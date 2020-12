DERNIERS (R) APPELS À REFUSER EN MASSE LA VACCINATION À THÉRAPIE GÉNIQUE (ARNm) DE L’ANNÉE…

… 2020 & À TOUT JAMAIS !

À RELIER AVEC MON BILLET D'HIER ► Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée

Vaccin ARNm : l’appel solennel du Pr Perronne

Pr. Christian Perronne – Source France Soir – 3 décembre 2020 – Profession Gendarme du 4 décembre 2020 – Les Moutons Enragés du 30 décembre 2020 – Résistance71 du 31 décembre 2020

Complété & Enrichi par JBL1960

Chers amis,

La France, qui vit un cauchemar depuis des mois, se réveille.

Dans beaucoup de villes de notre beau pays, le peuple est en marche pour retrouver sa liberté, pour exiger le retour de la démocratie.

En tant que médecin, spécialiste des maladies infectieuses et ayant été président de nombreuses instances ou conseils de santé publique, y compris sur les vaccins, je mesure chaque jour les incertitudes générant la peur et le désarroi croissant de nos concitoyens. Je prends le risque d’être à nouveau qualifié de “complotiste » ou mieux de “rassuriste”, termes désignant ceux qui critiquent ou challengent la pensée unique.

Je finis par être fier de ces appellations, mes propos exprimant la vérité n’ayant jamais changé depuis le début de l’épidémie. Je considère donc qu’il est de ma responsabilité de m’exprimer à nouveau ce jour sur l’ensemble du volet médical de la Covid-19 et en particulier sur le sujet vaccinal, désormais l’élément central et quasiment unique de la politique de santé de l’État.

Beaucoup de Français ont été hypnotisés par la politique de la peur. Depuis septembre 2020, on nous avait annoncé une deuxième vague terrible de l’épidémie, pire que la première.

Le Ministre de la Santé, le Dr Olivier Véran, le Président du Conseil scientifique de l’Élysée, le Pr Jean François Delfraissy, le Directeur Général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon, l’Institut Pasteur nous ont annoncé des chiffres catastrophiques avec une augmentation exponentielle du nombre de morts. Les hôpitaux devaient être saturés et débordés.

Même le Président de la République, lors d’une allocution télévisée récente annonçant le reconfinement, nous a prédit pas moins de 400.000 morts, renchérissant sur les 200.000 morts estimés peu de temps auparavant par le Pr Arnaud Fontanet de Pasteur.

Ces chiffres irréalistes n’avaient qu’un but, entretenir la peur pour nous faire rester confinés, sagement masqués. Pourtant l’usage généralisé des masques en population générale n’a aucun intérêt démontré scientifiquement pour enrayer l’épidémie de SARS-COV-2.

L’utilisation des masques devrait être ciblée pour les malades, leur entourage (surtout les personnes à risque) et les soignants au contact.

Or l’épidémie régresse et n’a entraîné aucune apocalypse. La dynamique de la courbe montrait depuis des semaines le profil d’un rebond épidémique saisonnier qui s’observe avec certains virus, une fois la vague épidémique terminée.

Cela témoigne de l’adaptation du virus à l’homme et est aussi le reflet de l’immunité collective qui progresse dans la population et qui nous protège naturellement.

Les souches de virus qui circulent actuellement ont perdu de leur virulence. Les autorités ne pourront pas dire que c’est grâce au confinement car la tendance à la baisse avait commencé avant même sa mise en place.

La régression de l’épidémie avait même commencé, dans certaines agglomérations, avant l’instauration du couvre-feu.

Malheureusement, il y a encore des décès qui surviennent chez des personnes très âgées, des grands obèses ou des personnes souffrant d’un diabète sévère, d’hypertension artérielle grave, de maladies cardiorespiratoires ou rénales déjà invalidantes.

Ces personnes à risque sont parfaitement identifiées. Les mesures sanitaires devraient donc être ciblées pour les protéger, les dépister et les traiter le plus tôt possible dès le début des symptômes par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine dont l’efficacité et l’innocuité sont largement confirmées, si on donne le traitement précocement.

