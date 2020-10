STOPPONS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES, TRANSHUMANISTES & SANITAIRES DE MACRON ET SON MONDE…

SINON ? C’EST FIN DE PARTIE POUR L’HUMANITÉ !

Qui pour croire encore que pour notre santé Macron et son monde nous interdisent de respirer librement, de sortir, de nous embrasser, de nous rencontrer, de diner à plus de 6 personnes, incitant les familles nombreuses à perdre le petit dernier dans la forêt, et pire que tout = de nous soigner ?

Il devrait être clair pour tout le monde que l’Agenda Oligarchique de Dépopulation ou Agenda21 initié par Sarko l’Américain, (UMP/LR) qui a été chargé de déployer les compteurs communicants, la mobilité électrique VIA la 5G ;

Pour être poursuivi et élargi par Hollande grâce à Royal qui a accélérée le tempo du déploiement du Linky et donc de la Smart/City.

Doit être parachever par Macron-le-cyborg, et son monde, et nous avec, selon un PLAN structuré et pensé par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité et si possible avant 2022, d’où l’accélération du temps et des évènements pour mieux nous sidérer !

LES TONTONS FLINGUEURS !

CHARGÉS DE FLINGUER L’HÔPITAL PUBLIC POUR NOTRE BIEN !

Ce PLAN pour un Nouvel Ordre Mondial a été volontairement transformé en PLANdémie grâce ou à la faveur de l’épidémie du coronavirus démarrée officiellement à Wuhan en décembre 2019, et officieusement sous cette forme à Fort Detrick en août 2019 et notez bien les preuves documentaires de la fabrication du CoV19 depuis 2003 dans une Université de Caroline du Nord ICI, qui a permis l’assignation à résidence de 3.5 milliards d’humains, pour leur bien-être, leur santé !

En France, depuis le 17 mars 2020, pour sauver des vies, il était INTERDIT de sortir de chez soi et au plus fort de la « pandémie » de porter un masque ! Au moment du déconfinement, le 11 mai, le port du masque devint OBLIGATOIRE en milieu public fermé. À partir du 20 juillet, il est OBLIGATOIRE PARTOUT POURTOUSTES ! Depuis le 16 octobre, des couvres-feux ont été imposés dans de nombreuses villes de France, et il est, à nouveau, INTERDIT de sortir entre 21 heures et 6 heures du matin, pour endiguer la propagation d’une 2ème vague de tests PCR positifs !

Et comme nous le pressentions, nombreux, au regard de nos différentes analyses depuis le début de la mascarade, ce 22 octobre, l’annonce d’un reconfinement pour nous protéger, est à nouveau à nos portes !

En même temps, depuis ce 17 mars les malades chroniques, les cancéreux, ne sont plus soignés. Les personnes âgées en EHPAD sont interdites de soins et euthanasiées au RIVOTRIL. Et les plus de 70 ans ne sont pas pris en charge par les Hôpitaux sous tension, les SAMU refusant de se déplacer !

POUR TOUT PROBLÈME MÉDICAL l’ordre est de RESTER CHEZ SOI, de prendre du DOLIPRANE et surtout, mais surtout de la FERMER et si possible de CREVER en silence, donc !

L’objectif initial des zélites mondiales, 0.001%, a toujours été de maintenir la population mondiale à 500 millions d’individu maximum, comme cela a été gravé dans la pierre à Georgia Guidestones ; Aujourd’hui, l’objectif réel et assumé de cette expérience d’ingénierie sociale au coronavirus (ConVide19), par les élites auto-proclamée et leurs Bien-Zélés, les bureaucrates mondialistes et les scientifiques vendus à Big-Pharma est de l’utiliser comme une arme pour asservir les masses en vue d’une initiative mondiale et coordonnée de réduction de la population par les vaccins !

La fermeture des grilles totalitaires du N.O.M. est EnMarche, pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities une fois le “nettoyage” de 7 milliards d’humains programmé, terminé, les 500 millions max de ConVidiot(e)s restant seront parqués électroniquement, masqués, en attendant de se faire vacciner, après écouvillonnage profond, dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…

Voilà ce qui va arriver, si nous les laissons faire sans moufter, et si nous ne nous levons pas en nombre invincible pour stopper leurs délires technotroniques, transhumanistes et prétendument sanitaires.

C’est pourquoi, pour briser les chaines de la dissonance cognitive, ensemble et MAINTENANT, j’ai décidé de vous compiler, ci-dessous, tous les documents PDFs que je détiens. Ceux que j’ai réalisés depuis le début et tous ceux, complémentaires, que j’ai glanés depuis 5 ans.

N’hésitez pas, si vous en avez d’autres, à me les transmettre, je les intégrerais directement dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF ou les rajouterais dans la catégorie concernée ici-même ;

Ne consentons plus à rien, solidarisons-nous, plutôt que de nous combattre dans une guerre civile totalement intégrée dans leur PLAN afin de mieux nous réprimer dans le sang, car vous l’avez compris, nos vies valent moins que leurs profits !

