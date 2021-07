POT-AUX-ROSES ? COVID-19 : LE GRAND CAUCHEMAR de LIUTWIN en version PDF – PRÉSENTATION et ANALYSE JBL1960

À retrouver dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

1 ► L’injection expérimentale DATAGOULE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/linjection-anticovid-datagoule.pdf

2 ► Pffffff ! ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/pffff-.pdf

+ Au moins 24483 morts suite à la vaccination Covid-19 (MàJ du 1er juillet 2021) par ► https://cv19.fr/2021/07/01/au-moins-24483-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

En France ? Toujours RIEN-NADA-QUEUTCH selon les Drs. Fourest & Lechypre !

Et pour les A-B-R-U-T-I qui sont d’accord de rendre la vaxxination OBLIGATOIRE pour TOUSTES :

Source Profession Gendarme du 2 juillet 2021 ► https://www.profession-gendarme.com/courrier-recu-par-lassociation-reaction-19/

Mais ça, ICI, ont le savait déjà ► ALERTE INFOS : VIDÉOS et PDFS POUR SE LEVER ET DIRE NON AUX INJECTIONS ANTICOVID et PREUVES QUE LA PLANdémie EST FINIE !

LEURS RÊVES SONT NOS CAUCHEMARS !

POURQUOI C’EST TOUJOURS NON ;

Transmis par mail, je vous propose ce gros pavé dans la marre relayé par Yves Rasir du Magazine Néo-Santé VIA son INFOLETTRE du 30 juin 2021 ► https://www.neosante.eu/le-pot-aux-roses/ ;

Avant de faire une pause de quelques semaines pour… travailler au déménagement des éditions Néosanté, j’avais imaginé de boucler la boucle et de faire un résumé du Corona Circus. Un bilan de la grande mascarade que nous vivons depuis un an et demi et un récapitulatif de tous les mensonges que les gouvernements et les médias nous ont assénés en l’espace de 18 mois. Sacré boulot vu le nombre de bobards, d’infos pourries et de fumisteries que le narratif officiel de la pseudo-pandémie nous a infligés depuis le début de cette bouffée délirante mondiale. Je m’apprêtais à entamer ce compendium de la bouffonerie covidiste quand, par bonheur, j’ai reçu copie d’un formidable travail accompli par un « journaliste citoyen » se faisant appeler Liutwin. Intitulé « Covid-19 : le grand cauchemar », ce document PDF est vraiment une excellente chronique de la prétendue crise sanitaire et une synthèse très complète de la déferlante totalitaire lui tenant lieu de gestion. De la trompeuse saturation hospitalière au massacre vaccinal en cours en passant par l’inutilité des masques, l’escroquerie des test PCR, l’absurdité des confinements ou l’évidente mise en place d’une dictature numérique sous couvert de santé publique, cet e-book en libre accès constitue un memento d’autant plus implacable de la grande manipulation qu’il est abondamment sourcé et que ses nombreuses références, scientifiques comme médiatiques, ne doivent rien à la « complosphère ». Avec autant d’ironie que d’à-propos, l’auteur de cette brillante analyse illustrée de dessins et de tableaux s’amuse d’ailleurs à recenser moult déclarations et affirmations démenties par ceux-là mêmes qui les ont préalablement tenues, la cohérence et la logique ayant définitivement sombré en même temps que le bon sens. Je vous recommande chaudement de lire et de partager ce document tout en le consultant régulièrement car il s’agit d’une édition continue régulièrement mise à jour. À la 251ème page de ce bouquin digital, vous avez le lien qui vous mène vers la dernière version actualisée. Liutwin est Français, son « grand cauchemar » se focalise sur la France mais c’est un travail de décryptage à valeur universelle puisque toute la planète, ou presque, a été plongée dans le même délire cauchemardesque. (*)



