Tout ce que nous avons à faire ? Juste DÉSOBÉIR !…

Sans arme, ni haine, ni violence !

3 LETTRES ET TOUT S’ARRÊTE !

NON nous n’avons pas dépassé les 100 000 morts par COVID !

NON M. Véran, nous ne signerons pas de décharge pour se faire inoculer des « vaccins » expérimentaux qui tuent plus que le COVID n’a tué ► https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-veran-saisit-la-has-sur-la-possibilite-d-ouvrir-la-vaccination-astrazeneca-a-tous-les-volontaires-20210430 – L’épidémiologiste Harvey Risch souligne que la majorité des personnes atteintes de Covid le sont après avoir été vaccinées ► https://autonomes.blogspot.com/2021/05/lepidemiologiste-harvey-risch-souligne.html

ON VA POSER LES BONNES QUESTIONS, plutôt ;

Version TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf

1) Sais-tu que nous n’avons jamais créé de vaccins à succès contre n’importe lequel des coronavirus ?

2) Sais-tu que cela prend en général entre 5 et 10 ans pour développer un vaccin complètement ?

3) Sais-tu que les “vaccins” COVID sont basés sur une nouvelle technologie qui n’a jamais été approuvée pour être utiliser sur les humains auparavant ?

4) Sais-tu que les laboratoires pharmaceutiques qui produisent ces vaccins ne peuvent pas être attaqués en justice si leurs vaccins endommagent ou tuent quelqu’un ?

5) Sais-tu que 99,8% des gens atteints survivent au COVID-19 ?

Pour démontrer que TOUT EST FAUX & MENSONGE ;

NON, en Inde, qui est l’un des pays où l’on a le plus vacciné, les gens de tombent pas comme des mouches du COVID ► https://yetiblog.org/archives/31112

Inde : La montée en flèche des décès « COVID » coïncide avec le début de la vaccination – Le graphique ci-dessous montre les dates, et plus tard, ce qui s’est passé en Inde, après une vaccination de masse avec le vaccin « VACCIN : » MASSIVE DEATH DE THÉRAPIE GÉNIQUE EXPÉRIMENTALE ► https://autonomes.blogspot.com/2021/05/inde-la-montee-en-fleche-des-deces.html



Toutes les preuves que nous participons à une Expérience d’Ingénierie sociale ou PLANdémie PLANétaire PLANifiée, par ceux qui sont derrière la réduction programmée de la population par vaccination massive à nanotech, depuis plus d’un an dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS non pas pour nous soigner, ni même nous guérir d’un virus imaginaire, mais bien pour nous exterminer, NOUS les peuples de la Terre et pour prendre le contrôle total des survivants terrifiés et prêts à tout pour ne pas mourir, alors que la vie est un départ, la mort un retour ; Lao Tseu, et que nous mourrons TOUSTES tôt ou tard car c’est ça le principe de TOUTE VIE sur Terre !

Et dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF pour intégrer, mieux conscientiser qu’: Il n’y a pas de mystère, le bon sens et la vérité sont universels, la tromperie systémique ne peut, à terme, qu’être démasquée. Le problème n’a jamais été le triomphe de la vérité, mais ce que les gens vont faire une fois compris toute la turpitude ambiante… Notre travail de fourmi est de baliser la voie, de jour comme de nuit, contre vents et marées, envers et contre tous, parfois contre nous-mêmes.

Atteindre le 10-15% des populations et en faire des humains conscients, résilient et incorruptibles, organisant la base de la nouvelle société qui s’impose d’elle-même : la société des sociétés de notre humanité enfin réalisée !

Aussi ; LEVONS-NOUS TOUSTES ensemble, ICI, IMMÉDIATEMENT, et surtout D’OÙ NOUS SOMMES, sans masque pour REFUSER définitivement de servir de cobayes et TOUT S’ARRÊTE, car nous sommes les 99% et ils ne sont que le 1%. Et alors qu’il a été défini que 10 à 15% d’entre nous DEBOUT, CONSCIENTS, MOTIVÉS, CONVAINCUS et ÉVEILLÉS est tout ce dont NOUS avons besoin pour STOPPER DÉFINITIVEMENT le COVIDélire-19 qui a été muté en COVIDémence-21 avant qu’il ne nous stoppe définitivement…



JBL1960