Beaucoup de décès auraient pu être évités. Or on a dissuadé les médecins généralistes et les gériatres de traiter.

Dans ce contexte, continuer à persécuter nos enfants derrière des masques inutiles reste incompréhensible.

Toutes ces mesures sont faites pour que les Français réclament un vaccin. Or quel est l’intérêt d’un vaccin généralisé pour une maladie dont la mortalité est proche de 0,05% ? Aucun. Cette vaccination de masse est inutile. De plus, les risques de la vaccination peuvent être plus importants que les bénéfices.

Le plus inquiétant est que de nombreux pays, dont la France, se disent prêts à vacciner dans les semaines qui viennent, alors que la mise au point et l’évaluation de ces produits se sont faites à la va-vite et qu’aucun résultat de l’efficacité ou de la dangerosité de ces vaccins n’a été publié à ce jour.

Le pire est que les premiers "vaccins" qu'on nous propose ne sont pas des vaccins, mais des produits de thérapie génique.



Le pire est que les premiers “vaccins” qu’on nous propose ne sont pas des vaccins, mais des produits de thérapie génique.

On va injecter des acides nucléiques qui provoqueront la fabrication d’éléments du virus par nos propres cellules.

On ne connait absolument pas les conséquences de cette injection, car c’est une première chez l’homme. Et si les cellules de certains “vaccinés” fabriquaient trop d’éléments viraux, entrainant des réactions incontrôlables dans notre corps ?

Les premières thérapies géniques seront à ARN, mais il existe des projets avec l’ADN. Normalement, dans nos cellules, le message se fait de l’ADN vers l’ARN, mais l’inverse est possible dans certaines circonstances, d’autant que nos cellules humaines contiennent depuis la nuit des temps des rétrovirus dits « endogènes >> intégrés dans l’ADN de nos chromosomes.

Ces rétrovirus « domestiqués » qui nous habitent sont habituellement inoffensifs (contrairement au VIH, rétrovirus du sida par exemple), mais ils peuvent produire une enzyme, la transcriptase inverse, capable de transcrire à l’envers, de l’ARN vers l’ADN.

Ainsi un ARN étranger à notre corps et administré par injection pourrait coder pour de l’ADN, tout aussi étranger, qui peut alors s’intégrer dans nos chromosomes.

Il existe donc un risque réel de transformer nos gènes définitivement. Il y a aussi la possibilité, par la modification des acides nucléiques de nos ovules ou spermatozoïdes, de transmettre ces modifications génétiques à nos enfants.

Les personnes qui font la promotion de ces thérapies géniques, faussement appelées « vaccins » sont des apprentis sorciers et prennent les Français et plus généralement les citoyens du monde, pour des cobayes.

Nous ne voulons pas devenir, comme les tomates ou le mais transgéniques des OGM (organismes génétiquement modifiés). Un responsable médical d’un des laboratoires pharmaceutiques fabricants a déclaré il y a quelques jours qu’il espérait un effet de protection individuelle, mais qu’il ne fallait pas trop espérer un impact sur la transmission du virus, donc sur la dynamique de l’épidémie.

C’est bien là un aveu déguisé qu’il ne s’agit pas d’un vaccin. Un comble.

Je suis d’autant plus horrifié que j’ai toujours été en faveur des vaccins et que j’ai présidé pendant des années des instances élaborant la politique vaccinale.

Aujourd’hui, il faut dire stop à ce plan extrêmement inquiétant. Louis Pasteur doit se retourner dans sa tombe.

La science, l’éthique médicale et par-dessus tout le bon sens doivent reprendre le dessus.

Christian Perronne

Tant mieux, ici on sait que plein de RIENS peuvent TOUT pis y’a longtemps qu’on croit plus à cette ordure de père No-Hell !

DOCUMENTS INDISPENSABLES POUR FAIRE FOIRER LA STRATÉGIE VACCINALE DE MACRON ET SON MONDE ;

À DIFFUSER SANS PITIÉ SINON C’EST FIN DE PARTIE POUR L’HUMANITÉ !

