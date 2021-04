COVIDélire-21 : PREUVES POUR STOPPER L’INOCULATION EXPÉRIMENTALE SUR LA POPULATION COBAYE !

Suite logique de mon billet d’hier ► CoV-19 : Mise au point du meilleur traitement ANTIPIPEAU/INFOX par le (presque) Dr. T’Ché-RIEN + Méta-analyse de JBL1960

Et de son traitement contre les troubles de votre entourage, 1 con primé par jour de FÉPACHIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/fecc81pachiecc81.pdf

Car les preuves s’amoncellent qu’il est plus que temps de REFUSER l’inoculation ANTICOVID de -0 à 99+ ans !

Tout d’abord, je vous laisse étudier le Bulletin d’info et de décryptage du COVID-19 de l’AP-HM du Mardi 27 avril 2021 (PDF de 4 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/bulletin_information_covid_27042021.pdf qui semaine après semaine démontre qu’il n’y a pas plus de pandémie que de beurre en branche. Mais surtout que les réas ne débordent pas, ni les crématoriums, puisque le taux de létalité attribué au COVID est toujours de 0.03% grand max car en réalité ce serait plutôt 0.015%…

Sur ce sujet, vous pouvez lire la toute dernière analyse du Dr. Nicole Delépine du 26 avril 2021 – Source Mondialisation.ca qui démontre que Le National Health Service britannique passe aux aveux sur le nombre de décès liés au COVID-19 : Après le CDC (1), le NHS [système de la santé publique du Royaume-Uni] (2) britannique passe aux aveux sur le nombre de décès liés au Covid-19

« Ils vous mentent – Les données officielles du NHS montrent que seulement 3 542 personnes sont réellement mortes de COVID-19 » [3]

À l’instar des Français, les Anglais ont été confinés pendant de longs mois avec, comme chez nous, le slogan mensonger « sauvez des vies » destiné à calmer les peuples ► https://www.mondialisation.ca/le-national-health-service-britannique-passe-aux-aveux-sur-le-nombre-de-deces-lies-au-covid-19/5655876

Et je vous conseille de lire cette étude, en anglais, au format PDF de 43 pages ► https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/756738/SPI-M_modelling_summary_final.pdf Que Roseau et RIEN m’ont transmise en même temps et que vous pouvez traduire avec Deepl.traducteur gratuit et que le Gouvernement Britannique a publié le 31 mars dernier, prédisant que la troisième vague COVID tuera ou hospitalisera 60 à 70% des personnes qui ont pris les deux doses de vaccin. C’est une information CAPITALE qu’il faut diffuser au maximum pour que les gens arrêtent de se faire vacciner. Ce n’est pas un « complotiste » ou un obscur hôpital de province qui le dit mais le Gouvernement Britannique ► https://www.gov.uk/government/publications/spi-m-o-summary-of-further-modelling-of-easing-restrictions-roadmap-step-2-31-march-2021

Ainsi que cette vidéo du 22/04/21 de 5 médecins qui concourent pour dire que les injections contre le COVID-19 sont des armes biologiques (vidéo + point majeurs) ► https://resistance71.wordpress.com/2021/04/27/cinq-medecins-concourent-pour-dire-que-les-injections-contre-le-covid-19-sont-des-armes-biologiques-video-point-majeurs/ – R71 ayant traduit les points importants minute par minute car dans cette vidéo conférence de 1h19 diffusée le 22 avril courant, cinq médecins américains : Les Dr Larry Palevsky, Sherri Tenpenny, Christiane Northrup, Carrie Madej et Lee Merritt (qui a travaillé dans le corps de recherche médical de la marine américaine) ainsi que l’administratrice du groupe Maureen MacDonnell, lancent une alerte formelle et un appel à la désobéissance globale contre les injections en cours des thérapies géniques des laboratoires Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, qu’ils qualifient ouvertement d’armes biologiques.

Le groupe se réunit en ligne une fois par semaine et est suivi par des millions de personnes dans le monde et principalement aux États-Unis.

Nous mettons ci-dessous le lien de la vidéo sur la plateforme BitChute et les points importants que nous avons traduits avec le minutage dans la vidéo. Ces médecins n’y vont pas avec le dos de la cuillère et appellent à ce que nous reprenions en main notre destinée tout le système ayant failli.