Nanoparticules suspectes



L’existence de ce livre me dispense donc de continuer à vous informer sur les différents sujets qu’il aborde. Désormais, je vais me recentrer sur ce qui fait la spécificité de Néosanté, à savoir la promotion d’un nouveau paradigme médical, la divulgation des causes réelles des maladies et la disculpation des virus erronément rendus responsables des épidémies. Si ceux-ci existent et à supposer qu’ils soient isolés dans les règles de l’art – ce qui est loin d’être prouvé pour le sars-cov2 – ils ne sont jamais que les témoins d’un terrain mal en point, voire les agents réparateurs de ce terrain dégradé, mais en aucune manière les fauteurs de troubles. En contribuant à la publication et à la diffusion du livre Virus Mania, notre maison d’édition a ajouté une grosse brique à l’édification d’une nouvelle compréhension des maladies fallacieusement considérées comme infectieuses et contagieuses alors que leur vraie origine se situe dans des modes de vie délétères, des pollutions environnementales et/ou des intoxications médicamenteuses. Le covid ? Dès le départ, nous avons subodoré que cette grippe saisonnière potentiellement sévère était en lien avec certains vaccins, une iatrogénie débridée, la campagne de terreur orchestrée par les autorités et la contre-productivité des mesures adoptées. Nous maintenons complètement cette grille de lecture mais nous en admettons certaines faiblesses : pourquoi les pneumopathies atypiques s’accompagnent-elles souvent de micro-thromboses disséminées au point que certains scientifiques décrivent le covid comme une pathologie plus vasculaire que respiratoire ? Pourquoi des individus non vaccinés et en très bonne santé sont-ils quand même touchés ? Pourquoi certains patients basculent-ils dans la détresse pulmonaire sans réaction salutaire de leur système immunitaire, parfois même sans montée de fièvre ? Et pourquoi l’agueusie et l’anosmie (les pertes du goût et de l’odorat) sont-elles plus fréquentes et prolongées qu’à l’accoutumée, parfois même sans encombrement nasal ? Bref, d’où vient que le syndrome grippal baptisé covid-19 possède de curieuses particularités ? L’explication à toutes ces énigmes tient peut-être en un mot : le graphène. Selon un biostatisticien et un médecin espagnols, des nanoparticules de ce matériau tiré du carbone ont été secrètement ajoutées aux vaccins afin d’en augmenter l’efficacité. Dans les plus récentes vidéos de leur émission « La Quinta Columna », Ricardo Delgado et José Louis Sevillano affirment y avoir trouvé des traces d’oxyde de graphène par microscopie électronique et par d’autres techniques d’observation. Or l’oxyde de graphène est un redoutable toxique qui serait à lui seul capable de générer des problèmes de coagulation et des troubles thrombotiques ! On tiendrait-là l’explication des réactions post-vaccinales souvent fatales et étrangement similaires aux manifestations cliniques du covid.



Ça expliquerait beaucoup de choses



Mais comme le rapportent cet article en anglais et cet autre en français, l’adjonction de graphène aux cocktails vaccinaux ne serait pas une nouveauté de 2020 car elle aurait déjà été appliquée aux vaccins antigrippaux apparus en 2019. Ce serait donc ces composants inavoués qui seraient à l’origine des flambées de covid constatées là où l’on massivement « immunisé » les personnes âgées contre la grippe. Plus interpellant encore : les nanoparticules de graphène ont des propriétés antivirales et les industriels y auraient recours pour fabriquer certains types de masques, ainsi que les écouvillons ! Vous voyez le topo ? Vous imaginez le scénario ? Si ça se trouve, la pandémie n’a rien de viral et elle résulte en grande partie des moyens mis en œuvre pour la combattre. Le port du masque généralisé, le dépistage nasopharyngé et enfin les vaccins administrés seraient les trois véritables vecteurs d’une épidémie faussement infectieuse ! À l’appui de cette hypothèse vertigineuse, les lanceurs d’alerte espagnols mentionnent que le polluant chimique nanoparticulaire a également des effets sur la balance oxydative et notamment sur les niveaux de glutathion, acteur majeur de la détoxication cellulaire. Or il est bien connu que le glutathion, s’il baisse très fortement après 65 ans, ne manque pas aux enfants et que son stockage dans le foie est favorisé par une activité physique intensive. On peut dès lors comprendre pourquoi la population infantile n’a nullement été impactée par le covid et pourquoi les sportifs professionnels échappent totalement à ses formes sévères. Malgré le port de la muselière et la multiplication des test PCR qui les auraient « graphénisés » via les muqueuses du nez, ces deux catégories ont été protégées par leur taux élevé de glutathion. Indice supplémentaire que cette thèse est crédible, l’antioxydant et son acide aminé précurseur, la N-acétylcystéine, font figure d’alliés performants dans la prévention et le traitement du covid, comme l’indique cette étude scientifique. M’est avis que Dame Vérité est en train de sortir du puits et qu’il sera compliqué pour la propagande covidiste de l’y faire retourner.