La Déclaration d’Engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration des vaccins PAR les Médecins et Personnel Soignant dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa de REACTION19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/declaration-engagement-de-responsabilite-civile-et-penale-vaccins-anti-covid-source-reaction19.pdf que j’ai mise au format PDF.

Document original du site REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf

VIDÉO + DOCUMENT PDF IMPORTANT – 23/11/2020 Attention danger ! Note grand public sur les vaccins OGM (CRIIGEN – PDF) ► Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf

Pour faire FOIRER la tentative de coup de force de Castex et son orchestre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/quelques-pistes-pour-faire-foirer-le-coup-de-force-sanitaire-de-castex-.pdf + TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/alerte-info-cruciale-a-diffuser-sans-pitie-sur-la-vaccination-obligatoire.pdf

RAPPELEZ-LEUR & RAPPELEZ-VOUS de l’autre scandale vaccinal : Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf + le scandale de l’aluminium (PDF 13 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/le_scandale_aluminium.pdf

À corréler avec ce DOSSIER SPÉCIAL PDF sur la FRAUDE aux TESTS RT PCR justifiant la DICTATURE SANITAIRE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf

RAPPEL ► LE VIRUS ET LE PRÉSIDENT – Jean-Loup Izambert et Claude Janvier – IS Édition parution du 11 décembre 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/presentation-du-livre-le-virus-et-le-president-jean-loup-izambert-claude-janvier.pdf

+ L’AUTRE PRIORITÉ ABSOLUE du gouvernement-qui-ment en plus d’achever les ieuv ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/avec-la-retraite-a-points-datagoule-tout-le-monde-sera-ko-par-jbl-decembre-2020.pdf ► Logique en même temps !

Tout est disponible, en lecture, téléchargement, impression, diffusion, partage LIBRES et GRATUITS dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF et dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Sinon ?

La vaccination ne sera pas obligatoire = mais vous ne pourrez rien faire si vous refusez de vous faire vacciner !

Covid-19 : Il n’y aura pas de fichier des personnes refusant le vaccin, assure Gabriel Attal – En revanche, il y aura bien un registre des personnes vaccinées qui entrera en vigueur dès le 4 janvier ► CQFD !

Données personnelles : la Cnil valide le fichier « SI Vaccin Covid » et promet des contrôles…

TOUSTES nous avons pu constater que les premières personnes vaccinées en EHPAD depuis le dimanche 27 décembre n’étaient ABSOLUMENT pas informées de la réelle teneur de ces nouveaux vaccins à Thérapie génique Pfizer/BioNTech/Moderna (LÀ) et même le très consensuel Éric Caumes reconnait : qu’il n’a jamais vu une fréquence aussi élevée d’effets indésirables pour un vaccin (ICI).

SEUL-E-S les mini-dictateurs ou les héritiers du Dr. Mengele en puissance ont droit de cité : Blachier, Hill, Lina, Alexandre, Kahn hélas et même le Pape appellent à se faire vacciner sans moufter !

Quand ici ou là la réalité rattrape et dépasse la fiction…

Alors que nous savons quoi faire depuis le début = Dire NON et refuser en masse, individuellement d’abord, puis collectivement ensuite VIA les personnels soignants qui sont, en France, très réticents à SE faire piquouzer, à intégrer et travailler dans les » centres de vaccination » ; à BOYCOTTER même en pratiquant des grèves sauvages avec pour revendication ARRÊT TOTAL DE CETTE SUPERCHERIE CRIMINELLE ! Car s’il y a bien une chose de sûre c’est que les personnels qui accepteront de participer à cette campagne de vaccination à thérapie génique seront complices de crime contre l’humanité, leurs pairs les jugeront, pour le moins !

Soyons du bon côté de l’histoire pour une fois TOUSTES ENSEMBLE et ce que nous n’aurons pas eu le temps de faire en 2020…

ATTELONS-NOUS À LE RÉALISER DÈS DEMAIN : 1er janvier 2021 !

C’est tout ce que JE NOUS souhaite !

JBL1960