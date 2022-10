Petit KHON-te pour les Pères et Mères veilleuses…

D’un (presque) RIEN à toutes les nouvelles étoiles…

Et pour toutes celles et ceux qui, désormais, les regarderont briller…

Petit KHONTE version PDF N° 011022 en 4 pages ; Histoire d’Urne de RIEN mise en musique par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/10/aux-peres-et-meres-veilleuses-dun-rien-aux-nouvelles-etoiles-1er-octobre-2022.pdf

À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

Avec son dernier instantané du jour ;

Parfaitement d’actualité, car selon RIEN ; Record absolu de l’abstention pour une élection majeure… 64% chiffre officiel ! Donc c’est bien un vafan… général que le peuple a prononcé !

Et dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF de + de 500 créations, mises à jour, suppléments et compléments tant ce format s’est révélé un formidable et redoutable outil de diffusion et de partage que je propose en lecture, téléchargement, impression libres et gratuits, tant les uns et les autres, nous considérons, chacun dans notre style, le plus souvent sans même se connaitre, que l’information doit être accessible à tous gratuitement. Dans une même démarche, nous pensons que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’Éveil de nos consciences DOIT être accessible à toutes et tous, gratuitement !

Car, pour ma part, depuis 6 ans, sans relâche et sans compter ma peine, ici-même, j’alerte, je relaie, je compile, j’analyse, je traduis, je sème et essaime pour nous permettre individuellement d’abord, collectivement ensuite de cocréer et codiriger la société des sociétés, celle des associations libres, volontaires et autogérées, qui sera spirituelle, et non religieuse, ou ne sera pas !

Ainsi avec cette toute dernière création originale PDF ► L’anarcho-mysticisme de Gustav Landauer (1870 – 1919) et la critique de la théologie politique par Saul Newman, 2020 – Traduction Résistance71 en juillet 2022 – Création originale du PDF, septembre 2022 ► PDF N° 190922 de 28 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/09/lanarcho-mysticisme-de-gustav-landauer-par-saul-newman-traduction-r71-pdf-jbl1960.pdf ;

+ Cette page ► ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État ; Avec… NOUS TOUSTES et dans laquelle vous pourrez puiser toute l’énergie et les forces vitales nécessaires à l’inévitable lâcher-prise qui s’en vient…

+ tout le reste, avec tout notre ♥

JBL1960

▼▼▼