Manipulation machiavélique ?



Si elle se vérifie, cette histoire de graphène volatile permettrait de surcroît d’éclairer un autre mystère qui me turlupine, à savoir l’absence de covidés symptomatiques parmi les résistants radicaux que je fréquente. Depuis le début de la mascarade, mes amis « complotistes » et moi refusons résolument de porter le masque, de nous faire tester par ces longs coton-tiges enfoncés dans les narines et bien sûr de nous faire vacciner. En revanche, nous participons allègrement à des rassemblements extérieurs ou intérieurs qui devraient théoriquement nous exposer à des « clusters ». Pourtant, depuis plus d’un an, je n’entends jamais dire que l’un d’entre nous a déclaré autre chose qu’un rhume ou une petite grippe classiques. Serions-nous protégés de la grippe covid par notre triple réticence à nous plier aux règles ? Et ce refus nous aurait-il mis à l’abri d’une odieuse machination consistant à contrôler le cerveau des gens exposés aux nanoparticules graphitiques ? Selon Delgado et Sevillano, l’oxyde de graphène possède également des propriétés d’ « absorption électronique », ce qui signifie que ce matériau révolutionnaire peut être « excité » par certains rayonnements électromagnétiques. Et d’après le duo espagnol, la bande de fréquences à laquelle réagirait le graphène est précisément celle de la technologie 5G, celle que les gouvernements veulent nous vendre à tout prix et dont ils ont d’ailleurs accéléré le déploiement grâce à la crise et la mise entre parenthèses de la démocratie. Les individus « graphénisés» seraient donc intoxiqués et manipulés à distance ? Ils ne seraient plus maîtres de leurs neurones et soumis à un programme d’asservissement mental machiavélique ? Et ceci expliquerait au passage que les vaccinés soient puissamment magnétisés au point d’injection ? Ce scénario d’un obscur et immonde complot, je ne l’ai jamais trop pris au sérieux. J’ai toujours privilégié celui d’une pseudo-pandémie auto-réalisée par l’affolement virophobique et la dissimulation de sa vraie causalité toxicologique. À cet égard, les révélations sur le graphène comme adjuvant vaccinal me semblent relever du pot aux roses enfin dévoilé. Si elle sont avérées, l’omniprésence et la magnétisation des nanoparticules sont cependant de nature à ébranler ma réserve envers les théories franchement conspirationnistes. Quand il y a trop de hasards, la pléthore de hasards finit par tuer le hasard.

COVID-19 : Le Grand Cauchemar par LIUTWIN, supplément PDF N° 310 de 251 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/covid-19-le-grand-cauchemar.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

Nous sommes très, très nombreux à nous poser cette même question actuellement : Allons nous vers une cyber-attaque cet été quand le virus sera mort et qu’il n’y aura plus de grippe à faire passer pour la covid, pour empêcher l’arnaque de se dévoiler, d’empêcher les gens de voir les morts causés par les faux vaccins sur les réseaux sociaux, et imposer la piqouze par la force en empêchant les gens de se communiquer entre eux et se rassembler via internet pour la riposte mondiale contre les élites ? Résistance71 – Source Anonyme – 2 juillet 2021 ► https://resistance71.wordpress.com/2021/07/02/pandemie-bidon-tests-bidons-piqouzes-bidons-mais-mortiferes-va-ton-vers-une-vraie-fausse-fausse-vraie-cyberattaque-sauce-schwab-fem-en-juillet/

IMPORTANT RAPPEL qui figure à la page 7 du PDF de LIUTWIN :

Étonnant, non ? NON !

Énièmes preuves qu’on se fout de notre goule depuis des lustres et qu’il est temps de se LEVER en masse et de se RÉVEILLER de ce long cauchemar dans lequel nous maintient le 0.001% ; ces zélites folles et ivres de pouvoir et de contrôle absolu sur NOUS les peuples, les 99.999% !

Depuis des lustres, la preuve par Xochi !

NOUS AVONS LES MOYENS dans cet ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES de STOPPER LES COVIDélires PLANétaire !

Et c’est FIN de PARTIE pour L’OLIGARCHIE !

Mais si nous les laissons faire sans réagir alors c’est FIN de PARTIE pour L’HUMANITÉ ! Est-ce que c’est vraiment cela que vous voulez ?

Pour nous, c’est NON ! Et nous lutterons jusqu’à notre dernier souffle contre ce cauchemar éveillé !

