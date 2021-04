CoV-19 : Mise au point du meilleur traitement ANTIPIPEAU/INFOX par le (presque) Dr. T’Ché-RIEN + Méta-analyse de JBL1960

Source de l’image ► https://www.ladepeche.fr/2021/04/22/guyane-un-supermarche-propose-des-bons-dachat-pour-encourager-la-vaccination-contre-le-covid-19-9504116.php

▼▼▼

Contre les confinement sans fin, les couvres-feux totalitaires & l’inoculation anticovid finale ;

Traitement contre les troubles de votre entourage, 1 con primé par jour de FÉPACHIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/fecc81pachiecc81.pdf

Cliquer pour accéder à fecc81pachiecc81.pdf

Ordonnance du Presque Dr. T’Ché-RIEN, à diffuser sans modération !

1 ampoule à remettre aux intoxciqueurs, mais en pleine face sinon aucune efficacité ► Surtout ne pas rater la cible !

En cas de rejet ? Renouveler jusqu’à obtention totale du silence . Effet secondaire ?

Rejet, donc se référer à 1 ;

Consternation, idem 1 ;

Agressivité, idem 1 ;

Sarcasme idem 1 ;

On vous traite de complotiste ? ► Quadrupler la dose en une seule fois !

Une étude en cours démontre qu’il n’y aurait aucun effet en cas de surdosage.

À retrouver dans CHRONIQUES du Presque Dr. T’Ché-RIEN

SI VOUS NE FAITES RIEN ?

Les variants de la mer… Ad Vitam Æternam !…

Le 16 mars 2020, Macron le Cyborg– Bien-Zélé, nous a déclaré la guerre à NOUS le peuple, et vous avez toutes les preuves dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et son PDF de mai 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

Car, comme Charles Lindberg (père) sénateur en 1929 avait dit en substance : qu’à partir de maintenant (la crise et le crack de 1929), toutes les crises économiques seront planifiées… Et bien entendu à l’avenant, les guerres et les grandes crises nécessaires à l’oligarchie pour consolider son pouvoir et muter son empire à souhait.



Que furent les attaques coordonnées du 11 septembre 2001 et la crise de 2008, sinon des crises planifiées pour nous amener là où nous en sommes très exactement aujourd’hui ?

Et aujourd’hui seulement certains commencent à se demander si finalement le COVID-19 ne serait pas une mise en bouche d’un PLAN muté en PLANdémie PLANétaire d’un Nouveau Pearl-Harbor neuro-toxique PLANifié par… L’Exceptionnalistan ?

Alors que tout est contenu sur le sujet dans mes billets depuis au moins mars 2020 ;

22/03/2020 ► Le Nouveau Pearl-Harbor est arrivé…

23/03/2020 ► CoV19 en Italie ; Vaccinose & Pot-Aux-Roses…

24/03/2020 ► CoV19 : À propos d’un Nouveau Pearl-Harbor neurotoxique !

Ainsi que dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+de 275 PDFs) ;

06/04/2020 dans CoV19 = Expérience de Milgram en cours ? ► Edward Bernays – Propaganda – Comment manipuler l’opinion en démocratie, PDF N° 175 de 89 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-dedward-bernays-1928-version-pdf-du-5-avril-2020.pdf

20/04/2020 dans La meilleure défense c’est l’attaque ► Université de Caroline du Nord : preuve documentaire de la fabrication du CoV19 depuis 2003 ► Article scientifique au format PDF, titre de l’article en français : « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf



10/05/2020 dans Le Dossier Rockefeller / THE ROCKEFELLER’S FILES par Gary Allen, 1976 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

20/05/2020 dans Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

25/07/2020 dans Pourquoi l’Empire Mondial de la santé de Bill Gates promet plus d’empire et moins de santé publique – Bill « La Piquouze » Gates et son Empire Mondial de la Santé – Source The Grayzone, traduction Entelekheia ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf

23/11/2020 ► ATTENTION DANGER ! Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot – Généticien moléculaire à l’université de Paris-Saclay, Président du conseil scientifique du Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique (CRIIGEN) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf

17/12/20 dans À DIFFUSER SANS PITIÉ ► DOSSIER SPÉCIAL PDF sur la FRAUDE aux TESTS RT PCR justifiant la DICTATURE SANITAIRE ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf



30/12/2020 dans Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée ► For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf ; Et ce PDF synthétise, à lui seul, toutes les preuves que l’organisation et la planification qui furent décidées pour exterminer les Indigènes/autochtones de l’île de la Grande Tortue et d’Amérique Latine -le même procédé ayant été utilisé de 1820 à 1980 aux USA- utilisent les mêmes pratiques coloniales qui fondent le Canada Inc. Since 1348 sur lesquelles s’est construit, l’empire Anglo-Américano-Christo-Sioniste ! Car à chaque fois, c’est le même ressort utilisé pour cibler une population donnée et la nier, en l’exterminant par tous moyens à sa convenance, y compris en l’utilisant comme esclave domestique.

Et c’est en visualisant le PLAN initial en regard des différentes analyses, des uns et des autres, les plus fouillées, que je place à la suite du Contre Rapport à la Commission Vérité & Réconciliation que nous apparaissent toutes les preuves de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination. Car il doit être clair, maintenant, pour tout le monde, que l’unique objectif de cette PLANdémie était l’extermination des populations par la vaccination/inoculation massive à nanotech (ARNm) pour, en prime, enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE/BIG PHARMA criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller.

3 lettres et tout s’arrête !

Car depuis le début NOUS sommes les 99% et les psychopathes aux manettes ne sont que 1% et 10 à 15% d’entre nous DEBOUT, CONSCIENTS, ÉVEILLÉS avec le POUVOIR POLITIQUE de dire NON est TOUT ce dont nous avons besoin, et c’est fin de partie pour l’oligarchie !

Comment ? Juste en arrêtant de consentir, juste en disant NON, et tout s’arrête, parce que nous sommes 99% et qu’ils ne sont que 1% !…

Aussi, en attendant de se retrouver toustes DEHORS sans masque, sans vaccin, sans PASS SANITAIRE… Jour/Nuit : on sème…

JBL1960