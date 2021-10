RETOUR VERS LE FUTUR – Part. 3

END GAME / DERNIÈRE PARTIE…

RETOUR VERS LE FUTUR – Part. 2

RETOUR VERS LE FUTUR – Part. 1

BACK TO / RETOUR VERS… 1491 !

POUR REMONTER AUX ORIGINES DE LA PLANdémie PLANétaire PLANifiée à l’instant / moment / temps 0 / TEP ZEPI / ZEP TEPI !

Lorsque le PLAN avait déjà été muté en PLANdémie à la variole par les mêmes qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité aujourd’hui et qui ont confinés les Natifs de l’île de la Grande Tortue / premiers cobayes des armes virologiques et biologiques, dès 1492 au N.O.M. du Fric, du Flouze et de la Sainte-Ozeille pour les siècles et les siècles… Si nous les laissons faire aujourd’hui encore !

Ensemble, afin de ne pas reproduire les mêmes FATALERROR / erreurs fatales du passé qui nous ont conduites exactement où nous sommes ; Remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires par notre complémentarité unificatrice !

END OF THE EMPIRE OF THE VAMPIRE / FIN DE L’EMPIRE DES VAMPIRES ► Répandre l’amour ► Comment éliminer les empires (?) ► Suivez la philosophie du kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix, où chacun est souverain, égal à l’autre et où chaque voix compte… Les intrus (colons) ont apporté des fusils, puis des guerres. Revenons à 1491, lorsque nous avions des outils pour chasser pour nous nourrir. L’armement étant le seul moyen pour ces empires d’exister. Une fois qu’il n’y en a plus, ils perdent. Lorsque tout le monde est souverain, il n’y a pas besoin de président ou de premier ministre. Notre Esprit/Spirit/Geist, la Nature et la Grande Paix nous guident / guideront…



Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée – For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf

Cliquer pour accéder à for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Le 30 décembre 2020, j’ai choisi de vous proposer à la relecture le Contre-Rapport à la Commission Vérité et Réconciliation : Meurtre Par Décret – Le Crime de Génocide dans les Pensionnats et Hôpitaux pour Indiens de 1840 à 1996 au Canada que j’avais donc intégré dans cette dernière compilation d’analyses et de liens. Tant il démontrait, à mon sens, que l’organisation et la planification qui furent décidées pour exterminer les Indigènes/autochtones de l’île de la Grande Tortue et d’Amérique Latine -le même procédé ayant été utilisé de 1820 à 1980 aux USA- utilisaient les mêmes pratiques coloniales qui fondent le Canada Inc. Since 1348 sur lesquelles s’est construit, l’empire Anglo-Américano-Christo-Sioniste ! Car à chaque fois et comme vous pourrez le constater, c’était le même ressort utilisé pour cibler une population donnée et la nier, en l’exterminant par tous moyens à sa convenance, y compris en l’utilisant comme esclave domestique.

En relisant le PLAN en regard de nos différentes analyses, les plus fouillées, que j’ai placée à la suite du CR à la CV&R nous avions ainsi toutes les preuves de l’utilisation de la crise sanitaire courante / COVID-19 comme d’un outil de notre domestication et de notre domination par les mêmes psychopathes aux manettes. Tant il était clair alors et pour tout le monde, que l’unique objectif de cette PLANdémie était la vaccination massive à nanotech (ARNm ou Thérapie Génique) des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller.

C’est pourquoi, pour briser les chaines de la dissonance cognitive, j’avais trouvé judicieux de vous compiler dans un même document toutes les preuves pour nous permettre ENSEMBLE & IMMÉDIATEMENT ;

D’arrêter de consentir, de dire NON aux reconfinements sans fin, aux couvres-feux totalitaires, aux injections mortifères, au paSSe sanitaire…

De nous mutualiser, de nous solidariser TOUSTES, ICI, MAINTENANT et surtout d’OÙ-NOUS SOMMES !

Non pour une énième réforme inutile du système, (en remplaçant Macron le cyborg, par… Asselineau, Mélenchon, un autre Cron, ou Cronne d’ailleurs) ; Mais totalement hors de tout système marchand, monétaire et étatique !

Mais pour au contraire en adopter en l’adaptant le principe des Peuples Originels, qui eux sont confinés depuis 529 ans, du continent des Amériques qui dit que chaque décision prise doit l’être en considération de ce que pensera de nos actions la 7ème génération à venir. Car ainsi, il devient très, très difficile de faire fausse route parce que non seulement l’intérêt commun immédiat est évalué et pris en compte, mais aussi celui d’un lointain futur, éradiquant toute velléité égoïste conjoncturelle.

