donc.

+ Cette page ► ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État ; Avec… NOUS TOUSTES et dans laquelle vous pourrez puiser toute l’énergie et les forces vitales nécessaires à l’inévitable lâcher-prise qui s’en vient…

JBL1960

@TOUSTES ► LEVONS-NOUS ! ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES ► ET C’EST FIN DE PARTIE POUR L’OLIGARCHIE…