À voir et diffuser sans aucune modération, nous l’avons dit il y a plus d’un an déjà en en avons fait le titre d’une de nos pages, cette affaire SRAS-CoV-2 / COVID-19 est une guerre biologique contre l’humanité. On sait depuis mars 2020 que ce virus est une chimère fabriquée en labo et depuis, comme le confirment ces médecins, que le virus per se est une PSYOP, mais que la réponse planifiée à la « crise » fabriquée, le soi-disant « vaccin » qui n’en est pas un, mais une thérapie génique est, quant à elle, la véritable attaque létale biologique sur l’humanité.

Comme conclue à 1h18min Maureen MacDonnell : Ils ne savent pas qu’ils ont cherché la merde aux mauvaises personnes en l’occurrence : les FEMMES !

Je vous conseille de visionner en complément cette autre vidéo d’alerte de la généticienne Alexandra Henrion-Caude ► https://odysee.com/@SEMINERIOSalvatore:5/la-geneticienne-specialiste-de-larn-alexandra-henrion-caude-sadresse-aux-israeliens:0 car elle donne de précieuses indications sur la volonté des gouvernements, ici le gouvernement israélien, d’inoculer les femmes de tous âges, enceintes ou ménopausées et les terribles conséquences que cette expérimentation entraine et qu’il est urgent de STOPPER !

Précisément du fait qu’Israël veut vacciner les enfants le plus vite possible !

En France : Vacciner les enfants contre le Covid-19 ? Les scientifiques sont divisés : Alors que plusieurs laboratoires ont lancé des essais chez les moins de 18 ans, aujourd’hui écartés de la stratégie vaccinale, les scientifiques sont partagés sur l’utilité du vaccin pour les plus jeunes ► https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20210326.OBS41927/vacciner-les-enfants-contre-le-covid-19-les-scientifiques-sont-divises.html

Quand Moderna et Pfizer ont annoncé récemment qu’ils commençaient des essais de leurs « vaccins » anticovid (de fait injections d’ARNm COVID) sur des enfants âgés de 6 mois à 11 ans. Plusieurs essais sont déjà visibles sur la base de données internationale clinicaltrials.gov disponible pour tous !

Quand AstraZeneca a entrainé des thromboses en chaine, on va inoculer des enfants avec des pathogènes expérimentaux alors qu’ils ne sont ni vecteurs, ni porteurs, ni transmetteurs et encore moins contaminants ?

Pourquoi c’est toujours NON : Vacciné à l’AstraZeneca, il développe thromboses et infarctus : témoignage de François Teychené – 28 avril 2021 Source France Soir ► https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/temoignage-de-francois-teychene-vaccine-astra-zeneca-developpe-des-thromboses

En Inde, qui serait en train de faire face à une vague épidémique gigantesque. La presse titre en parlant de record du monde. « Avec 300 000 contaminations par jour, la situation semble hors de contrôle en Inde » selon France Info et Europe 1 le 26 avril 2021, « Inde, nouveau record de nouveaux cas dans le monde » selon Euronews. Mais selon l’analyse poussée du Dr. Gérard Maudrux : Il faut savoir raison garder, et vus de la France, ces titres m’évoquent un peu l’histoire de la paille et de la poutre dans l’œil. Est-ce qu’on cherche à nous faire (plus) peur ? Sans vouloir minimiser ce qui se passe en Inde, et sans présager de ce que sera demain, qui peut être pire, qu’en est-il à ce jour, toutes proportions gardées ? ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/04/27/covid-19-en-inde/

Voici la preuve absolue qu’il ne faut plus croire la presse aux ordres des pouvoirs politiques ;

Précisément, en Inde ► https://web.archive.org/web/20210426202448/https://nypost.com/2021/04/26/covid-19-surge-swallowing-people-in-india-like-a-monster/

Maintenant, regardez cette vidéo à 0:47 min : https://youtu.be/RCYtAGvc9qA?t=46

Vous avez toutes les preuves que nous sommes dans une expérience d’ingénierie sociale planétaire planifiée dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Si nous nous levons TOUSTES ensemble, ICI, IMMÉDIATEMENT, et surtout D’OÙ NOUS SOMMES, sans masque pour REFUSER définitivement de servir de cobayes = TOUT S’ARRÊTE, car nous sommes les 99% et ils ne sont que le 1%.

Et il a été défini que 10 à 15% d’entre nous DEBOUT, CONSCIENTS, MOTIVÉS, CONVAINCUS et ÉVEILLÉS est tout ce dont NOUS avons besoin pour STOPPER DÉFINITIVEMENT le COVIDélire-19 qui a été muté en COVIDémence-21 avant qu’il ne nous stoppe !

JE me révolte, donc, NOUS sommes !

JBL1960