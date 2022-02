MÀJ MAJEURE avec le Presque Dr. T’CHÉ-RIEN car NOUS SOMMES CEUX QUE NOUS ATTENDIONS !

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES ;

▼▼▼

MàJ Majeure avec le dernier instantané de RIEN en version PDF N° 180222 de 3 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/tollecc81-rance.pdf en images ci-dessous ;

À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

▲▲▲

LEVONS-NOUS SINON ILS NOUS EMMERDERONT JUSQU’AUX DERNIERS !

Et pour le moins !

À VOIR ABSOLUMENT !

Vidéo Odysee (1H23MN53) de Chris de Vivre Sainement

Clic-image pour visionner la vidéo !

▼▼▼

Depuis décembre 2015 dans cette catégorie de mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/

J’appelle, en France, à porter un coup d’arrêt définitif à la mise en place de la dictature technotronique, par tous ceux qui suivent et promeuvent l’Agenda oligarchique de dépopulation, grâce à l’IA, les blockchains, la 5G pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées/SMART-CITIES toujours en voie d’achèvement !

Je dénonce le PROJEEEEEET initié par Nicolas SARKOZY, 1ère taupe zunienne placée dans le fauteuil élyséen en 2007, ce dès 2009. Poursuivi par Hollande, Roitelet du Golfe, sous l’impulsion de Ségolène Royal, elle-même. Pour être parachevé, et nous avec, par Emmanuel Macron, 2nde taupe zunienne directement pucée par Rothschild, placée à l’Élysée en 2017.

Et depuis plus de 2 ans grâce à de très nombreuses analyses, que j’ai compilées dans un DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS je vous donne toutes les preuves de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination, pour le moins, puisque chacun dans notre style, nous sommes nombreux à avoir démontré que le PLAN a été muté en PLANdémie PLANétaire par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité avec pour unique objectif la vaccination massive à nanotech (ARNm ou Thérapie Génique) des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller.

C’est pourquoi et en attendant le PDF complet du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ► Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique ; que Résistance 71 est en train de traduire, par de larges extraits et que je compile au fur et à mesure pour vous en permettre la lecture, le téléchargement, l’impression libres et gratuits dès que possible, ne manquez pas la 1ère partie du Chapitre 9 – Le fardeau de l’homme blanc & La sortie le Lundi 14 Février 2022 aux Éditions Marco Pietteur du livre de Robert F. Kennedy Jr. préfacé par le Pr. Christian Perronne ► https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/christian-perronne-mensonges-detat

Je vous propose, pour remonter AUX ORIGINES DE LA PLANdémie PLANétaire PLANifiée à l’instant / moment / temps 0 / TEP ZEPI / ZEP TEPI ; Lorsque le PLAN avait déjà été muté en PLANdémie à la variole par les mêmes qui sont derrière la réduction de l’Humanité aujourd’hui et qui ont confinés les Natifs de l’île de la Grande Tortue / premiers cobayes des armes virologiques et biologiques, dès 1492 au N.O.M. du Fric, du Flouze et de la Sainte-Ozeille pour les siècles et les siècles…

Pour faire le lien avec les CONVOIS de la LIBERTÉ qui ont convergé à OTTAWA où le peuple a pris possession de la ville et malgré une répression sauvage qui s’annonce et la situation en NAZILAND et plus particulièrement en FRANKISTAN.

Je vous propose de (re)découvrir, ci-dessous, un document PDF majeur que j’ai réalisé le 30 décembre 2020 qui contient de nombreuses analyses, articles, liens qui démontrent tous que l’organisation et la planification qui furent décidées pour exterminer les Indigènes/autochtones de l’île de la Grande Tortue et d’Amérique Latine -le même procédé ayant été utilisé de 1820 à 1980 aux USA- utilisaient les mêmes pratiques coloniales qui fondent le Canada Inc. Since 1348 sur lesquelles s’est construit, l’empire Anglo-Américano-Christo-Sioniste ! Car à chaque fois et comme vous pourrez le constater, c’était le même ressort utilisé pour cibler une population donnée et la nier, en l’exterminant par tous moyens à sa convenance.

Aujourd’hui la population cible à exterminer sont les NON-VAXINÉS et réfractaires à l’Identité Numérique, à la Nouvelle Normalité et les DÉSACTIVÉS du paSSe-vaXXXinal !

Or, personne d’autre que NOUS ne viendra nous sauver, c’est EUX contre NOUS, debout, conscients. Et leur plus grande peur c’est bien qu’on découvre comme il est facile de les laisser tomber, SANS GUERRE, juste en nous mutualisant pour coconstruire et codiriger une société des sociétés HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS dans un nouveau paradigme, en laissant leur matrice s’autodétruire, comme le dit le Dr. Robert Malone au début de la vidéo de Vivre Sainement, plus haut ; A$$A$$IN$ – La FIN du MONDE COVID ► Cela ne dépend que de NOUS pour mettre FIN au COcoRONAcircus & aux COVIDélires !

JBL1960

Tous mes documents PDFs sont à retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+de 500) ; Ils sont tous en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage LIBRES & GRATUITS car les uns et les autres nous estimons que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS librement et surtout gratuitement.

Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée – For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf

EXPOSÉ DES PREUVES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DE PUBLICATION ;

Page 5 à 7 ► Préambule de JBL1960

Page 8 à 89 ► Contre-Rapport à la Commission Vérité & Réconciliation – Meurtre Par Décret

Page 90 ► Lien vers MURDER BY DECREE + Liens complémentaires au CR à la CV&R (MEURTRE PAR DÉCRET)



Page 91 à 97 ► Reset – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Zénon, mars 2020

Page 98 à 101 ► Le virus de la Couronne (« corona ») et les affaires états-uniennes – Steven Newcomb, avril 2020

Page 102 à 105 ► Dernier Pape, dernière Reine & Dernier Prince ? MNN 02/2014 (billet phare de mon blog depuis le 1er jour) + JBL 09/2020

Page 106 à 108 ► APOCALYPSE OTTAWA ! MNN 12/2018 ► MàJ 12/2020 VIA R71

Page 109 à 113 ► Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée – Conclusion de JBL1960

Page 114 à 115 ► Lectures complémentaires indispensables pour faire FOIRER leur PLANdémie… (Vidéos + PDFs)