Ici ou là, nous sommes de plus en plus nombreux à démontrer qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce Système sinon de lâcher-prise à ces derniers scintillements factices d’un système totalement illusoire et mortifère dont il n’y a RIEN à garder car pour nous il convient de TOUT benner ! Tout, absolument TOUT doit partir et OUI, être remplacé par cet élan naturel de l’humanité vers la Vie… Tout simplement.

Pour comprendre et réaliser que l’avenir de l’Humanité et le salut de l’Occident passent par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre ;

Je vous propose donc ces quelques (re)lectures essentielles pour leur dire NON et mettre fin au MEURTRE PAR DÉCRET qui a TOUJOURS cours, AUJOURD’HUI en France…

EXPOSÉ DES PREUVES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DE PUBLICATION ;

Page 5 à 7 ► Préambule de JBL1960

Page 8 à 89 ► Contre-Rapport à la Commission Vérité & Réconciliation – Meurtre Par Décret

Page 90 ► Lien vers MURDER BY DECREE + Liens complémentaires au CR à la CV&R (MEURTRE PAR DÉCRET)



Page 91 à 97 ► Reset – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Zénon, mars 2020

Page 98 à 101 ► Le virus de la Couronne (« corona ») et les affaires états-uniennes – Steven Newcomb, avril 2020

Page 102 à 105 ► Dernier Pape, dernière Reine & Dernier Prince ? MNN 02/2014 (billet phare de mon blog depuis le 1er jour) + JBL 09/2020

Page 106 à 108 ► APOCALYPSE OTTAWA ! MNN 12/2018 ► MàJ 12/2020 VIA R71

Page 109 à 113 ► Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée – Conclusion de JBL1960

Page 114 à 115 ► Lectures complémentaires indispensables pour faire FOIRER leur PLANdémie… (Vidéos + PDFs)



RETOUR VERS LE FUTUR POUR METTRE FIN -définitivement- AUX EMPIRES VAMPIRES ;

Frankistan, 25/10/21 et pour mettre fin DÉFINITIVEMENT à la PÉDOCRATIE ► « 1 sur 5 » : le film de Karl Zéro contre la pédocriminalité ► Vidéo YT d’1H31MN10S ► https://lemediaen442.fr/1-sur-5-le-film-de-karl-zero-contre-la-pedocriminalite/

Exceptionnalistan-plus-pour-longtemps où Joe Biden retarde la publication des dossiers d’assassinat de JFK à cause de… la « pandémie de Covid-19 » ► https://lemediaen442.fr/joe-biden-retarde-la-publication-des-dossiers-dassassinat-de-jfk-a-cause-de-la-pandemie-de-covid-19/

Nouvelle-Zélande-de-papier ► La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern s’est vantée de créer dans son pays une société à deux vitesses fondée sur le statut vaccinal. Lors d’une récente interview avec le New Zealand Herald, un journaliste a demandé à Ardern si elle essayait de créer une société de « deux classes différentes » de personnes, où « vous avez tous ces droits si vous êtes vacciné ». « C’est comme ça, ouais », a répondu Ardern avec un hochement de tête et un sourire ► source : Infowars.com, du 24 octobre 2021 Traduit par Réseau International VIA OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/26/la-pm-neo-zelandaise-se-vante-de-faire-des-non-injectes-des-citoyens-de-seconde-zone/

Québec ► La pénurie de personnel force ainsi un cinquième service d’urgence au Québec à réduire ses heures d’ouverture ► https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1834477/hopital-lachine-fermeture-urgence-soirs-nuits-7-novembre

TO BE CONTINUED ???

NON ! ENSEMBLE LEVONS-NOUS & METTONS FIN À L’INSTINCT DE MORT de CE système étatico-capitaliste et disons OUI à la VIE ► OUI à une société ORGANIQUE car n’oubliez jamais qu’ils sont très très peu (0.001%) et que NOUS sommes nombreux (99.999%) et que 10 à 15% d’une population mondiale motivée et éveillée est TOUT CE DONT NOUS AVONS BESOIN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf

En attendant de se retrouver TOUSTES dans cet ICI et ce MAINTENANT, NOUS on sème, encore…

JBL1960