N’oubliez jamais que nous sommes nombreux (99.999%) et qu’ils sont peu (0.001%) et que 10 à 15% d’entre nous est tout ce dont nous avons besoin ! Et gageons qu’ils le savent, sinon pourquoi dépenser autant à nous maintenir diviser pour mieux régner ?

POUR STOPPER LA DICTATURE TECHNOTRONIQUE ;



Catégorie ► https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/

STOPPONS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES – Septembre 2020 par Jo Busta Lally – Page 8 à 13 traduction partielle du Rapport de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf qui démontre que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972.

Téléphonie mobile et Santé – Conférence du Pr. Pierre Le Luz du 24 juin 2006 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/criirem_telephonie-mobile-et-sante.pdf

Juin 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf par JBL1960

Mai 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf

3010/2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G/6G et Cie (pile au lithium-ion, batterie, borne de recharge pour vh électrique, etc.) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

POUR DIRE NON AUX DÉLIRES TRANSHUMANISTES ;



LE DOSSIER ROCKEFELLER ► Gary Allen – THE ROCKEFELLER’S FILES – Le Dossier Rockefeller – PDF N° 177 de 30 pages – mai 2020

Supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf

Pr. Alexandra Henrion-Caude, généticienne française

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf ;

+ Le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf

CONSEILS PRATIQUES de Michel Dogna aux futurs piquouzés de force pour annihiler l’effet des vaccins sur 1 page PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf

Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf ;

Hépatite B : le complot se généralise ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-bgates.pdf

À VOIR ABSOLUMENT : Vidéo en VOSTFR du Dr. Carrie Madej qui explique, le mécanisme du vaccin, l’utilisation de la nanotechnologie, de procédure d’altération et de modification génétique et l’utilisation d’un enzyme de marquage appelé Luciferase, comme quoi il n’y a pas de (BIO)HAZARD ;

RAPPEL : « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf : À noter pour l’anecdote qui n’en est peut-être pas une… en page 2 de l’article scientifique un gène du nouveau virus y est appelé Remilla luciferase !

ET EN MÊME TEMPS REFUSER LA DICTATURE SANITAIRE ;

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► Expérience d’Ingénierie Sociale Planétaire en cours au Coronavirus, CoV19 de JBL1960 – Mai 2020

PLANdémie PLANIFIÉE ► DOSSIER PDF N° 185 de 33 pages publié en juillet 2020 ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf

PLANdémie FABRIQUÉE ► Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► L’affaire CoV19-OGM / The Cov19 Case – PDF N° 178 de 19 pages

NOUVEAU TRACT-PDF pour STOPPER le MUSELAGE & LA DICTATURE SANITAIRES EN MARCHE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tract-pdf-stop-au-muselage-sanitaire-et-aux-lois-martiales-medicales.pdf

NOUVELLE VERSION TRACT-PDF sur 1 page ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tract-pdf-covid19-business-et-dictature-rouen-25-08-2020.pdf

PUB ET FORMULAIRE POUR INVESTIR DANS UN EHPAD version PDF N° 203 sur 1 page = Preuve que la vie des vieux vaut moins que leur profit !

Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 (PDF de 19 pages) – août 2020

TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf

À diffuser sans pitié pour STOPPER LA MASQUE-À-RADE

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

RAPPEL : Statistiques officielles du gouvernement italien publiées le 24/03/20 et que tout le monde a voulu ignorer ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

Cessons d’avoir peur d’un virus qui a déjà tué 80% de nos libertés !

Ne les laissons pas nous éteindre aussi éteignez les télés, les radios et allumons nos cerveaux qui sont la clé qui nous libérera !

Aujourd’hui, par démission de notre pensée critique nous en sommes là ;

Covid-19 : en marche vers un reconfinement partiel ? L’option n’est plus écartée au gouvernement pour les zones à risque maximal, si le couvre-feu ne produit pas ses effets d’ici trois à quatre semaines. Source Le Point (datagueule ?) du 22/10/20 + Covid-19 : ces métropoles et départements qui risquent le couvre-feu VIDÉO. Les dernières données sur la progression de l’épidémie ne sont pas bonnes. Plusieurs métropoles et des départements entiers ont dépassé le seuil d’alerte.

Tout est fait pour nous fermer nos goules, absolument tout, car lorsqu’on fait nos propres recherches, on trouve toutes les preuves de la manipulation. Jusqu’ici l’expérience de Milgram planétaire, pour ceux qui tiennent les manettes, se déroule sans accroc ► Entre électrochoc terroriste et reconfinement sadique, la France est un HP à ciel ouvert !

Quand assez est-il assez ?

Pour débrancher Macron et son Monde, pour un autre futur ;

ICI & MAINTENANT !



JBL1960